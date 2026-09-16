Đăng thông tin người khác lên mạng xã hội, cô gái bị xử phạt 20 triệu đồng

Chiều ngày 16/9, tin từ Công an phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.M.T. (SN 1995), trú tại phường Thành Sen về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý, với số tiền 20 triệu đồng.

Theo đó, vào ngày 26/8/2026, N.T.M.T. sử dụng tài khoản Facebook cá nhân đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng hỗ trợ tìm một người để gặp mặt, giải quyết công việc cá nhân. Kèm theo bài viết, người này đăng hình ảnh Căn cước điện tử của người được tìm kiếm, làm lộ các thông tin cá nhân gồm: họ tên, ngày sinh, số Căn cước, ngày cấp, thời hạn và nơi cấp.

Cô gái bị xử phạt 20 triệu đồng vì công khai dữ liệu cá nhân của người khác lên mạng khi chưa được sự đồng ý.

Nắm được thông tin trình báo, Công an phường Thành Sen đã triệu tập người này để làm rõ. Tại buổi làm việc với cơ quan Công an, N.T.M.T. thừa nhận hành vi vi phạm, nhận thức việc công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý là trái quy định của pháp luật và cam kết không tái phạm.

Hành vi trên vi phạm điểm b, khoản 2, Điều 50 Nghị định số 330/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày 15/9/2026, Công an phường Thành Sen đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.M.T. về hành vi công khai dữ liệu cá nhân của người khác khi chưa được sự đồng ý, với số tiền 20 triệu đồng.