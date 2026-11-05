Đáng sợ 14 cái bẫy trên mạng nhắm vào học sinh có cả lừa tình, bắt cóc, tống tiền

Tại buổi tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và lừa đảo trực tuyến, tổ chức ngày 5/11 tại Trường THCS Trần Duy Hưng, Thiếu tá Bùi Thanh Bình, giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, cảnh báo học sinh về 14 hình thức lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Thiếu tá Bình, các thủ đoạn này không chỉ nhằm chiếm đoạt tài sản mà còn có thể dẫn đến xâm hại tình dục, xâm hại thân thể, bắt cóc và mua bán người.

Trong phần trao đổi, Phí Ngọc Đoan Trang, học sinh lớp 6A7 cho rằng, nạn nhân của các vụ lừa đảo có thể đối mặt với nguy cơ bị mua bán nội tạng, mua bán người hoặc bắt cóc online. Với thủ đoạn này, kẻ xấu có thể liên tục yêu cầu gia đình chuyển tiền, từ 2-3 tỷ đồng rồi tăng dần. Vì lo sợ con gặp nguy hiểm, cha mẹ có thể vay mượn để đáp ứng yêu cầu của chúng, nhưng việc chuyển tiền chưa chắc khiến các đối tượng dừng lại.

Trước ý kiến của học sinh, Thiếu tá Bình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chia sẻ khi gặp tình huống bất thường trên mạng.

"Nếu không chia sẻ, sẽ không thể có những nhận định, đánh giá hoặc kỹ năng xử lý phù hợp. Chia sẻ dù đúng, dù sai nhưng đó là điều quan trọng nhất. Chỉ khi chia sẻ, chúng ta mới có thêm kiến thức", Thiếu tá Bình nói.

Theo giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân, một thủ đoạn đáng chú ý là lừa tình, lợi dụng tâm lý và tình cảm của học sinh, nhất là những em đang trong giai đoạn phát triển mạnh về tâm sinh lý. Các đối tượng có thể chủ động làm quen, tạo dựng quan hệ, khiến nạn nhân tin tưởng rồi từng bước dụ dỗ thực hiện những yêu cầu bất thường.

Khi đã có được hình ảnh hoặc thông tin riêng tư, chúng có thể dùng những dữ liệu này để đe dọa, khống chế và tống tiền. Vì vậy, hậu quả của lừa đảo trực tuyến không chỉ là thiệt hại kinh tế mà còn có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn và thân thể của trẻ.

14 hình thức lừa đảo được Thiếu tá Bình đề cập gồm: Bắt cóc online; lừa đảo qua trò chơi trực tuyến; giả danh bạn bè, người thân; dụ dỗ tham gia học bổng, cuộc thi, làm cộng tác viên online; lừa đảo tình cảm; tống tiền bằng hình ảnh nhạy cảm; giả mạo người nổi tiếng; lừa đảo mua bán trực tuyến; quảng cáo việc làm miễn phí; dụ dỗ đầu tư tiền ảo; cho vay qua ứng dụng; giả danh nhà trường, cơ quan chức năng và dụ dỗ gặp mặt trực tiếp.

Trong số này, nhiều thủ đoạn được ngụy trang dưới những hoạt động quen thuộc với học sinh như chơi game, tham gia cuộc thi, tìm kiếm học bổng hoặc kết bạn trên mạng xã hội. Việc lợi dụng sự tò mò, tâm lý muốn có thêm thu nhập và niềm tin của trẻ khiến các chiêu trò dễ được ngụy trang, khó nhận diện.

Thiếu tá Bình cũng lưu ý về thủ đoạn lôi kéo cho thuê tài khoản ngân hàng. Học sinh THCS chưa thuộc nhóm tuổi được tự đứng tên mở tài khoản ngân hàng theo quy định, song các em vẫn cần nhận diện đây là một hình thức lừa đảo để cảnh giác khi được người khác nhờ đứng tên hoặc tham gia các giao dịch đáng ngờ.

Từ những tình huống trên, chuyên gia cho rằng học sinh cần cảnh giác với người lạ chủ động tiếp cận, những lời mời gọi nhận lợi ích bất thường và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư. Khi bị đe dọa hoặc phát hiện dấu hiệu lừa đảo, các em cần thông báo ngay cho cha mẹ, thầy cô hoặc người có trách nhiệm, thay vì tự giải quyết hay làm theo yêu cầu của đối tượng.

Buổi tuyên truyền nằm trong Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và tổng kết công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2026 của phường Yên Hòa.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, trong năm 2026, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai gắn với những vấn đề cụ thể trong đời sống, với sự tham gia của các cơ quan, đơn vị và trường học.

Phường có 44 tuyên truyền viên pháp luật tham gia tuyên truyền tại các tổ dân phố, thu hút hơn 15.000 lượt người. Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND có 163 người đăng ký từ 15 đơn vị.

Công tác tuyên truyền cũng được gắn với các vấn đề dân sinh, giải phóng mặt bằng và quản lý đô thị. Liên quan các dự án đường Vành đai 2,5, phường tổ chức hai hội nghị về phòng cháy, chữa cháy, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 69 đại biểu tham dự; đồng thời tổ chức ba điểm giải thích, tiếp nhận ý kiến và tuyên truyền chính sách pháp luật cho hơn 700 người dân.

Theo ông Cường, thời gian tới, phường tiếp tục đổi mới hình thức phổ biến pháp luật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung vào những vấn đề người dân quan tâm; kết hợp tuyên truyền trực tiếp với các nền tảng mạng xã hội và bảng tin cộng đồng.

Các trường học tiếp tục được khuyến khích phối hợp tổ chức hoạt động tuyên truyền, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ.