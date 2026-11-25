Ông Jensen Huang. Ảnh: Getty Images

Từ bê bối đời tư đến quyết định từ chức

Ngày 23-11, Nvidia thông báo nhà sáng lập Jensen Huang (63 tuổi) trở lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành (CEO), có hiệu lực ngay lập tức. Quyết định được đưa ra chỉ 11 ngày sau khi ông từ chức và 6 ngày sau khi hội đồng quản trị tuyên bố không có ý định đưa ông trở lại.

Trước đó, ngày 8-11, ông Huang gửi thư tới nhân viên Nvidia, thừa nhận không chung thủy với vợ và xin lỗi gia đình. Ông bày tỏ mong muốn hàn gắn các mối quan hệ và lấy lại niềm tin của người thân. Vụ việc trở nên phức tạp khi truyền thông Mỹ đưa tin về hai mối quan hệ ngoài hôn nhân được cho là có liên quan đến ông Huang. Trong đó, một mối quan hệ bị đặt trong diện nghi vấn an ninh do liên quan đến nữ doanh nhân Trung Quốc Alice Huang, cựu lãnh đạo công ty công nghệ Megaspeed tại Singapore, người bị cáo buộc có liên hệ với cơ quan tình báo Trung Quốc. Ngoài ra, tờ The New York Times dẫn lời những người từng làm việc tại Nvidia cho biết ông Huang có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, Phó Chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của tập đoàn.

Những thông tin này khiến Nvidia đối mặt với áp lực lớn, nhất là trong bối cảnh Washington đang tranh luận về việc xuất khẩu chip AI tiên tiến sang Trung Quốc. Ngày 12-11, ông Huang tuyên bố từ chức CEO và rời hội đồng quản trị, kết thúc 33 năm lãnh đạo công ty. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực cho thấy ông Huang cố ý hỗ trợ Bắc Kinh hoặc bí mật công nghệ của Nvidia đã bị xâm phạm.

Sức ép từ Nhà Trắng và giới công nghệ

Sau khi ông Huang rời vị trí CEO, chiến dịch mang tên "Đồng hành cùng Jensen" (Stand with Jensen) nhanh chóng được phát động, thu hút sự ủng hộ của nhân viên, cựu nhân viên Nvidia, nhà đầu tư và nhiều nhân vật có ảnh hưởng tại Thung lũng Silicon, trong đó có tỷ phú Elon Musk. Những người ủng hộ cho rằng Nvidia cần giữ lại nhà sáng lập trong thời gian chờ kết quả điều tra độc lập, đồng thời cảnh báo việc thiếu vắng ông có thể ảnh hưởng đến định hướng phát triển của tập đoàn trong cuộc đua AI.

Ngày 16-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump công khai ủng hộ khả năng ông Huang trở lại, cho rằng vị CEO này đã rút ra bài học từ những sai lầm cá nhân. Một ngày sau, ông Huang tuyên bố sẽ cảm thấy vinh dự nếu được trở lại lãnh đạo Nvidia, miễn là hội đồng quản trị nhận thấy điều đó có lợi nhất cho công ty. Tuy nhiên, Chủ tịch hội đồng quản trị Harvey C. Jones khi đó khẳng định Nvidia đã nhất trí chấp thuận đơn từ chức và không có ý định phục chức cho ông Huang. Tập đoàn thậm chí đã bắt đầu tìm kiếm ứng viên thay thế lâu dài.

Lập trường này chỉ thay đổi sau những động thái vận động từ chính quyền Mỹ. Tổng thống Trump tiết lộ đã trực tiếp trao đổi với ông Huang ngày 22-11, đồng thời cử Phó Tổng thống JD Vance tiếp cận hội đồng quản trị Nvidia nhằm giải quyết những lo ngại về an ninh quốc gia. Theo ông Trump, chính quyền Mỹ không nhận thấy việc ông Huang trở lại lãnh đạo Nvidia gây ra nguy cơ đối với an ninh quốc gia.

Trong thông báo ngày 23-11, Nvidia xác nhận hội đồng quản trị đã tham khảo ý kiến các quan chức cấp cao trong chính phủ Mỹ trước khi nhất trí đưa ông Huang trở lại. Theo tập đoàn, những thông tin nhận được giúp hội đồng tin tưởng quyết định này không gây ra rủi ro an ninh quốc gia. Dù vậy, Nvidia không công bố cụ thể nội dung trao đổi với chính quyền Mỹ cũng như những bảo đảm mà các bên đã đưa ra.

