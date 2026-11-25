Những mỏ vàng mọc lên giữa chiến sự

Cùng một đoạn sông Uyu, thuộc thị trấn Homalin ở vùng Sagaing, nhưng hai ảnh vệ tinh chụp ngày 20/11/2021 và 25/3/2023 cho thấy hai cảnh tượng khác nhau. Ở bức ảnh sau, số bè hút vàng tăng lên, những mảng đất bên bờ bị đào xới lan rộng.

Các bè hút vàng ngày càng nhiều lên, đất ven sông bị đào xới trên diện rộng. Nguồn: Planet Labs - IISS

Những người dân được nhà nghiên cứu Ben Dunant phỏng vấn kể rằng có thời điểm hơn 100 bè hút vàng hoạt động gần một ngôi làng tại Homalin. Xa hơn về phía Nam, trên sông Chindwin, các bè khai thác cũng xuất hiện tại Paungbyin, Mawlaik và Mingin, những nơi trước đây không nổi bật về nghề đãi vàng. Ở Taze, việc đưa thêm máy móc vào khai thác khiến sản lượng tại một số mỏ tăng gấp đôi.

Điều nghịch lý là báo cáo sản lượng khai thác lại đi xuống. Myanmar ghi nhận 846 kg vàng trong năm tài khóa 2020 - 2021, nhưng chỉ còn 532 kg vào năm 2024 - 2025, giảm khoảng 37%. Số liệu này chủ yếu phản ánh các cơ sở được cấp phép, không đo toàn bộ hoạt động ngoài hệ thống quản lý. Theo một điều tra từ Nhóm Khủng hoảng quốc tế, được IISS dẫn lại, ước tính sản lượng phi chính thức vượt 5 tấn mỗi năm, giá trị gần một tỷ USD.

Cơn sốt vàng

Myanmar có những dải khoáng sản trải qua các bang Kachin, Shan cùng vùng Sagaing và Mandalay. Vàng từ lâu vừa đem lại thu nhập cho người làm mỏ, vừa là tài sản tích lũy của các gia đình. Trước cuộc đảo chính tháng 2/2021, hoạt động khai thác nhỏ lẻ và phi chính thức đã phổ biến.

Lao động tại một khu khai thác vàng ở Mandalay. Nguồn: Adrian Rovel - IISS

Sau cuộc đảo chính, cơ chế đó tiếp tục rạn vỡ. Các cơ quan quản lý tại nhiều huyện không còn đủ người để kiểm tra mỏ.

Nội chiến cũng phá vỡ sinh kế. Người dân mất ruộng, phải rời làng hoặc không thể đưa nông sản ra chợ tìm đến mỏ vàng để kiếm tiền. Đồng kyat mất giá mạnh khiến vàng càng được ưa chuộng để giữ tài sản. Lao động, vốn và nhu cầu thị trường cùng đổ về những bãi khai thác thiếu giám sát.

Dòng tiền từ những mỏ vàng chảy về đâu?

Ở vùng chiến sự, nắm một khu đất có mỏ không chỉ là giữ địa bàn, mà còn là quyền cho phép người khác khai thác và thu tiền. Người điều hành mỏ có thể phải nộp khoản gọi là thuế, phí vào bãi hoặc tiền để hàng hóa đi qua trạm kiểm soát.

Bè hút vàng trên sông Malikha. Nguồn: Adrian Rovel - IISS

Trong các cuộc phỏng vấn của IISS, một điểm khai thác tại Taze, Sagaing, được ghi nhận, mỗi kỳ 6 tháng phải nộp 800.000 Kyat. Tại Kutkai thuộc bang Shan, một mỏ khác trả 1,5 triệu kyat hằng tháng. Một số khu vực như Homalin, khoản phí một lần để bè hút vàng vào khai thác được phản ánh lên tới 70 triệu kyat, chưa tính các khoản định kỳ. Tại Mohnyin, bang Kachin, có nơi thu bằng chính một phần sản lượng vàng. Một số nhóm vũ trang nhỏ tại Taze còn yêu cầu thanh toán thêm 100.000 - 200.000 kyat mỗi tháng.

Những khoản thu này cho thấy quyền lực bị chia nhỏ. Các nhóm vũ trang đối lập phải lo chi phí duy trì lực lượng, mua trang bị, đồng thời có nơi tổ chức trường học và chăm sóc y tế. Tài trợ tự nguyện suy giảm khiến thu từ tài nguyên trở nên quan trọng. Ở phía quân đội Myanmar, IISS ghi nhận lời kể về việc một số quân nhân nhận tiền để cho hoạt động khai thác không chính thức tiếp diễn.

Người dân tại nhiều điểm mỏ cho biết hiếm khi có kiểm tra môi trường hay yêu cầu phục hồi đất.

Ai đứng sau những giao dịch?

Từ cuối năm 2025, quân đội Myanmar tiến hành nhiều cuộc không kích vào các mỏ vàng nằm trong khu vực phe đối lập, nhất là tại Sagaing. Tuy nhiên, theo IISS, những đợt đánh phá chỉ tác động đến một phần nhỏ hoạt động khai thác. Dầu diesel, máy xúc, máy bơm và hóa chất vẫn được tập kết vào các vùng mỏ; vàng thu được chuyển ra khỏi khu vực xung đột.

Tại một số nơi ở Kachin, khâu cung ứng nhiên liệu và thiết bị nằm trong tay các nhóm kinh doanh có quan hệ với quân đội. Báo cáo cho biết họ có thể thu xếp giấy tờ để xe tải đi qua các chốt gác. Ở Homalin, người được phỏng vấn nói một số chủ mỏ chi tiền cho quân nhân để đưa hàng vào khu khai thác và vận chuyển vàng ra ngoài. Những khoản thanh toán này mang lại lợi ích cho người kiểm soát tuyến đường, dù hàng hóa phục vụ cả khu vực do đối phương chiếm giữ.

Giữa chủ hàng và trạm kiểm soát thường có người môi giới. Theo nghiên cứu, chi phí môi giới trong một số giao dịch xuyên chiến tuyến lên tới 15 - 30% giá trị lô hàng. Đây là thông tin do IISS tổng hợp qua các cuộc phỏng vấn, không phải mức phí cố định.

Cũng tại đoạn sông này, ảnh chụp ngày 25/3/2023, số lượng bè hút vàng trên sông và các khu khai thác vàng trên đất liền gia tăng. Nguồn: IISS analysis

Vàng từ các khu khai thác ở Sagaing được thương nhân đưa về Mandalay bằng đường bộ hoặc qua những sân bay nội địa như Hkamti và Kalay. Các cửa hàng liên kết cho phép người bán giao vàng ở một địa phương, còn người thân hoặc đối tác nhận tiền tại Mandalay. Cách chuyển tiền này tránh được việc phải mang nhiều tiền mặt qua chốt kiểm soát, khiến việc lần theo giao dịch thêm nhiều khó khăn.

Hành trình hợp thức hóa nguồn vàng

Tại các thành phố, vàng từ vùng mỏ đi vào khâu tinh luyện hoặc chế tác. Theo IISS, một số cơ sở tinh luyện lớn ở Yangon và Myitkyina không yêu cầu giấy tờ chứng minh nguồn gốc vàng đầu vào. Các thương nhân thu gom vàng từ nhiều điểm khai thác, nấu thành vàng miếng hoặc nguyên liệu làm trang sức. Khi vàng mới được xử lý cùng vàng tái chế từ hiệu cầm đồ, cửa hàng, dấu vết ban đầu càng khó xác định.

Nhưng khi không có hồ sơ về xuất xứ, người mua sau cùng cũng khó biết một thỏi vàng đã đi qua những địa bàn nào và những khoản tiền nào từng được thu trên đường vận chuyển.

Một phần vàng tiếp tục vượt biên giới. Tại Ấn Độ, số liệu được IISS dẫn cho thấy khoảng 308 kg vàng có nguồn gốc Myanmar nằm trong lượng vàng nhập lậu bị thu giữ trong năm tài khóa 2020 - 2021.

Với Trung Quốc, dấu hiệu phức tạp hơn. Dữ liệu hải quan ghi nhận lượng hàng từ Myanmar thuộc mã 261690, tức quặng và tinh quặng kim loại quý, tăng lên 53.005 tấn trong sáu tháng đầu năm 2026, trị giá gần 114 triệu USD. Mã hàng này có thể bao gồm kim loại khác ngoài vàng; vì vậy, không thể gọi toàn bộ khối lượng ấy là vàng Myanmar xuất khẩu. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa dữ liệu nhập khẩu và hoạt động xuất khẩu được ghi nhận ở Myanmar đặt ra nhu cầu kiểm tra kỹ nguồn hàng, cách khai báo và tuyến giao thương.

Tại Thái Lan, vàng còn được sử dụng để thanh toán trong một số giao dịch qua hundi (mạng lưới chuyển tiền phi chính thức dựa trên sự tín nhiệm giữa các đại lý, cho phép chuyển giá trị xuyên biên giới mà không nhất thiết sử dụng hệ thống ngân hàng). Khi nguồn vàng đã qua nhiều người mua, cơ sở tinh luyện và tuyến biên giới, việc xác định nó có bắt nguồn từ địa bàn xung đột hay không trở thành thách thức không nhỏ.

Điều khó xác minh là phần lợi nhuận nằm ngoài sổ sách. Một chuyến vàng có thể qua nhiều người mua, mỗi cá nhân chỉ biết một khâu. Người khai thác quan tâm giá bán, lái buôn tính chi phí vận chuyển, còn lực lượng kiểm soát chốt gác có quyền đòi tiền. Không có hồ sơ, nhà chức trách khó xác định ai trả, ai nhận và khoản tiền được sử dụng ra sao.

Cái giá của cơn sốt vàng

Đối với người sống cạnh những bãi khai thác, vàng mang lại cơ hội kiếm sống nhưng cũng lấy đi đất đai và nguồn nước. Dọc các con sông ở Sagaing, Kachin và Shan, máy xúc san gạt ruộng đồng, đất thải lấp kênh rạch, bùn làm biến đổi dòng chảy. Có nơi đồng lúa, vườn cây bị bồi phủ bởi chất thải khai khoáng, người dân không còn nguồn nước sạch để sinh hoạt như trước.

Một khu vực có các mỏ vàng bị bỏ hoang tại thị trấn Waingmaw, bang Kachin, Myanmar, ngày 13/1/2026. Ảnh: Hkun Lat

Nguy hiểm hơn là thủy ngân dùng trong tách vàng. IISS dẫn một nghiên cứu trước đảo chính, ghi nhận nồng độ thủy ngân trong không khí tại một điểm khai thác quy mô nhỏ ở vùng Mandalay cao gấp 74 lần ngưỡng an toàn được nghiên cứu sử dụng. Việc đun nóng hỗn hợp chứa thủy ngân ở nơi thiếu thông gió có thể khiến công nhân và người sống gần đó, kể cả trẻ em, hít phải hơi độc. Con số tại một điểm đo không thể đại diện cho tất cả mỏ, nhưng đủ cảnh báo hậu quả của khai thác thiếu bảo vệ.

Người mất đất vì chiến tranh tìm tới mỏ; hoạt động đào vàng lại làm đất khó trở về sản xuất nông nghiệp. Những khoản thu từ khai khoáng giúp các lực lượng kiểm soát địa bàn duy trì bộ máy, trong khi dân thường ít có khả năng yêu cầu bồi thường hay khắc phục ô nhiễm. Một lệnh ngừng bắn có thể chặn tiếng súng, nhưng chưa chắc chấm dứt cách quản lý dựa vào quyền lực vũ trang và khai thác tài nguyên.

Những mỏ vàng Myanmar vì thế không đơn thuần là câu chuyện về kim loại quý. Chúng cho thấy chiến tranh có thể làm đứt gãy sinh kế, tạo ra những mạng lưới kinh doanh sống được nhờ sự chia cắt quyền lực. Các bên đối địch có thể hưởng lợi ở những khâu khác nhau, còn chi phí lâu dài đổ lên môi trường và cộng đồng. Muốn thay đổi tình trạng ấy, kiểm soát khai thác là chưa đủ. Myanmar cần những điều kiện cho quản trị dân sự trở lại, nguồn sống thay thế cho người dân và một giải pháp chính trị xử lý được những nguyên nhân khiến xung đột kéo dài.