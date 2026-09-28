Đặng Thế Phong - Một đời buồn như "Giọt mưa thu"

1. Thành Nam và một tuổi trẻ không yên ổn

Đặng Thế Phong sinh năm 1918 tại thành phố Nam Định. Các tư liệu về gia đình cho biết cha ông làm thông phán tại Sở Trước bạ. Cha mất sớm, kinh tế gia đình khó khăn, Phong phải bỏ dở việc học. Ông lên Hà Nội, vẽ tranh cho báo để kiếm sống, đồng thời tiếp xúc với môi trường mỹ thuật và âm nhạc đang sôi động trong lớp thanh niên thành thị. Tư liệu về trường từng theo học và một số chi tiết trong thời trẻ của ông có cách ghi khác nhau giữa các nguồn; điều có thể thấy nhất quán là con đường đến với nghệ thuật của Phong gắn với việc tự học và mưu sinh.

Nam Định của những năm đầu thế kỷ XX là một đô thị có nhịp sống riêng: phố xá, trường học, cửa hiệu, những gia đình làm nghề thủ công và buôn bán. Với một người trẻ nhạy cảm, đời sống ấy có thể mở ra nhiều âm thanh, hình ảnh để ghi nhớ. Nhưng quê nhà cũng là nơi Phong chứng kiến sự thiếu thốn của gia đình sau cái chết của cha. Về sau, khi những ca khúc của ông được nghe như tiếng nói của nỗi cô đơn, người ta thường muốn tìm một sự kiện duy nhất để giải thích. Cuộc đời thật hiếm khi giản đơn như vậy. Nỗi buồn trong nghệ thuật có thể được góp lại từ nhiều trải nghiệm: sự mất mát, cảnh xa nhà, một tình cảm không dễ nói thành lời, và ý thức ngày càng rõ về sự mong manh của đời người.

Việc Đặng Thế Phong vẽ tranh kiếm sống là một nét quan trọng trong chân dung nghệ sĩ của ông. Một họa sĩ học cách nhận ra đường nét, sắc độ và khoảng trống; một nhạc sĩ học cách lắng nghe âm thanh, nhịp điệu và sự im lặng. Không thể lấy hội họa để giải thích toàn bộ âm nhạc của Phong, nhưng khi nghe những bài hát ông để lại, người nghe dễ cảm thấy từng cảnh vật đã được lựa chọn rất kỹ. Một bến sông, một con thuyền, đêm thu hay giọt mưa: hình ảnh không nhiều, song đủ dựng nên cả không gian.

Tư liệu từng kể ông học dự thính tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Cũng có giai thoại về một bức tranh vẽ thân cây cụt và lời nhận xét như báo trước cuộc đời ngắn ngủi của ông. Giai thoại ấy được nhắc lại khá nhiều, nhưng khó xem là một sự kiện đã được kiểm chứng đầy đủ. Đọc tiểu sử Đặng Thế Phong, chúng ta có thể giữ lại ý nghĩa văn học của câu chuyện mà không biến một lời kể truyền miệng thành định mệnh của con người. Ông đáng được nhớ đến bởi những gì đã thực sự sáng tạo, hơn là bởi một lời tiên đoán về cái chết.

Từ Nam Định lên Hà Nội, Đặng Thế Phong sống giữa lúc âm nhạc Việt Nam đang tìm cách cất lên bằng những hình thức mới. Những người trẻ học nhạc cụ phương Tây, tiếp xúc với lối ký âm và cách viết ca khúc mới, nhưng khi sáng tác vẫn mang theo tiếng Việt, cảnh sắc và cảm xúc của xứ sở mình. Đó là một cuộc tìm đường nghệ thuật chưa có sẵn khuôn mẫu. Đặng Thế Phong bước vào cuộc tìm đường ấy với hành trang riêng: một đời sống khó khăn, khả năng cảm nhận hình ảnh và một tâm hồn đặc biệt nhạy với âm thanh của mùa thu.

2. Vì sao ba bài hát có thể làm nên một tên tuổi?

Khi nhắc đến Đặng Thế Phong, nhiều tư liệu thường giới thiệu ba ca khúc được biết đến rộng rãi nhất: “Đêm thu”, “Con thuyền không bến” và “Giọt mưa thu”. Có nguồn gọi đó là toàn bộ sự nghiệp âm nhạc của ông. Cách nói ấy cần được dùng thận trọng, bởi một số tư liệu còn nhắc đến những sáng tác khác hoặc bản nhạc được tìm thấy về sau. Điều chắc chắn hơn là ba tác phẩm trên đã trở thành phần di sản được công chúng nhớ và hát nhiều nhất.

Ba ca khúc là một con số nhỏ nếu đem so với sự nghiệp kéo dài hàng chục năm của nhiều nhạc sĩ. Nhưng giá trị nghệ thuật không được quyết định bằng số lượng bản thảo. Một bài hát có thể sống lâu vì nó chạm đến kinh nghiệm chung mà nhiều người từng trải qua nhưng chưa tìm được lời để diễn đạt. “Con thuyền không bến” cho cảm giác trôi nổi, thiếu một nơi neo đậu. “Giọt mưa thu” đưa nỗi buồn vào âm thanh nhỏ và đều của mưa. “Đêm thu” gợi một không gian rộng hơn, nơi con người lắng nghe cảnh vật cũng là lắng nghe chính mình.

Nét đáng chú ý là cả ba đều gắn với mùa thu. Trong văn chương Việt Nam, thu vốn là mùa dễ gợi nhớ, gợi biệt ly. Nhưng mùa thu trong nhạc Đặng Thế Phong không chỉ lặp lại một tập quán thẩm mỹ. Ông khiến những hình ảnh quen thuộc trở thành trải nghiệm riêng của người nghe: nỗi chờ đợi có nhịp của nó, sự cô đơn có khoảng lặng của nó, mưa và gió có thể mang theo những cảm xúc mà lời nói thông thường khó chứa hết.

Báo Nam Định khi viết về âm nhạc hiện đại của quê hương đã ghi nhận vị trí của Đặng Thế Phong trong lớp tác giả trước Cách mạng Tháng Tám. Đọc những đánh giá mang tính lịch sử ấy, cũng cần nhớ rằng một ca khúc hay thường mở ra nhiều cách nghe. Người nghe có thể đặt bài hát trong không khí xã hội đương thời; cũng có thể bắt gặp ở đó một nỗi buồn riêng tư. Hai tầng cảm nhận ấy cùng tồn tại trong đời sống tiếp nhận tác phẩm.

Tân nhạc Việt Nam buổi đầu cần những người dám thử. Viết một bài hát tiếng Việt theo hình thức mới không đơn giản là đặt lời Việt vào một giai điệu kiểu phương Tây. Người viết phải nghe xem thanh điệu tiếng Việt có thuận với đường nét âm nhạc hay không, ca từ có tự nhiên khi hát lên hay không, và cảm xúc có gần với người nghe trong nước hay không. Qua ba ca khúc còn được yêu mến, Đặng Thế Phong cho thấy ông đã góp được một giọng nói có thể nhận ra: giàu hình ảnh, tha thiết và mang một nỗi buồn lắng sâu.

Có lẽ bởi vậy, người ta ít khi nhớ đến ông bằng một danh sách thành tích. Chỉ cần một cơn mưa đầu mùa, một đêm xuống trên sông hay một tiếng hát cất lên giữa căn phòng yên tĩnh, tên Đặng Thế Phong đã có thể trở lại. Sự hiện diện ấy không ồn ào. Nó giống cách những bài hát của ông bước vào đời sống: chậm, khẽ, nhưng ở lại lâu.

