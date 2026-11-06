Đằng sau siêu dự án 'ma' Diamond: Lật tẩy kịch bản bòn rút 430 tỷ đồng của nhà đầu tư
Ngày 6/11, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đơn vị này vừa khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua dự án bất động sản “ma”, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định hơn 430 tỷ đồng.
Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Võ Thị Kiều Trinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Hưng Thịnh và Nguyễn Xuân Hiệp, Trưởng phòng Kinh doanh công ty. Cả hai bị điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lập dự án không có thật, lấy tên “Khu khách sạn, căn hộ và dân cư cao cấp Diamond”, sau đó tổ chức tư vấn, giới thiệu, chào bán đất tại dự án cho nhiều khách hàng nhằm chiếm đoạt tài sản. Bằng thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền hơn 430 tỷ đồng.
Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/dang-sau-sieu-du-an-ma-diamond-lat-tay-kich-ban-bon-rut-430-ty-dong-cua-nha-dau-tu-post366547.html