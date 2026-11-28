Theo thống kê của Bộ Công an, năm 2025 toàn quốc xảy ra khoảng 4.200 vụ việc lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại khoảng 8.000 tỉ đồng. 9 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 1.800 vụ việc, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 25 kịch bản lừa đảo phổ biến được Bộ Công an cảnh báo năm 2026, nổi cộm là các thủ đoạn mạo danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, ngân hàng, điện lực, viễn thông; sử dụng công nghệ AI (Deepfake, DeepVoice) giả giọng nói, hình ảnh; dụ dỗ đầu tư, tuyển dụng trực tuyến và phát tán đường link giả mạo, mã QR độc hại, ứng dụng chứa mã độc.

Chỉ cần người dùng vội vàng truy cập đường link lạ, quét mã QR không rõ nguồn gốc, cài ứng dụng ngoài luồng hoặc cung cấp mật khẩu, mã OTP, kẻ xấu có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị và rút tiền trong tài khoản.

Chỉ một cú nhấp chuột vào đường link lạ cũng có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất tài sản, dữ liệu cá nhân. Ảnh AI

Song hành với rủi ro tài chính là nguy cơ lộ lọt thông tin riêng tư. Dù Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (số 91/2025/QH15) đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2026 nhằm thiết lập khuôn khổ bảo vệ quyền dữ liệu của công dân, sự chủ quan khi cấp quyền truy cập hoặc khai báo thông tin tràn lan trên mạng vẫn mở đường cho tội phạm khai thác, "cá thể hóa" kịch bản lừa đảo nhắm trúng từng người.

Không chỉ thiệt hại về vật chất, thói quen lướt nhanh, chia sẻ vội tin chưa kiểm chứng hoặc bình luận công kích người khác còn kéo theo hệ lụy pháp lý nặng nề.

Từ ngày 1.7.2026, theo Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ, hành vi lợi dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, danh dự, nhân phẩm cá nhân bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi vi phạm nêu trên.

Trường hợp cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, mức phạt từ 30 đến 50 triệu đồng, kèm biện pháp buộc gỡ bỏ thông tin và buộc khóa tài khoản, trang cộng đồng, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung vi phạm.

Ở góc độ văn hóa ứng xử, những cú nhấp chuột chạy theo tâm lý đám đông còn làm nhiễu loạn môi trường thông tin và xói mòn niềm tin xã hội.

Để tự bảo vệ mình giữa đời sống số, cơ quan công an khuyến cáo người dân tập thói quen "chậm lại một nhịp" trước mọi thao tác: tuyệt đối không bấm đường link lạ, không cài ứng dụng ngoài nguồn chính thống, không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay chia sẻ màn hình điện thoại; khi cần làm thủ tục hành chính hãy liên hệ trực tiếp cơ quan chức năng tại địa phương.

Đồng thời, kiểm chứng nguồn tin trước khi chia sẻ và ứng xử chuẩn mực, thượng tôn pháp luật chính là lá chắn bền vững nhất sau mỗi cú nhấp chuột.