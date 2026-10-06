Đằng sau thương vụ 835 triệu USD thâu tóm cảng nông sản Brazil của AD Ports có gì?

Thỏa thuận khung của thương vụ được công bố từ ngày 2/6/2026 và chính thức hoàn tất vào ngày 2/10/2026, sau khi cơ quan chống độc quyền (CADE) cùng Cơ quan Giao thông Đường thủy Brazil (ANTAQ) phê duyệt, theo chuyên trang hàng hải Splash247 dẫn thông báo từ AD Ports.

Trong thương vụ M&A quốc tế lớn nhất lịch sử tập đoàn Abu Dhabi này, hai quỹ đầu tư Macquarie Asset Management và IG4 Capital đã chuyển nhượng toàn bộ cổ phần kiểm soát tại CLI. Sau khi giao dịch khép lại, Noatum Ports – công ty con phụ trách mảng khai thác cảng quốc tế của AD Ports – đã chính thức tiếp quản quyền vận hành hệ thống tài sản của Corredor Logística e Infraestrutura (CLI).

Trong năm 2025, CLI đạt doanh thu khoảng 178 triệu USD (tương đương 654 triệu AED) và thông qua hơn 17 triệu tấn hàng rời nông sản. Cấu trúc tài sản bàn giao cho AD Ports bao gồm hai cụm bến cảng xuất khẩu chủ lực:

Thứ nhất là bến cảng CLI Sul (AD Ports sở hữu 80%) đặt tại Cảng Santos (bang São Paulo), cụm cảng biển lớn nhất khu vực Mỹ Latinh. Bến cảng này chuyên trách bốc xếp đường, ngô và đậu tương từ vùng nông nghiệp nội địa Trung Tây Brazil để xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Thứ hai là bến cảng CLI Norte (AD Ports sở hữu 100%) vận hành tại Cảng Itaqui (bang Maranhão), cửa ngõ trọng yếu thuộc hành lang xuất khẩu nông sản phía Bắc (Northern Arc / Arco Norte) của Brazil. Vị trí địa lý này giúp tối ưu hóa chi phí vận chuyển hàng rời từ các vùng canh tác rộng lớn ở miền Bắc và Đông Bắc Brazil sang châu Âu và châu Á.

Đây là thương vụ thâu tóm có quy mô vốn lớn nhất từ trước đến nay của AD Ports trên thị trường quốc tế, đồng thời đánh dấu bước chân chiến lược đầu tiên của tập đoàn thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) vào thị trường Nam Mỹ.

AD Ports cho biết sẽ tích hợp các tài sản mới này vào mạng lưới cảng biển và chuỗi cung ứng logistics toàn cầu của tập đoàn, trong đó có tuyến kết nối hàng hải thẳng tới Cảng Khalifa tại Abu Dhabi, nhằm tăng cường an ninh lương thực và định hình lại dòng chảy thương mại nông sản viễn dương.

Brazil hiện là quốc gia xuất khẩu đậu tương và đường thô số một thế giới, đồng thời là một trong hai nước xuất khẩu ngô lớn nhất thế giới (cùng với Mỹ). Theo báo cáo tổng kết năm 2025 của Cơ quan Quản lý Cảng Santos (APS), riêng cụm cảng Santos đã xuất khẩu hơn 84 triệu tấn nông sản chủ lực (trong đó đậu tương đạt gần 45 triệu tấn, đường 24 triệu tấn và ngô hơn 15 triệu tấn).

Theo thông cáo từ AD Ports, tập đoàn dự kiến sẽ thiết lập các tuyến vận tải trực tiếp kết nối Brazil với Cảng Khalifa và Trung tâm Lương thực Abu Dhabi (Abu Dhabi Food Hub) nhằm phân phối nông sản ra khu vực và thị trường quốc tế.

Đối với Việt Nam, Brazil hiện là một trong hai trụ cột cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi quan trọng nhất, bên cạnh Argentina.

Thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan cho thấy, tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã nhập khẩu tới 2,44 triệu tấn ngô từ Brazil (tăng vọt 120,1% về lượng so với cùng kỳ năm trước, chiếm 29,5% thị phần cả nước) và 1,58 triệu tấn đậu tương (chiếm 61,3% tổng lượng đậu tương nhập khẩu).

Khối lượng hàng rời khổng lồ này khiến các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước phụ thuộc mật thiết vào tính liên tục và ổn định của các chuỗi logistics đường biển khởi hành từ Nam Mỹ.

Với khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất cùng hải trình kéo dài từ 35 đến 45 ngày, rủi ro lớn nhất đối với các doanh nghiệp thương mại nông sản nhập khẩu về Việt Nam thường tập trung tại các điểm nghẽn cầu bến ở cảng xuất khẩu gốc của Brazil.

Hai dòng nông sản chủ lực của Brazil có chu kỳ xuất khẩu gối đầu liên tục quanh năm, cao điểm đậu tương dồn dập từ tháng 3 đến tháng 7, tiếp nối ngay sau đó là cao điểm ngô vụ hai (safrinha) kéo dài từ tháng 7 đến tháng 1 năm sau.

Áp lực mùa vụ này khiến các cửa ngõ hàng hải lớn như Cảng Santos thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải cầu bến vào các tháng cao điểm, dễ dẫn đến nguy cơ chậm tiến độ bốc hàng và phát sinh chi phí phạt lưu tàu (demurrage) cho các hợp đồng giao nhận viễn dương.

Trong bối cảnh đó, việc tập đoàn AD Ports chính thức tiếp quản quyền vận hành hai bến cảng CLI Sul (tại Santos) và CLI Norte (tại Itaqui) bổ sung thêm một nhà khai thác cảng độc lập có năng lực tài chính và mạng lưới logistics quy mô lớn tại nguồn hàng.

Dù sản lượng xử lý 17 triệu tấn trong năm 2025 của CLI chỉ chiếm một phần trong tổng lượng hàng rời qua hệ thống cảng Brazil, việc tập đoàn Abu Dhabi tham gia quản trị và điều phối dịch vụ cầu bến phục vụ trực tiếp hai mùa vụ cao điểm ngô và đậu tương sẽ mang lại thêm lựa chọn luồng hàng linh hoạt hơn cho các nhà thương mại quốc tế, gián tiếp hỗ trợ bình ổn lịch trình giao nhận cho các nhà nhập khẩu nguyên liệu thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam.