Đăng thông tin riêng tư của trẻ lên mạng có thể bị phạt 30 triệu đồng
Việc công khai thông tin riêng tư của trẻ em trên mạng xã hội tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và ảnh hưởng đến sự an toàn của trẻ. Theo khoản 1 Điều 32 Nghị định số 98/2026/NĐ-CP, hành vi công bố, tiết lộ thông tin riêng tư của trẻ em khi chưa có đủ sự đồng ý theo quy định có thể bị phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/phap-luat/dang-thong-tin-rieng-tu-cua-tre-len-mang-co-the-bi-phat-30-trieu-dong-1316285