3. “Đêm thu”: khi người trẻ cất tiếng hát

Trong ba tác phẩm nổi tiếng, “Đêm thu” thường được kể như một sáng tác gắn với sinh hoạt của học sinh Hà Nội vào khoảng năm 1940. Tư liệu được dẫn lại cho biết bài hát viết cho một buổi lửa trại. Những chi tiết cụ thể về dịp sáng tác không phải nguồn nào cũng ghi giống nhau, song câu chuyện ấy gợi ra một điều đáng chú ý: âm nhạc của Đặng Thế Phong, dù về sau thường được nhớ bởi nét buồn, đã bước vào đời sống từ môi trường gặp gỡ và tiếng hát của những người trẻ.

Ta dễ hình dung tuổi trẻ qua sự náo nhiệt, nhưng tuổi trẻ cũng là lúc con người bắt đầu nghe rõ những rung động rất khẽ. Một đêm hội có thể đầy tiếng nói cười; khi lửa nhỏ dần, người ta bỗng nhận ra bầu trời, tiếng gió và khoảng cách giữa mình với những người xung quanh. “Đêm thu” sống trong vùng cảm xúc ấy. Bài hát giúp nhận ra ở Đặng Thế Phong một khả năng đặc biệt: chọn cảnh vật làm nơi trú ngụ cho tâm tình, để người hát có thể gửi cảm xúc vào đó mà không cần giãi bày quá trực tiếp.

Nếu chỉ nhìn “Đêm thu” như bước dạo đầu trước hai tác phẩm nổi tiếng hơn, ta sẽ bỏ qua vai trò của nó trong hành trình nghệ thuật của Phong. Một nhạc sĩ không bỗng nhiên tìm được ngôn ngữ của mình ở tác phẩm cuối. Anh ta đã phải thử đặt âm vào lời, thử giữ một hình ảnh trong suốt bài hát, thử tìm điểm mà cảm xúc riêng gặp được giọng hát chung. Ở “Đêm thu”, có thể thấy Phong đang đi vào miền cảm hứng sẽ gắn chặt với tên tuổi mình.

Mùa thu trong bài hát còn là một thời gian có sức gợi. Nó đứng giữa cái rực rỡ của mùa hạ và cái lạnh của mùa đông. Một buổi chiều thu, một đêm thu khiến người ta nhận ra sự chuyển đổi trước khi gọi được tên nó. Cảm nhận về điều đang qua đi chính là một nguồn sâu của nghệ thuật. Với Đặng Thế Phong, cảm nhận ấy dường như đến rất sớm.

Người sáng tác năm ấy mới ngoài hai mươi tuổi. Đời ông còn nhiều hành trình phía trước, ít nhất theo cách người ta vẫn nghĩ về một người trẻ. Vì vậy, sẽ thiếu công bằng nếu nghe mọi nốt nhạc của “Đêm thu” như một dấu báo trước cái chết. Hãy nghe nó trước hết như tiếng nói của một nghệ sĩ đang sống: đang nhìn, đang yêu âm nhạc, đang tìm cách ghi lại cái đẹp mong manh của một khoảnh khắc. Chính tình yêu đời sống ấy làm cho nỗi buồn trong nhạc ông có sức lay động.

4. “Con thuyền không bến”: một hình ảnh vượt khỏi câu chuyện riêng

Cuộc đời Đặng Thế Phong có những chuyến đi xa. Nhiều tư liệu ghi ông vào Sài Gòn, rồi sang Nam Vang, nơi ông mở lớp dạy nhạc, trước khi trở lại Hà Nội năm 1941. “Con thuyền không bến” thường được gắn với chặng đường ấy; có nguồn kể bài hát được hoàn chỉnh tại Nam Vang. Thời điểm chính xác của lần trình diễn đầu tại rạp Olympia ở Hà Nội cũng được ghi khác nhau trong các bài viết, vì vậy khó nên khẳng định một năm duy nhất nếu chưa đối chiếu được chương trình biểu diễn hoặc bản in cùng thời.