Vai trò không dễ thay thế của nhà sáng lập

Sự trở lại của ông Huang không đơn thuần là câu chuyện nhân sự. Đằng sau quyết định của Nvidia là thực tế vị CEO này giữ vai trò đặc biệt trong một tập đoàn đang trở thành trung tâm của cuộc cách mạng AI toàn cầu. Trong hơn ba thập niên, ông Huang đã đưa Nvidia từ một nhà sản xuất chip đồ họa trở thành nhà cung cấp nền tảng xử lý chủ chốt cho trí tuệ nhân tạo và các hệ thống trung tâm dữ liệu. Các dòng chip Nvidia hiện giữ vai trò quan trọng trong việc huấn luyện và vận hành những mô hình AI tiên tiến. Vì vậy, những thay đổi trong ban lãnh đạo tập đoàn không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn có thể tác động đến toàn bộ hệ sinh thái công nghệ liên quan.

Đây cũng là lý do giới đầu tư lo ngại về khả năng duy trì vị thế của Nvidia nếu thiếu vắng người sáng lập, nhất là khi tập đoàn đang bước vào giai đoạn phát triển những nền tảng chip thế hệ mới. Chuyên gia Dan Ives nhận định hội đồng quản trị có thể đã đánh giá việc tiếp tục để Nvidia thiếu vắng nhà sáng lập là rủi ro lớn hơn những bất ổn xung quanh ông Huang. Theo ông, quá trình tìm kiếm CEO mới có thể kéo dài sang năm sau, trong khi công ty cần duy trì sự ổn định về chiến lược và điều hành.

Phố Wall bùng nổ, tài sản Jensen Huang tăng hàng chục tỷ USD

Phản ứng của thị trường sau thông tin ông Huang trở lại cho thấy mức độ kỳ vọng lớn của giới đầu tư đối với Nvidia và nhà sáng lập tập đoàn. Ngay trước giờ mở cửa ngày 23-11, các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng mạnh. Khi phiên giao dịch bắt đầu, làn sóng mua vào nhanh chóng lan rộng.

Cổ phiếu Nvidia tăng khoảng 31-34%, đưa giá trị vốn hóa tập đoàn tăng thêm gần 1.000 tỷ USD. Chỉ số Nasdaq Composite tăng khoảng 6,5%, S&P 500 tăng gần 5%, trong khi Dow Jones cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Đà tăng lan sang nhóm doanh nghiệp hưởng lợi từ làn sóng đầu tư AI. Micron Technology, CoreWeave, Marvell Technology và nhiều doanh nghiệp sản xuất chip, cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, hạ tầng trung tâm dữ liệu đều tăng giá đáng kể. Theo Forbes, cổ phiếu Nvidia tăng mạnh giúp tài sản ròng của ông Huang tăng thêm khoảng 34-36,6 tỷ USD, đưa tổng tài sản lên khoảng 144 tỷ USD và giúp ông đứng thứ 13 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Hiện ông nắm giữ khoảng 3,5% cổ phần Nvidia. Ở chiều ngược lại, các nhà đầu tư đặt cược vào khả năng giảm giá cổ phiếu Nvidia chịu khoản thua lỗ trên giấy tờ khoảng 12,2 tỷ USD chỉ trong một ngày, theo dữ liệu của ORTEX.

Tuy nhiên, đằng sau sự hưng phấn của thị trường vẫn là những cảnh báo về mức độ phụ thuộc vào tâm lý nhà đầu tư. Một số chuyên gia cho rằng đà tăng mạnh chủ yếu phản ánh niềm tin vào khả năng tiếp tục dẫn dắt Nvidia của ông Huang, chứ chưa đồng nghĩa những rủi ro về quản trị doanh nghiệp và an ninh công nghệ đã được giải quyết.

Màn tái xuất của Jensen Huang vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài một quyết định bổ nhiệm CEO. Sự kiện cho thấy vị thế ngày càng lớn của Nvidia trong nền kinh tế AI, đồng thời phản ánh mức độ phụ thuộc của thị trường vào những nhà lãnh đạo chủ chốt. Khi một quyết định nhân sự có thể làm dịch chuyển hàng nghìn tỷ USD giá trị thị trường, sức ảnh hưởng của người đứng đầu doanh nghiệp đã vượt xa khuôn khổ quản trị thông thường.