Đằng sau những bức tranh phụ nữ khỏa thân của Trần Lâm Bình

Triển lãm hội họa Thấu nữ của họa sĩ Trần Lâm Bình mới khai mạc tại Hà Nội, mở ra một hành trình chiêm nghiệm đầy xúc cảm về thế giới nội tâm con người.

Với 18 tác phẩm hội họa được giám tuyển bởi nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi, Thấu nữ mang tới không gian gợi mở, hình tượng người phụ nữ trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình tìm kiếm vẻ đẹp sâu thẳm, nơi cảm xúc không dừng lại ở những gì quan sát được bằng mắt thường mà chìm đắm trong các tầng ký ức và trải nghiệm đời sống.

Nét vẽ của Trần Lâm Bình trong triển lãm lần này là sự pha trộn giữa ngôn ngữ biểu hiện, những yếu tố trừu tượng, siêu thực và cấu trúc hình thể lập thể. Những đường nét phóng khoáng, giàu năng lượng đan xen cùng các mảng màu chồng lớp phân mảnh, tạo nên một không gian thị giác nhiều chiều.

Tác phẩm "Song nữ".

Cơ thể người phụ nữ trong tranh cất lời như một thứ ngôn ngữ biểu đạt cho những xung đột nội tâm, cho nỗi cô đơn đương đại và cả khát vọng được thấu hiểu.

Tuy nhiên, cuộc hành trình tinh thần của Thấu nữ không khép lại trong sự u ám hay bế tắc. Giữa những nốt trầm của cô đơn, ánh sáng bắt đầu nhen nhóm. Tình yêu thương, lòng vị tha cùng sự kết nối giữa những tâm hồn cũng được khắc họa dịu dàng và đầy sức sống qua các tác phẩm Song nữ, Giao cảm hay tình mẫu tử nguyên sơ trong Mẫu tử.

Tác phẩm "Mẫu tử".

Theo giám tuyển Ngô Kim Khôi, điểm đặc biệt trong sáng tạo của Trần Lâm Bình là sự dũng cảm đối diện với những góc khuất bằng nhịp điệu và sự giải phóng hình thể. Nam họa sĩ không cố tìm cách làm dịu cảm xúc bằng những vẻ đẹp ước lệ, mà chọn bộc lộ những va đập bản năng mãnh liệt, tạo nên một cá tính hội họa bất an nhưng vô cùng dạt dào sức sống. Chính sự bất toàn ấy đã chạm đến trái tim người xem, buộc mỗi người phải tự đặt câu hỏi về những gì đang diễn ra trong chính tâm hồn mình.

Từng tốt nghiệp thạc sĩ Mỹ thuật tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam, tham gia nhiều triển lãm quốc tế như Florence Biennale tại Ý, qua Thấu nữ Trần Lâm Bình tiếp tục nối dài mạch sáng tác hướng về con người một cách trực diện và sâu sắc.

Ảnh: NVCC

Clip: T.Lê