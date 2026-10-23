Đang tháo dỡ nhà, xe múc bất ngờ lật ngửa trên đường

Sáng 23/10, lực lượng CSGT phối hợp công an địa phương phân luồng, điều tiết giao thông và phối hợp xử lý sự cố xe múc bị lật trên đường Hoàng Sa, phường Nhiêu Lộc, TPHCM.

Hình ảnh xe múc tháo dỡ nhà bị lật trên đường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, xe múc đang tham gia tháo dỡ một công trình nhà dân trên tuyến đường này thì bất ngờ bị lật ra lòng đường.

Tại hiện trường, phương tiện nằm ngửa, phần bánh hướng lên trên, chiếm một phần mặt đường và cản trở các xe lưu thông qua khu vực. Sự cố không gây thương vong về người.

Vị trí xe múc bị lật cách điểm giao cắt với đường sắt Bắc – Nam khoảng 100m, theo hướng di chuyển vào trung tâm TPHCM.

Giao thông bị ảnh hưởng.

Sự cố không gây thiệt hại về người nhưng xảy ra vào đầu buổi sáng, ảnh hưởng việc đi lại của người dân khi lưu lượng phương tiện đi làm, đi học tăng cao. Dòng xe trên đường Hoàng Sa hướng vào trung tâm ùn ứ, việc di chuyển qua khu vực gặp khó khăn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt phong tỏa khu vực xảy ra sự cố, hướng dẫn các phương tiện lưu thông và điều tiết giao thông nhằm hạn chế ùn tắc.

Các đơn vị liên quan đang phối hợp xử lý, di dời xe múc khỏi hiện trường để khôi phục lưu thông trên tuyến đường. Nguyên nhân khiến phương tiện bị lật chưa được xác định.