Đăng thông tin riêng tư của trẻ lên mạng có thể bị phạt 30 triệu đồng

Nhiều người trắng tay sau những cuộc gọi vì tin vào mời chào đầu tư "chắc thắng" và những khoản lợi nhuận ban đầu. Tại phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), nhiều nạn nhân nghẹn ngào kể lại hành trình bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo.