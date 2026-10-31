Đang tạo dáng cùng chùm bóng khổng lồ, cô dâu không ngờ gặp phen 'hú vía'

Sự việc xảy ra trong buổi chụp ảnh trước đám cưới tại thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Người phụ nữ lựa chọn khu vực gần eo biển Bosphorus nổi tiếng làm địa điểm ghi lại những hình ảnh kỷ niệm.

Trong lúc tạo dáng, cô dâu tương lai cầm trên tay chùm bóng bay màu be cỡ lớn. Những quả bóng được sử dụng làm đạo cụ nhằm tạo điểm nhấn cho bộ ảnh.

Ban đầu, buổi chụp hình diễn ra bình thường. Người phụ nữ đứng gần khu vực bờ kè, giữ chùm bóng và làm theo hướng dẫn của nhiếp ảnh gia.

Tuy nhiên, thời tiết bất ngờ thay đổi khi cơn gió mạnh thổi qua khu vực. Chùm bóng có kích thước lớn lập tức bị gió cuốn, tạo ra lực kéo mạnh khiến cô dâu mất thăng bằng.

Hình ảnh ghi lại sự việc cho thấy người phụ nữ bị kéo nhanh về phía bờ kè. Sức gió mạnh đến mức cô dường như sắp bị nhấc bổng khỏi mặt đất cùng chùm bóng đang cầm trên tay.

Cô dâu cố gắng giữ thăng bằng nhưng vẫn tiếp tục bị kéo đi. Tình huống diễn ra rất nhanh, khiến khoảnh khắc chụp ảnh lãng mạn bên eo biển Bosphorus chuyển thành trải nghiệm đầy căng thẳng.

Phát hiện sự việc, nhiếp ảnh gia lập tức rời vị trí và lao đến hỗ trợ. Người này kịp thời giữ lấy cô dâu, ngăn cô bị chùm bóng kéo xa hơn về phía bờ kè và tòa nhà gần đó.

Nhờ sự can thiệp nhanh chóng của nhiếp ảnh gia, người phụ nữ lấy lại được thăng bằng. Cô không bị gió cuốn khỏi mặt đất và cũng không bị thương trong sự cố.

Sau phen hú vía, cô dâu vẫn có thể tiếp tục công việc. Người phụ nữ sau đó hoàn thành buổi chụp ảnh trước đám cưới theo kế hoạch.

Sự cố biến buổi chụp ảnh vốn được kỳ vọng mang đến những khoảnh khắc mộng mơ thành trải nghiệm khó quên đối với cô dâu và ê-kíp. Chùm bóng bay cỡ lớn tạo hiệu ứng nổi bật trong ảnh cưới, nhưng cũng bị tác động mạnh khi cơn gió bất ngờ xuất hiện.

Buổi chụp hình bên eo biển Bosphorus cuối cùng vẫn được hoàn thành. Dù không bị thương, cô dâu đã trải qua khoảnh khắc đáng sợ khi suýt mất kiểm soát và bị kéo đi cùng chùm bóng khổng lồ.