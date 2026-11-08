Đằng sau video khỉ ngồi sau xe máy, ôm chặt người đàn ông ở Sơn Trà

'Giải cứu' khỉ Sơn Trà bị chó cắn, ngồi sau xe máy ôm chặt tài xế Trên đường đi làm ở bán đảo Sơn Trà, anh Duy phát hiện con khỉ bị 2 con chó vây cắn nên dừng xe can thiệp, sau đó chở con vật về rừng.

Ngày 8/11, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một con khỉ ngồi im phía sau xe máy, 2 tay ôm chặt tài xế trên đường tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng. Video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem, hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận.

Nhiều người dùng mạng thích thú trước hành động đáng yêu của con vật, song cũng bày tỏ thắc mắc về nguyên nhân khiến khỉ bám chặt người đàn ông và tình trạng sức khỏe của nó.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Châu Ngọc Duy (người chở con khỉ) cho biết khoảng ngày 2-3/11, trên đường đi làm tại một khu nghỉ dưỡng ở bán đảo, anh cùng 2 người làm công trình phát hiện con khỉ bị chó tấn công tại khu vực rẫy trồng cây của người dân.

Nhóm anh dừng xe để can thiệp, "giải cứu" con khỉ. Do quá hoảng sợ, con vật nhảy lên người Duy. Khi anh tìm cách đặt xuống, khỉ tiếp tục bám chặt. Thấy khỉ bị chó cắn, anh quyết định đưa con vật lên xe máy, chở đến khu rừng gần nơi làm việc để thả lại.

"Khỉ thuộc về rừng nên tôi bế nó lên xe, chở về rừng thả lại", Duy nói, cho biết con vật ngồi im phía sau xe suốt quãng đường khoảng 10 phút do vẫn còn hoảng sợ. Khỉ bị thương nhẹ do chó cắn, vết thương chảy máu ít.

Anh Duy chở con khỉ trở lại bán đảo Sơn Trà. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng nhiều lần khuyến cáo người dân, du khách không cho khỉ ăn để tránh làm thay đổi tập tính kiếm ăn tự nhiên.

Khi quen với thức ăn do con người cung cấp, đặc biệt là bánh kẹo, đồ ngọt, khỉ có thể mất dần khả năng tự tìm thức ăn trong rừng, hình thành thói quen đến gần khu dân cư, đường sá và xe của du khách để tìm kiếm hoặc giật đồ ăn. Nếu không được đáp ứng, chúng có thể trở nên hung dữ, cắn hoặc tấn công con người.

Thức ăn của con người cũng không phù hợp với hệ tiêu hóa của khỉ, có thể khiến chúng mắc bệnh, ảnh hưởng đến sức khỏe. BQL khuyến cáo du khách giữ khoảng cách an toàn, không trêu chọc hay tiếp xúc với khỉ; cất kín thức ăn, nước uống khi đi qua khu vực chúng sinh sống và bỏ rác đúng nơi quy định, tránh thu hút khỉ đến bới tìm thức ăn.

Bán đảo Sơn Trà nhìn từ trên cao. Ảnh: Lê Hiếu, Mạnh Thắng.

Bán đảo Sơn Trà được mệnh danh là "lá phổi xanh" của Đà Nẵng, nơi sinh sống của nhiều loài động vật, trong đó có voọc chà vá chân nâu - loài linh trưởng nguy cấp, quý hiếm. Tạp chí du lịch Wanderlust của Anh từng giới thiệu Sơn Trà là một trong những điểm đến nổi bật để quan sát động vật hoang dã tại Việt Nam.

Tình trạng khỉ hoang dã xuống đường giao thông tìm thức ăn xuất hiện từ năm 2018 và gia tăng từ năm 2020 đến nay. Dù cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo, một số người dân và du khách vẫn lén cho khỉ ăn trên bán đảo.

Châu Sa