Đi xa có thể mở mắt người nghệ sĩ trước phong cảnh mới, nhưng cũng làm nỗi nhớ trở nên cụ thể hơn. Một dòng sông ở nơi lạ đôi khi gọi về dòng sông cũ. Một bến đò nhìn thấy trong chuyến đi có thể đánh thức cảm giác mình chưa biết sẽ dừng ở đâu. “Con thuyền không bến” có sức gợi bởi hình ảnh trung tâm rất giản dị ấy. Con thuyền vốn được làm ra để chuyển động; bến là nơi chuyển động tìm được ý nghĩa của một cuộc đến. Khi thiếu bến, sự lênh đênh không còn thuần túy là hành trình trên nước.

Người ta đã gắn bài hát với những địa danh, với chuyện tình và các chuyến đi của nhạc sĩ. Một số lời kể đưa người đọc đến sông Thương, nơi cảnh sắc và tên gọi của dòng sông vốn đã giàu chất thơ. Hội Nhà văn Việt Nam, trong các bài viết về sông Thương, cũng nhắc “Con thuyền không bến” như một phần ký ức văn nghệ gắn với dòng sông. Dẫu vậy, một địa điểm được nhiều người liên tưởng không nhất thiết giải thích trọn vẹn nguồn gốc một tác phẩm. Bài hát còn thuộc về khả năng tưởng tượng của người sáng tác và kinh nghiệm của những người đã hát nó.

Hình ảnh con thuyền giúp nhiều thế hệ tìm thấy mình trong tác phẩm. Có người nghe ra nỗi nhớ một người yêu. Có người nghĩ về cảnh xa quê. Có người chẳng gắn nó với một câu chuyện cụ thể nào, chỉ thấy lòng mình trôi qua một khoảng mênh mang. Một bài hát có đời sống lâu dài khi nó đủ rõ để người nghe nhìn thấy cảnh vật, nhưng cũng đủ rộng để họ đặt cảm xúc riêng vào.

Điểm đặc biệt ở đây là sự tiết chế. Một nỗi đau được nói quá đầy thường khép lại ở câu chuyện của người kể. Nỗi buồn được gửi vào một hình ảnh có thể tiếp tục mở ra. Đặng Thế Phong không cần kể chi tiết người đi là ai, bến ở đâu, cuộc chia tay diễn ra ngày nào để làm cho hình ảnh con thuyền trở nên đáng nhớ. Cảm giác thiếu một nơi đợi chờ đã đủ sức nối bài hát với đời sống.

Trong thời đại ca khúc mới đang định hình, “Con thuyền không bến” cho thấy tiếng Việt có thể ngân lên tự nhiên trong một cấu trúc âm nhạc mới mà vẫn giữ được vẻ mềm mại của hình ảnh và tâm tình Việt. Đó là một đóng góp đáng kể của người nhạc sĩ trẻ. Ông không viết một bài khảo luận về quê hương; ông để một hình ảnh sông nước đi vào trí nhớ công chúng. Từ đó, con thuyền của ông tiếp tục qua nhiều bến đời khác nhau, trong giọng hát của những người chưa từng gặp tác giả.

5. “Giọt mưa thu”: âm thanh nhỏ, dư vang dài

Nếu “Con thuyền không bến” mở ra một không gian sông nước, “Giọt mưa thu” đưa người nghe đến gần hơn với một âm thanh. Giọt mưa rơi là điều rất nhỏ; giữa một trận mưa, ít ai phân biệt được từng giọt. Nhưng khi con người ở trong tĩnh lặng, đang chờ đợi hoặc buồn nhớ, một tiếng rơi cũng đủ làm cả không gian đổi khác. Đặng Thế Phong đã tìm thấy sức nặng cảm xúc trong thứ âm thanh tưởng như nhẹ nhất ấy.

