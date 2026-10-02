Đằng sau thiết kế Audi Q3 thế hệ mới là hàng nghìn giờ làm việc với ánh sáng

Ngày 19/6/2026, Audi Việt Nam lần đầu giới thiệu Audi Q3 thế hệ thứ 3 với 2 phiên bản gồm Q3 SUV TFSI Advanced và Q3 Sportback TFSI S line. Đây không phải mẫu xe lớn nhất hay đắt nhất của Audi, nhưng lại có vai trò khá quan trọng khi là một trong những mẫu xe tiếp cận nhóm khách hàng rộng hơn, trong đó có những người lần đầu bước vào phân khúc xe sang.

Ở thế hệ mới, Audi cho biết Q3 được phát triển lại từ thiết kế bên ngoài, khoang lái đến hệ thống điều khiển và các công nghệ hỗ trợ người lái. Trong đó, thiết kế là điểm khởi đầu đáng chú ý.

Biến thể SUV của Audi Q3

Tại studio thiết kế của Audi ở Ingolstadt, những mô hình đất sét kích thước thật vẫn được sử dụng bên cạnh các công cụ thiết kế kỹ thuật số. Lý do không chỉ nằm ở truyền thống. Với một mẫu xe, hình dáng thể hiện trên màn hình chưa chắc tạo ra cảm giác tương tự khi đặt dưới ánh sáng tự nhiên.

Mô hình đất sét giúp các nhà thiết kế quan sát trực tiếp cách ánh sáng và bóng đổ chạy trên từng bề mặt, từ đó điều chỉnh hình khối bằng tay. Audi gọi cách tiếp cận này bằng một câu ngắn gọn: "Light is our final designer" nghĩa là "Ánh sáng là nét vẽ cuối cùng".

Đuôi xe Audi Q3 SUV

Với Audi Q3 mới, Audi bắt đầu từ tỷ lệ tổng thể trước khi đi sâu vào các chi tiết. Lưới tản nhiệt Singleframe được đặt cao và dựng đứng hơn, các cạnh được xử lý rõ khối, trong khi lưới tản nhiệt, đèn pha và hốc gió được liên kết chặt chẽ hơn. Cách bố trí này giúp phần đầu xe có cảm giác rộng và chắc hơn mà không cần dựa quá nhiều vào những đường nét trang trí.

Thiết kế của Audi Q3 cũng giảm bớt số lượng đường gân trên thân xe. Thay vào đó là những mảng bề mặt lớn và liền mạch hơn. Khi ánh sáng chiếu trực tiếp, các mảng này tạo ra những đường chuyển sắc rõ ràng; trong điều kiện ánh sáng dịu, thân xe lại cho cảm giác mềm và có chiều sâu hơn.

Một thay đổi khác nằm ở tư thế tổng thể của xe. Bánh xe được bố trí gần bốn góc thân, phần nhô trước và sau được xử lý gọn hơn, trong khi khu vực vai xe tạo cảm giác rộng. Những đường nét chủ đạo được đặt thấp hơn, giúp Q3 có dáng đứng vững và bám đường hơn về mặt thị giác.

Bản Audi Q3 Sedan

Audi cũng không cố kéo Q3 theo hướng trở thành một mẫu SUV lớn hơn. Với một mẫu xe chủ yếu được sử dụng trong đô thị, khả năng xoay trở và đỗ xe vẫn có ý nghĩa thực tế. Vì vậy, hãng tập trung vào việc tối ưu không gian bên trong thay vì đơn thuần tăng kích thước bên ngoài.

Nếu ban ngày, hình khối quyết định diện mạo của Audi Q3 thì khi trời tối, hệ thống chiếu sáng đảm nhận một phần đáng kể việc nhận diện chiếc xe. Audi cho biết từ đèn chiếu sáng ban ngày đến đồ họa đèn hậu, ánh sáng đã trở thành một dấu hiệu đặc trưng trong thiết kế của hãng.

Điều này cũng giải thích vì sao hệ thống chiếu sáng hiện đại không đơn giản là câu chuyện đèn càng sáng càng tốt. Ánh sáng cần được phân bổ hợp lý để người lái quan sát rõ nhưng không gây chói cho phương tiện đi ngược chiều. Hệ thống cũng phải duy trì ánh sáng ổn định, hạn chế gây mệt mỏi khi lái xe ban đêm và giúp phương tiện dễ nhận biết hơn trong dòng giao thông.

Vì vậy, phần mềm và thuật toán điều khiển ngày càng có vai trò lớn bên cạnh phần cứng của cụm đèn. Audi cho biết hệ thống chiếu sáng được đánh giá trong nhiều điều kiện, từ đường cao tốc, đường nông thôn đến khu vực đô thị có nhiều nguồn sáng và các điều kiện thời tiết bất lợi.

Trên Audi Q3 thế hệ thứ 3, hệ thống LED Plus được tối ưu về phạm vi chiếu sáng gần và xa, tốc độ phản hồi, màu ánh sáng, mức tiêu thụ năng lượng và độ bền. Với người sử dụng, lợi ích trực tiếp nằm ở khả năng duy trì tầm quan sát ổn định hơn khi lái xe ban đêm, đồng thời giúp xe dễ nhận diện hơn trong điều kiện thiếu sáng hoặc thời tiết không thuận lợi.

Audi Q3 mới còn có 3 hiệu ứng ánh sáng để người dùng lựa chọn. Những thay đổi này không chỉ nhằm tạo ra các diện mạo khác nhau mà còn trở thành một phần dấu hiệu nhận diện riêng của Audi Q3 khi xe xuất hiện trên đường.

Một chi tiết đáng chú ý khác là logo 4 vòng tròn phía sau có khả năng phát sáng, lần đầu tiên được áp dụng trên Audi Q3. Logo này được tích hợp với cụm đèn hậu LED Plus để tạo thành một tổng thể thống nhất. Trang bị này không tác động đến khả năng vận hành, nhưng cho thấy cách Audi đang sử dụng ánh sáng như một phương tiện nhận diện thương hiệu.

Khi trời tối, màu sơn và nhiều đường nét trên thân xe không còn dễ nhận biết như ban ngày. Lúc này, đồ họa ánh sáng và logo phát sáng giúp chiếc xe vẫn giữ được những dấu hiệu đặc trưng.