Trong bối cảnh xung đột kéo dài ở Ukraine, Thủ tướng Slovakia Robert Fico vừa xác nhận rằng Bratislava sẽ không tham gia vào việc cấp khoản vay mới trị giá 45 tỷ Euro của EU dành cho Kiev.

"Chúng ta sắp có một cuộc thảo luận nghiêm túc, không chỉ về ngân sách EU giai đoạn 2028-2034 mà còn về khoản vay mới trị giá 45 tỷ euro dành cho Ukraine", ông Fico cho biết trong một video đăng trên trang Facebook cuối tuần qua.

"Như quý vị đã biết, Slovakia đã không tham gia vào khoản vay đầu tiên trị giá 90 tỷ Euro, và lần này chúng tôi cũng muốn giữ nguyên lập trường đó, bất chấp việc bị tống tiền chính trị bằng cách gắn khoản vay này với ngân sách EU", vị Thủ tướng nói thêm.

Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không có khả năng hoàn trả bất kỳ phần nào trong các khoản vay mà EU cấp cho nước này, đồng thời nhận định rằng "đây không phải là các khoản vay, mà thực chất là các khoản viện trợ không hoàn lại".

Trước đó, ông Fico từng tiết lộ rằng một số người đứng đầu chính phủ các nước EU đã đe dọa cắt giảm nguồn ngân sách phân bổ cho Slovakia – vốn dành để thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các khu vực. Ông cho rằng lý do là vì Bratislava từ chối tham gia vào khoản vay mới dành cho Kiev.

EU chia rẽ về khoản vay mới dành cho Ukraine. Điều này diễn ra trong bối cảnh xung đột kéo dài ở quốc gia Đông Âu. Ảnh: The Guardian

Lập trường cứng rắn của ông Fico là điểm khởi đầu cho làn sóng phản đối từ 4 nước thành viên EU. Bên cạnh Slovakia, Hungary, Cộng hòa Séc và Bulgaria cũng đã bày tỏ ý định không tham gia gói hỗ trợ mới.

Đầu tuần trước, Ủy ban châu Âu (EC) đề xuất khoản vay bổ sung lên tới 45 tỷ Euro cho năm 2027 nhằm bù đắp khoảng 2/3 khoản thiếu hụt tài chính dự kiến 70 tỷ Euro của Ukraine.

Đề xuất này nằm trong gói vay 90 tỷ Euro đã thống nhất trước đó, và sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh bất thường của các nhà lãnh đạo EU dự kiến diễn ra vào ngày 26-27/11 tới.

Theo chi tiết đề xuất, tối đa 25 tỷ Euro sẽ dành cho hỗ trợ quân sự (vũ khí, hệ thống phòng không, công nghệ chống máy bay không người lái, tên lửa và đạn dược), còn 20 tỷ Euro dùng để hỗ trợ ngân sách Ukraine.

Kiev sẽ không phải trả gốc khoản vay cho đến khi nhận được bồi thường từ Nga. Nguồn tài chính dự kiến dựa vào lợi nhuận từ các tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu.

Khoản lợi nhuận ban đầu đã được dùng để chi trả cho gói vay trị giá khoảng 50 tỷ USD từ nhóm G7, vốn được thống nhất vào năm 2024.

Chỉ sau khi nghĩa vụ này được hoàn tất, khoản lợi nhuận tương tự mới có thể được sử dụng để hoàn trả khoản vay mới trị giá 45 tỷ Euro và khoản vay trước đó trị giá 90 tỷ Euro từ EU.

Các chi phí lãi vay và chi phí dịch vụ cho gói vay trước đây hiện đang được chi trả từ ngân sách EU, trong đó Cộng hòa Séc, Hungary và Slovakia được miễn trừ rõ ràng khỏi bất kỳ trách nhiệm tài chính bổ sung nào.

Đối với khoản vay mới, hiện vẫn chưa có sự đồng thuận về việc miễn trừ tương tự, và chính tại điểm này, sự phản đối về mặt chính trị đã trở nên rõ rệt.

Việc ông Fico sử dụng cụm từ "tống tiền chính trị" xuất phát từ bức thư của Thủ tướng Đức Friedrich Merz gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa vào ngày 10/11. Trong thư, ông Merz gắn tiến triển đàm phán ngân sách với yêu cầu phải đạt được sự đồng thuận tuyệt đối về việc tài trợ cho Ukraine

"Việc hỗ trợ Ukraine là vấn đề an ninh châu Âu không thể tách rời của chúng ta. Do đó, gánh nặng của sự hỗ trợ này cũng phải được chia sẻ", ông Merz lập luận. Các chính phủ Bắc Âu – vốn từ lâu đã là những nhà tài trợ song phương hào phóng nhất cho Ukraine – cũng ủng hộ lập trường này của Đức.

Trong khi đó, Ba Lan ủng hộ việc tiếp tục viện trợ quân sự và tài chính cho Ukraine, nhưng muốn tách biệt 2 vấn đề – tài trợ cho Ukraine và ngân sách giai đoạn 2028-2034 – để tránh làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán vốn đã khó khăn.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar, dù tránh dùng từ "tống tiền", nhưng đã công khai đặt nghi vấn về tính hợp lý của việc gắn 2 vấn đề này với nhau, cho rằng điều đó gửi đi một tín hiệu tiêu cực ra bên ngoài liên minh.

Tổng thống Bulgaria Rumen Radev xác nhận rằng Sofia không có ý định tham gia vào gói tài chính mới này, dù vẫn duy trì hỗ trợ song phương qua xuất khẩu điện, thực hiện các dự án cơ sở hạ tầng và giúp đỡ các gia đình Ukraine.

Chính phủ Cộng hòa Séc trước đó đã đạt được thỏa thuận miễn trừ chi phí trả nợ cho khoản vay 90 tỷ Euro trước đây và hiện không có ý định thay đổi lập trường này.

Cả Slovakia, Cộng hòa Séc, Hungary và Bulgaria đều là những nước hưởng lợi ròng từ ngân sách EU. Lập trường của họ có trọng lượng đặc biệt vì mọi điều chỉnh liên quan đến khuôn khổ tài chính đa niên vẫn đòi hỏi sự đồng thuận tuyệt đối giữa 27 quốc gia thành viên của khối.

Tiền lệ từ gói vay giai đoạn 2024-2025 – vốn cho phép 3 trong số 4 quốc gia này đứng ngoài cơ cấu trách nhiệm tài chính – đã khiến việc từ chối các yêu cầu miễn trừ tương tự trở nên khó khăn về mặt chính trị, nhưng đồng thời lại là điều không thể chấp nhận được – xét cả về khía cạnh tài chính lẫn biểu tượng – đối với các quốc gia đóng góp ròng lớn nhất vào ngân sách EU.

Ngay cả khi có giải pháp kỹ thuật cho phép một số nước đứng ngoài cấu trúc trách nhiệm, tín hiệu chính trị vẫn rõ ràng: Sự mệt mỏi với chiến sự sau gần 5 năm xung đột.

Trong diễn biến mới nhất của các cuộc đàm phán ngân sách ở EU, vào ngày 21/11, ông Costa đã đưa ra đề xuất cắt giảm khoảng 40 tỷ Euro so với dự thảo tháng 10, đồng thời vẫn duy trì sự bảo vệ nhất định đối với các khoản phân bổ cho mục tiêu gắn kết khu vực.

Minh Đức (Theo EU Alive, Roya News)