Đằng sau vỏ bọc nha khoa uy tín: Sự thật về những bộ răng giả chưa qua kiểm định ở Gia Lai

Kết quả điều tra bước đầu Công an tỉnh Gia Lai xác định, trong giai đoạn từ năm 2019 đến tháng 6/2026, mặc dù cơ sở chưa được cấp phép hoạt động, sản phẩm chưa được kiểm nghiệm, công bố đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Tuy nhiên Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Lab, do Trần Hữu Hoàng làm Giám đốc vẫn tổ chức sản xuất, kinh doanh răng giả.

Đối tượng Trần Hữu Hoàng (áo kẻ) - Ảnh: Bộ Công an.

Đồng thời, Hoàng đưa ra những thông tin không đúng sự thật về chất lượng sản phẩm, trình độ nhân viên, năng lực và uy tín của doanh nghiệp nhằm tạo lòng tin với khách hàng. Bằng thủ đoạn trên, Hoàng đã bán răng giả cho nhiều phòng khám nha khoa trong và ngoài tỉnh, thu lợi bất chính hơn 400 triệu đồng.

Đến tháng 9/2026, cơ sở này đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. Các hành vi đang được điều tra, xử lý trong vụ án xảy ra trước thời điểm cơ sở được cấp phép. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khám xét nơi làm việc của bị can, thu giữ các tài liệu liên quan; đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Hữu Hoàng.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.