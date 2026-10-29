Đằng sau phong cách thanh lịch trị giá 5 - 7 tỷ Euro của Giorgio Armani

Ảnh: Business of Fashion

Có những thương hiệu xa xỉ bán quần áo, có những thương hiệu bán giấc mơ. Giorgio Armani, trong gần nửa thế kỷ, đã làm một việc tinh tế hơn: bán cảm giác quyền lực mà không cần phô trương quyền lực. Một chiếc áo khoác mềm, một bộ vest không gò bó cơ thể, một bảng màu tiết chế có thể nói nhiều hơn những logo cỡ lớn.

Khi Giorgio Armani qua đời ngày 4/9/2025, ngôn ngữ thẩm mỹ ấy đã thành tài sản kinh doanh mà thế hệ kế nhiệm có nhiệm vụ bảo vệ, phát triển và chứng minh giá trị trong một thị trường xa xỉ đang thay đổi. Theo Reuters, doanh thu của tập đoàn trong năm 2025 đạt khoảng 2,2 tỷ euro, giảm 2,8% nếu tính theo tỷ giá cố định.

Tổng doanh số, bao gồm cả doanh số của các đối tác được cấp phép sử dụng thương hiệu, đạt khoảng 4 tỷ euro. Hai con số này phản ánh hai phạm vi khác nhau: doanh thu hợp nhất của tập đoàn không đồng nghĩa với tổng giá trị hàng hóa mang thương hiệu Armani được bán trên thị trường.

Theo các thông tin được Vogue tổng hợp từ kết quả kinh doanh, doanh số bán trực tiếp tăng 2%, trong khi kênh bán buôn giảm khoảng 7%. Các dòng sản phẩm cao cấp và hoạt động bán hàng tại cửa hàng riêng có kết quả tích cực hơn, còn những mảng như nội thất, khách sạn và dịch vụ ăn uống tiếp tục đóng vai trò trong hệ sinh thái thương hiệu.

Ảnh: Vogue

Tuy nhiên, mạng lưới cửa hàng riêng đòi hỏi vốn đầu tư, chi phí vận hành, nhân sự và khả năng duy trì lượng khách đủ lớn. Thách thức của Armani là tìm được điểm cân bằng giữa quyền kiểm soát thương hiệu và hiệu quả sử dụng vốn, thay vì chạy theo việc mở rộng cửa hàng như một thước đo thành công.

Bộ sưu tập nữ 2027, mang tên Evolution, do Silvana Armani phát triển, vì thế mang ý nghĩa vượt ra ngoài sàn diễn. Đây là một tuyên bố về sự tiếp nối trong thời điểm tập đoàn đang bước vào giai đoạn chuyển giao quan trọng về quản trị, sáng tạo và cơ cấu sở hữu.

Silvana Armani không chọn cách phủ nhận quá khứ để tạo ra một cuộc tái định vị gây chấn động mà chọn giữ lại những yếu tố làm nên ngôn ngữ Armani: đường cắt mềm mại, quần ống rộng, áo khoác may đo và sự thanh lịch không cần phô trương. Những thay đổi nằm ở phần vai rõ nét hơn, họa tiết hình học, chi tiết ánh kim và sự đan xen giữa trang phục ban ngày với thời trang buổi tối.

Ảnh: Vogue

Bảng màu đen, trắng ngà và vàng tạo nên sự tương phản giữa vẻ kín đáo và tính trình diễn. Đáng chú ý, cotton lần đầu được đưa vào dòng Giorgio Armani cao cấp, chất liệu gần gũi được đặt cạnh những bề mặt lấp lánh, như một cách mở rộng phạm vi sử dụng của trang phục mà không từ bỏ tinh thần thanh lịch vốn có.

Hình ảnh cánh bướm xuất hiện xuyên suốt bộ sưu tập, gợi nhắc đến sự biến đổi. Ở góc độ sản phẩm, Evolution gợi mở một hướng đi phù hợp: khiến trang phục có khả năng xuất hiện trong nhiều hoàn cảnh hơn. Khi một chiếc áo khoác có thể đi từ văn phòng đến bữa tối, khi bộ vest không còn bị giới hạn trong những dịp trang trọng, giá trị sử dụng của sản phẩm được mở rộng. Đây không phải công thức bảo đảm doanh số, nhưng có thể giúp thương hiệu củng cố lý do mua hàng trong thời kỳ khách hàng ngày càng cân nhắc giữa giá cả, chất lượng và tần suất sử dụng.

