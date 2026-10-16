Đằng sau sự phối hợp nhịp nhàng giữa chiến hạm Ukraine và khu trục hạm khổng lồ của Anh

Theo thông tin từ Hải quân Hoàng gia Anh, đầu tuần này, 5 tàu rà phá thủy lôi của Hải quân Ukraine đã hoàn thành đợt huấn luyện chuyên sâu kéo dài 7 ngày ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh.

Trong khuôn khổ huấn luyện, các tàu đã thực hiện các bài tập bắn đạn thật, xử lý thủy lôi dưới nước và khép lại bằng một đợt di chuyển theo đội hình chặt chẽ xung quanh một tàu chiến chủ lực là khu trục hạm lớp Type 45 HMS Dauntless tại khu vực phía Đông eo biển Solent.

Nhóm 5 tàu này bao gồm các tàu UNS Henichesk, Mariupol, Melitopol, Chernihiv và Cherkasy, neo đậu tại Portsmouth trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của Anh dành cho Ukraine.

Khu trục hạm HMS Dauntless lớp Type 45 của Hải quân Hoàng gia Anh. Ảnh: Navy Lookout

Các hoạt động huấn luyện diễn ra tại vùng biển gần Dorset, Hampshire và đảo Wight. Tại đây, các tàu Ukraine trước tiên thể hiện năng lực tự vệ thông qua các bài tập tác chiến pháo binh, sau đó chuyển sang thực hiện nhiệm vụ định vị, nhận diện và vô hiệu hóa các thiết bị nổ dưới nước.

Một trong những thành phần quan trọng nhất là hệ thống xử lý thủy lôi SeaFox – một thiết bị lặn điều khiển từ xa vốn là công cụ chủ lực trong các hoạt động rà phá thủy lôi của Hải quân Hoàng gia Anh suốt 2 thập kỷ qua.

Hệ thống này sử dụng thiết bị định vị bằng âm thanh (sonar) và camera gắn trên tàu để kiểm tra các vật thể nghi là vật liệu nổ. Phiên bản chuyên dụng để xử lý thủy lôi được trang bị khối thuốc nổ, cho phép người vận hành phá hủy các mối đe dọa từ xa thông qua kết nối điều khiển bằng cáp quang.

Hai tàu Chernihiv và Cherkasy của Ukraine đã trực tiếp vận hành hệ thống SeaFox, kết thúc bằng các vụ nổ có kiểm soát để loại bỏ những mối đe dọa từ thủy lôi.

UNS Cherkasy là một tàu rà phá thủy lôi từng thuộc Hải quân Hoàng gia Anh, hiện đang phục vụ trong Hải quân Ukraine. Ảnh: Forces News

Cuộc tập trận khép lại tại khu vực phía đông eo biển Solent, nơi cả 5 tàu của Ukraine cùng di chuyển trong đội hình chặt chẽ với HMS Dauntless – một tàu khu trục phòng không thuộc lớp Type 45.

Hoạt động này nhằm kiểm tra khả năng phối hợp di chuyển và vận hành an toàn của thủy thủ đoàn Ukraine khi hoạt động bên cạnh một chiến hạm có quy mô lớn hơn nhiều.

Khu trục hạm HMS Dauntless cùng 5 tàu rà phá thủy lôi của Ukraine tham gia cuộc tập trận Lion Protector, diễn ra từ tháng 8 đến đầu tháng 10/2026. Ảnh: Forces News

Theo Hải quân Hoàng gia Anh, 7 ngày huấn luyện này cũng đánh dấu giai đoạn cuối của cuộc tập trận đa quốc gia "Lion Protector" (Người bảo vệ Sư tử), diễn ra từ tháng 8 đến cuối tuần qua.

Cuộc tập trận do Lực lượng Viễn chinh Liên hợp (JEF) – một liên minh quân sự do Anh dẫn đầu – tổ chức nhằm tăng cường an ninh hàng hải và bảo vệ các cơ sở hạ tầng trọng yếu trên khắp khu vực Bắc Âu.

Giai đoạn thứ 5 và cũng là giai đoạn cuối tập trung vào năng lực của hải quân các nước thuộc JEF trong việc bảo vệ cơ sở hạ tầng hàng hải và đảm bảo an ninh cho các tuyến đường biển.

Hải quân Hoàng gia Anh đánh giá "Lion Protector" là cuộc tập trận có quy mô và độ phức tạp lớn thứ hai, chỉ sau "Sea Breeze" (Gió Biển) – cuộc tập trận thường niên quan trọng nhất của Hải quân Ukraine, vốn cũng đã được tổ chức ngoài khơi bờ biển phía Nam nước Anh trong mùa hè vừa qua.

Các biện pháp đối phó với thủy lôi đã trở thành một trong những hình thức hỗ trợ thiết thực nhất mà Anh dành cho Ukraine, trong bối cảnh Biển Đen vẫn còn dày đặc thủy lôi và Hải quân Ukraine đang phải nỗ lực xây dựng lại năng lực của mình.

Minh Đức (Theo UKDJ, United24 Media)