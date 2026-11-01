Đằng sau thông báo tìm con

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội, tôi thường xuyên đọc được những thông báo tìm con của các bậc cha mẹ. Kèm theo bức ảnh của con là những lời nhắn nhủ khẩn thiết, mong con đọc được, mong ai đó nhìn thấy và báo tin, mong con bình an trở về nhà... Đằng sau mỗi dòng thông báo ấy là nỗi lo lắng, thấp thỏm khi không biết con đang ở đâu, có an toàn hay không.

Qua những thông tin tìm kiếm, tôi nhận thấy một điều, phần lớn những đứa trẻ được tìm kiếm đều ở độ tuổi vị thành niên. Độ tuổi này, nhiều em bắt đầu muốn khẳng định mình, muốn được tự quyết định những việc liên quan đến bản thân. Khi mong muốn ấy không được đáp ứng, khi xảy ra mâu thuẫn với cha mẹ hoặc gặp những chuyện khó nói ở trường học, có em chọn cách im lặng, có em phản ứng gay gắt, thậm chí bỏ nhà đi. Một quyết định có thể xuất phát từ phút bồng bột, nhưng cũng có khi là dấu hiệu của những bức xúc đã âm thầm tích tụ từ lâu.

Trong cuộc sống thường ngày, không ít cha mẹ dành nhiều thời gian chăm lo cho con học hành, ăn uống, sinh hoạt nhưng lại ít khi thực sự trò chuyện để hiểu con nghĩ gì. Điểm số chưa tốt có thể khiến con bị trách mắng; một mong muốn khác với ý cha mẹ dễ bị gạt đi bằng câu nói “Bố mẹ nói thì phải nghe”. Có những lời người lớn cho là bình thường, nhưng với đứa trẻ nhạy cảm ở tuổi mới lớn lại có thể trở thành nỗi buồn khó giãi bày. Trẻ có thể dần khép lòng, tìm đến bạn bè hoặc những mối quan hệ bên ngoài để sẻ chia.

Một người bạn của tôi từng trải qua những ngày thấp thỏm khi con bỏ nhà đi, rồi tìm thấy con ở nhà một người bạn mới quen qua mạng cách nhà gần 30 cây số. Anh kể, nguyên nhân bắt đầu từ một chuyện tưởng chừng rất nhỏ: Con muốn đi dự sinh nhật bạn vào một ngày giữa tuần, nhưng anh không đồng ý vì con còn lịch học thêm. Thế nhưng, trước lần từ chối ấy là cả một quãng thời gian con thường xuyên bị hạn chế đi chơi, hầu như không có cơ hội tự quyết định những điều mình mong muốn. Anh tâm sự, vợ chồng anh cấm đoán con cũng xuất phát từ mong muốn con có một tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, sau khi chuyện xảy ra, vợ chồng anh dần hiểu rằng, dù điều mong muốn đó chính đáng, nhưng yêu thương đôi khi không chỉ nằm ở những gì cha mẹ làm cho con, mà còn ở cách con cảm nhận được tình yêu ấy. Khi sự quan tâm đi kèm quá nhiều cấm đoán, trẻ có thể cảm thấy mình không được thấu hiểu.

Dĩ nhiên, lắng nghe con không có nghĩa là cha mẹ phải chiều theo mọi mong muốn của con. Trẻ ở tuổi vị thành niên vẫn cần được hướng dẫn, bảo vệ và rèn luyện ý thức trách nhiệm. Nhưng giữa việc chỉ đưa ra mệnh lệnh và việc kiên nhẫn giải thích, giữa một lời trách cứ nặng nề và một cuộc trò chuyện bình tĩnh luôn có sự khác biệt. Khi con mắc lỗi, điều cần thiết không chỉ là giúp con nhận ra lỗi sai, mà còn là để con hiểu mình có thể sửa chữa và làm lại. Khi xảy ra bất đồng, thay vì vội vàng kết luận con hư, con bướng, cha mẹ có thể dành thời gian tìm hiểu điều gì khiến con phản ứng như vậy.

Ở chiều ngược lại, các bạn trẻ cũng cần hiểu rằng bỏ nhà đi không phải cách an toàn để giải quyết mâu thuẫn. Những khó khăn trong gia đình, áp lực học tập hay chuyện buồn ở trường nên được chia sẻ với cha mẹ hoặc một người lớn đáng tin cậy. Nếu chưa thể nói chuyện trực tiếp với bố mẹ, các em có thể tìm đến thầy cô giáo, người thân để được giúp đỡ. Rời khỏi nhà mà không cho gia đình biết mình ở đâu có thể khiến bản thân đối mặt với nhiều rủi ro, đồng thời đẩy những người thân yêu vào nỗi lo lắng khôn nguôi.

Những dòng tin tìm con trên mạng xã hội có thể khép lại khi đứa trẻ trở về. Nhưng để con thực sự cảm thấy bình yên trong chính ngôi nhà của mình, hành trình của cha mẹ và con cái còn dài hơn thế. Bởi điều quan trọng không chỉ là tìm thấy con, mà còn là tạo dựng được sự gắn bó, tin tưởng để con biết rằng, dù ngoài kia có chuyện gì xảy ra, gia đình vẫn là nơi con có thể nương tựa, được yêu thương và lắng nghe.