Theo Reuters, Giorgio Armani đã để lại chỉ dẫn trong di chúc về việc bán khoảng 15% cổ phần của công ty trong vòng 12 – 18 tháng sau khi ông qua đời. Những đối tác được ưu tiên xem xét gồm LVMH, L’Oréal và EssilorLuxottica, hoặc một tập đoàn có vị thế tương đương. Trong giai đoạn tiếp theo, tỷ lệ sở hữu có thể được nâng lên đáng kể hoặc doanh nghiệp có thể xem xét phương án niêm yết, tùy theo các điều kiện được quy định trong di chúc.

Ảnh: Vogue

Các nguồn tin được Reuters dẫn lại cho biết giá trị tập đoàn có thể nằm trong khoảng 5 - 7 tỷ euro. Đây là mức định giá tham khảo từ các ngân hàng và cố vấn được hỏi, không phải giá bán đã được xác nhận hay một giao dịch đã hoàn tất. Dù vậy, khoảng định giá này cho thấy Armani không chỉ là một nhà mốt có lịch sử lâu đời, mà còn là một tài sản chiến lược trong ngành xa xỉ toàn cầu.

Việc lựa chọn đối tác, nếu diễn ra, sẽ không đơn thuần là tìm người mua cổ phần. Một nhà đầu tư có thể đem đến vốn, mạng lưới phân phối hoặc năng lực phát triển sản phẩm, nhưng đồng thời cũng đặt ra câu hỏi về mức độ độc lập của thương hiệu sau khi có sự gia nhập của cổ đông bên ngoài.

Ảnh: Vogue

Đây là nghịch lý của một doanh nghiệp gia đình thành công: vốn bên ngoài có thể giúp mở rộng quy mô và giảm áp lực tài chính, nhưng giá trị lớn nhất của thương hiệu lại thường nằm ở khả năng ra quyết định dài hạn, không bị chi phối hoàn toàn bởi các mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn. Với Armani, bài toán không phải bán đi một phần quyền sở hữu bằng mọi giá, mà là tìm được cấu trúc vốn đủ mạnh để phát triển mà không làm tổn hại bản sắc đã tạo nên giá trị doanh nghiệp.

Hiện thương hiệu đã mở rộng kinh doanh sang những lĩnh vực liên quan đến phong cách sống. Armani đã hiện diện trong khách sạn, nội thất và dịch vụ ăn uống, những lĩnh vực cho phép khách hàng tiếp xúc với thương hiệu ngoài phạm vi tủ quần áo. Theo Reuters, tập đoàn dự kiến mở khách sạn Armani thứ ba tại Diriyah Gate, Riyadh, vào năm 2027, sau các cơ sở tại Dubai và Milan.

Bộ sưu tập nữ 2027 mang tên Evolution do giám đốc sáng tạo Silvana Armani phát triển. Ảnh: Who What Wear

Sự thay đổi trong bộ máy sáng tạo cũng cho thấy Armani đang tìm kiếm một cấu trúc ít phụ thuộc hơn vào một cá nhân duy nhất. Việc bổ nhiệm Dario Vitale vào vị trí giám đốc sáng tạo của Emporio Armani đánh dấu một bước mở rộng vai trò cho nhân sự bên ngoài gia đình. Đây là tín hiệu cho thấy tập đoàn đang thử nghiệm cách tổ chức mới, trong đó việc gìn giữ di sản và phát triển các nhánh thương hiệu có thể được phân chia cho những người có chuyên môn khác nhau.

Với Armani, thách thức lớn nhất của chương tiếp theo không phải giữ nguyên mọi thứ như cũ, mà là bảo đảm rằng những gì được kế thừa vẫn đủ sức thuyết phục khách hàng trả tiền cho nó trong tương lai.