Đăng thông tin sai sự thật trên Facebook, bị phạt 12,5 triệu đồng

Theo Công an xã Hải Hưng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đơn vị phát hiện tài khoản Facebook mang tên N.L.A. đăng tải, bình luận bài viết có nội dung sai sự thật liên quan đến một sự việc xảy ra trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan công an, chị A. thừa nhận đã đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng nhằm trao đổi trên mạng xã hội.

Chị N.L.A. tại Công an xã Hải Hưng.

Công an xã Hải Hưng đã tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật về việc cung cấp, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội. Sau đó, chị A. tự nguyện gỡ bỏ toàn bộ nội dung sai sự thật và cam kết chấp hành quy định khi sử dụng mạng xã hội.

Với hành vi vi phạm, chị N.L.A. bị xử phạt 12,5 triệu đồng theo điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ.

Công an xã khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận, đăng tải và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; ưu tiên sử dụng các nguồn tin chính thống, đã được kiểm chứng. Những trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận hoặc ảnh hưởng đến an ninh, trật tự có thể bị xử lý theo quy định.