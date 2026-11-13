Dáng Sen bị yêu cầu ngừng bán: Lời quảng cáo giảm cân chưa phải bảo chứng

Hình ảnh thông tin sản phẩm Dáng Sen được cơ quan chức năng cung cấp phục vụ việc xử lý. Ảnh: Cục An toàn thực phẩm

Ngày 12.11, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế ban hành sáu công văn liên quan đến việc quảng cáo, kinh doanh thực phẩm Dáng Sen. Qua hậu kiểm, cơ quan này phát hiện sản phẩm được giới thiệu với công dụng giảm cân trên các nền tảng trong khi chưa được cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố.

Shopee và Lazada được yêu cầu ngừng kinh doanh, gỡ thông tin sản phẩm. Với quảng cáo trên Facebook, Cục đề nghị cơ quan quản lý thông tin điện tử phối hợp xử lý.

Gỡ gian hàng là bước đầu

Hai sàn phải báo cáo kết quả trước ngày 20.11. Cùng với đó, cơ quan an toàn thực phẩm tại Hưng Yên và Hà Nội được đề nghị kiểm tra hoạt động của đơn vị sản xuất, phân phối, báo cáo trước ngày 30.11.

Theo thông tin công bố, sản phẩm do Công ty cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng tại Hưng Yên sản xuất, Công ty TNHH Nam Y Đường tại Hà Nội phân phối. Việc kiểm tra sẽ làm rõ hoạt động sản xuất, kinh doanh và quảng cáo, xử lý nếu phát hiện vi phạm.

Đối với người tiêu dùng, yêu cầu gỡ bỏ giúp ngăn những giao dịch tiếp theo. Nhưng với người đã đặt mua, câu chuyện chưa kết thúc khi đường dẫn bán hàng biến mất. Họ vẫn cần nhận diện đúng sản phẩm, biết đầu mối tiếp nhận phản ánh và được giải thích về đơn hàng đã thanh toán.

Vì vậy, người đã mua nên giữ lại thông tin đơn hàng, hóa đơn, ảnh bao bì và nội dung trao đổi với người bán; đối chiếu tên sản phẩm, đơn vị sản xuất, phân phối với thông tin công bố. Những dữ liệu ấy là căn cứ để yêu cầu sàn và nhà bán hàng giải quyết, thay vì chỉ còn một lời kể sau khi gian hàng bị gỡ.

Đừng để uy tín của sàn thay cho hồ sơ sản phẩm

Một giao diện bán hàng quen thuộc, thao tác thanh toán thuận tiện có thể khiến khách hàng yên tâm. Nhưng sự thuận tiện của giao dịch và điều kiện pháp lý của hàng hóa là hai việc khác nhau. Đặc biệt với sản phẩm được mua để uống, để tác động đến cơ thể, phần thông tin cần kiểm tra không thể chỉ là giá, ưu đãi hay lời giới thiệu công dụng.

Trong vụ Dáng Sen, nội dung được công bố tập trung vào tình trạng chưa có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố và yêu cầu kiểm tra, ngừng kinh doanh. Chưa có kết quả kiểm nghiệm thành phần hay kết luận về độc tính được nêu trong các thông báo này. Người mua cần bám đúng cảnh báo, đồng thời chờ kết quả xử lý tiếp theo.

Trách nhiệm của nền tảng cũng phải đi xa hơn việc gỡ một sản phẩm sau khi nhận công văn. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu hai sàn rà soát hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, bảo đảm hồ sơ công bố theo quy định.

Đó mới là phần việc quyết định khả năng phòng ngừa: kiểm tra trước khi cho bán, phát hiện khi thông tin thay đổi và có cách xử lý những đơn hàng đã phát sinh. Với người mua, mong muốn giảm cân là nhu cầu có thật. Nhu cầu ấy cần được đáp lại bằng thông tin có thể kiểm chứng, thay vì một lời hứa hấp dẫn đủ để thúc đẩy thao tác “đặt hàng”.