Nhiều tư liệu kể “Giọt mưa thu” được viết vào những ngày cuối đời, khi ông mắc bệnh lao. Bản nhạc ban đầu được gọi là “Vạn cổ sầu”, rồi đổi sang tên quen thuộc ngày nay theo lời góp ý của bạn bè. Những tình tiết bao quanh giờ phút sáng tác thường được kể với nhiều màu sắc và khó xác minh từng chi tiết. Có thể tiếp nhận câu chuyện đổi tên như một truyền thuật đáng chú ý, đồng thời đọc tác phẩm trước hết từ chính nhạc và lời còn lưu lại.

Hai nhan đề gợi hai cách bước vào bài hát. “Vạn cổ sầu” gọi thẳng một nỗi buồn tưởng kéo dài qua mọi thời. “Giọt mưa thu” lại đặt trước người nghe một hình ảnh có thể nhìn và nghe thấy. Nỗi buồn không biến mất; nó được đưa vào cảnh vật. Nếu câu chuyện đổi tên là chính xác, đó còn là một lựa chọn nghệ thuật tinh tế: để cảm xúc tự ngân lên từ giọt mưa, thay vì định trước cảm xúc người nghe phải có.

Có những ngày mưa khiến người ta muốn đóng cửa. Cũng có những ngày mưa khiến ta nhớ đến một giọng nói, một con đường đã đi, một thời tuổi trẻ tưởng còn rất dài. “Giọt mưa thu” ở lại vì nó hiểu được mối liên hệ khó cắt nghĩa giữa âm thanh bên ngoài và chuyển động bên trong con người. Nghe bài hát, người ta không cần biết căn phòng của tác giả ở đâu hay trời hôm ấy mưa lớn đến mức nào. Âm thanh trong bài đã đủ gọi lên một căn phòng của riêng mỗi người.

Viết về tác phẩm này, người đời dễ bị cuốn vào căn bệnh và cái chết sớm của nhạc sĩ. Sự liên hệ ấy có cơ sở tiểu sử, nhưng nếu mọi vẻ đẹp của bài hát đều bị giải thích bằng bệnh tật, chúng ta đã làm hẹp tác phẩm. Người đang đau ốm vẫn là một nghệ sĩ có lựa chọn, có kỹ năng và khả năng làm chủ chất liệu. “Giọt mưa thu” không tự xuất hiện chỉ vì một người buồn. Nó được tạo nên bởi khả năng nhận ra đâu là hình ảnh thích hợp, tiết chế lời ca và tìm một đường giai điệu mà người khác có thể tiếp tục cất hát.

Đây cũng là lý do một bài hát buồn không nhất thiết khiến người nghe tuyệt vọng. Khi nỗi buồn được diễn đạt thành âm nhạc, nó trở thành điều có thể chia sẻ. Người hát và người nghe nhận ra cảm xúc của mình từng được một người khác cảm thấy. Khoảng cách giữa những đời người, những năm tháng bỗng thu hẹp. Với nhiều người, “Giọt mưa thu” đã làm công việc âm thầm ấy qua nhiều thập niên.

6. Giai thoại, tình yêu và giới hạn của tư liệu

Một người ra đi khi còn trẻ thường để lại nhiều khoảng trống tiểu sử. Những khoảng trống ấy dễ được lấp bằng giai thoại. Đặng Thế Phong không nằm ngoài điều đó. Chuyện về bức tranh thân cây cụt, những mối tình, buổi viết “Giọt mưa thu”, cuộc chăm sóc trên giường bệnh đã được kể lại qua nhiều bài viết với các nhân vật và chi tiết không hoàn toàn giống nhau. Ngay cả thông tin về cha ông cũng có bản ghi khác nhau ở tên đệm. Những khác biệt nhỏ ấy nhắc người viết chân dung phải cẩn trọng.

Giai thoại có giá trị riêng. Nó cho biết người đời đã hình dung và yêu mến một nghệ sĩ như thế nào. Một câu chuyện được truyền qua nhiều thế hệ có thể giữ lại không khí tình cảm mà hồ sơ hành chính không thể ghi. Nhưng khi giai thoại được viết thành lời khẳng định chắc chắn, nhất là với người đã khuất không còn cơ hội tự kể về mình, văn chương cần giữ trách nhiệm đối với sự thật.

Điều được nhiều nguồn ghi nhận là Đặng Thế Phong mất năm 1942 vì bệnh lao tại Nam Định, khi mới khoảng hai mươi bốn tuổi. Trong một số tư liệu, nơi ông qua đời được xác định là căn gác ở phố Hàng Đồng. Những gì diễn ra trong từng ngày cuối đời khó có thể dựng lại trọn vẹn. Ta biết ông đã ra đi rất sớm; ta cũng biết những tác phẩm được gắn chắc với tên ông vẫn tiếp tục sống. Chừng ấy đã đủ để cảm nhận sự mất mát mà không cần tô đậm nó bằng những chi tiết thiếu kiểm chứng.

Viết về một tài năng đoản mệnh, người ta thường nói “giá như”. Giá như ông sống thêm vài chục năm, sẽ có thêm bao nhiêu ca khúc? Giá như cuộc sống bớt thiếu thốn, sức khỏe khá hơn, ông sẽ đi xa đến đâu trong âm nhạc? Những câu hỏi ấy xuất phát từ tiếc thương, nhưng không ai có thể trả lời. Cuộc đời chưa diễn ra không thể trở thành căn cứ để đánh giá cuộc đời đã có.

Điều có thể nói là ở tuổi rất trẻ, Đặng Thế Phong đã tạo ra những tác phẩm đủ sức vượt qua thời gian của chính mình. Chúng không cần một lời hứa về những kiệt tác chưa kịp viết để được trân trọng. “Đêm thu”, “Con thuyền không bến”, “Giọt mưa thu” là những đóng góp đã thành hình, đã đi vào ký ức âm nhạc. Nhìn nhận như vậy cũng là một cách trả lại cho người nghệ sĩ phẩm giá của người sáng tạo, thay vì chỉ nhìn ông như nhân vật của một chuyện buồn.

7. Một tiếng thu trong lịch sử tân nhạc Việt Nam

Đặng Thế Phong thuộc lớp nhạc sĩ góp phần hình thành ca khúc Việt Nam theo lối mới trước Cách mạng Tháng Tám. Cùng thời với ông là nhiều người trẻ đang thử tìm quan hệ giữa nhạc pháp được tiếp nhận từ bên ngoài và cảm xúc, ngôn ngữ, phong cảnh trong nước. Mỗi người có một hướng riêng. Ở Đặng Thế Phong, công chúng nhận ra một tiếng nói trữ tình gắn với mùa thu và nỗi nhớ.

Gọi ông là nhạc sĩ “tiền chiến” là cách xác định một giai đoạn, nhưng hai chữ ấy không nên khiến người nghe đặt tác phẩm vào chiếc tủ kính của quá khứ. Các bài hát chỉ thực sự sống khi tiếp tục được hát, được nghe và được cảm nhận theo những kinh nghiệm mới. Một người ra đời nhiều năm sau khi Đặng Thế Phong mất vẫn có thể hiểu cảm giác của “Con thuyền không bến”. Người ấy có thể chưa từng ngồi trên chiếc thuyền nào giữa đêm thu, nhưng từng trải qua sự xa cách và không biết nơi nào sẽ đón mình.

Trong âm nhạc, mùa thu của mỗi tác giả cũng khác nhau. Có mùa thu rực rỡ, mùa thu của cuộc gặp, của ký ức quê nhà; có mùa thu tĩnh lặng và đầy dự cảm. Đặng Thế Phong góp vào kho tàng ấy một sắc độ riêng. Nếu nghe các ca khúc về thu của nhiều nhạc sĩ nối tiếp nhau, người nghe có thể nhận ra ông thuộc về một dòng chảy lớn hơn, nhưng tiếng mưa và con thuyền của ông không lẫn đi đâu được.

Một đóng góp khác là cách ông làm cho nỗi buồn riêng trở thành trải nghiệm có thể hát chung. Ca khúc đòi hỏi điều đó. Một trang nhật ký có thể chỉ dành cho người viết; một bài hát, khi rời bản thảo, cần tìm được đường đến giọng nói của người khác. Các ca khúc của Phong đã đi được con đường ấy. Qua những lần trình diễn, những bản in, những thế hệ người hát, tác phẩm dần có một đời sống độc lập với tiểu sử người sáng tác.

Người nghe ngày nay cũng có cơ hội đặt câu hỏi mới. Vì sao một số hình ảnh tưởng rất quen vẫn chạm đến mình? Vì sao tiếng mưa trong bài hát cũ có thể khiến mình dừng lại giữa một ngày bận rộn? Câu trả lời có thể nằm ở nghệ thuật chọn đúng chi tiết. Đặng Thế Phong không cần đưa cả mùa thu vào một ca khúc. Ông chọn đêm, chọn sông, chọn một con thuyền, chọn giọt mưa. Từ những chi tiết ấy, trí nhớ người nghe tự mở rộng cảnh vật.

8. Người nhạc sĩ ở lại với thành Nam

Quê hương Nam Định đã ghi nhớ Đặng Thế Phong bằng tên một con phố. Đó là một sự tưởng niệm cụ thể đối với người con của thành phố. Nhưng tên ông còn được giữ theo một cách tự nhiên hơn: trong tiếng hát. Có thể nhiều người nghe thuộc một giai điệu trước khi biết người viết nó sinh ở đâu, sống bao lâu. Khi tìm hiểu, họ mới gặp chàng trai từng vẽ tranh kiếm sống, đi từ Nam Định lên Hà Nội rồi vào Nam, sang Nam Vang và trở về quê trong những ngày cuối.

Những nẻo đường ấy gợi hình dung về một đời không ngừng tìm chỗ đứng. Mưu sinh đưa ông đi; nghệ thuật cũng đưa ông đi. Nhưng cuối cùng, chính âm nhạc lại trở thành nơi ông có một chỗ ở lâu dài trong lòng người khác. Con thuyền của bài hát không có bến cụ thể; tác phẩm thì tìm được bến trong ký ức công chúng.

Đối với bộ sách Danh nhân họ Đặng Việt Nam xưa và nay, Đặng Thế Phong là một chân dung đặc biệt. Ông không để lại một sự nghiệp dài để lần theo từng giai đoạn. Nhiều tư liệu về ông còn rời rạc, có chỗ bất đồng. Nhưng những ca khúc tiêu biểu thì rõ ràng, có thể trở lại với chúng bằng chính đôi tai và cảm xúc của mình. Viết về ông, vì thế, cần vừa trân trọng những lời kể của người đi trước, vừa dành khoảng lặng để tác phẩm tự lên tiếng.

Đặng Thế Phong qua đời năm 1942. Mỗi khi mùa thu trở lại, những bài hát ông viết trước tuổi hai mươi lăm lại được cất lên. Người đời sau không thể biết ông đã nghe tiếng mưa năm ấy như thế nào, cũng không thể đi hết những con đường ông chưa kịp đi. Nhưng ta có thể nghe điều ông đã gửi lại: một tâm hồn yêu cái đẹp, nhạy cảm với mất mát và đủ tài năng để biến cảm xúc mong manh thành giai điệu bền lâu.

Trong một đời người, hai mươi bốn năm là quá ngắn. Trong lịch sử một bài hát, thời gian lại được đo bằng cách khác: còn ai muốn hát, còn ai dừng lại lắng nghe. Theo cách đo ấy, Đặng Thế Phong vẫn hiện diện. Tiếng mưa thu của ông không xóa đi nỗi buồn; nó cho nỗi buồn một hình dáng để con người có thể nhận ra, sẻ chia và bước tiếp.

Bắc Ninh, 27/9/2026

Đặng Vương Hưng