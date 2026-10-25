Đằng sau loạt bán tải, SUV 'máy to chấm lớn' của Ford

Khi thị trường xe Việt đang chuyển mình theo xu hướng điện hóa, vẫn còn không ít hãng xe tỏ ra khá "kiên định" với dòng sản phẩm lấy ôtô động cơ thuần đốt trong làm chủ đạo.

Ford là một trong số đó khi bất chấp việc Mustang Mach-E có màn ra mắt chính thức hồi tháng 8 năm ngoái, "linh hồn" của hãng xe Mỹ vẫn là những cỗ máy xăng dầu chấm to, ồn ào kèm những tính năng vận hành địa hình.

Bán tải vẫn là "linh hồn"

Trong thời gian khá dài, phân khúc bán tải ở Việt Nam thường được nhắc đến kèm theo cái tên Ford Ranger. Mẫu bán tải Mỹ nhiều kỳ liên tiếp bán tốt hơn toàn bộ đối thủ Nhật Bản, qua đó dẫn đầu phân khúc trong nhiều năm liền.

Gần đây, dòng Ford Ranger được nâng cấp với việc bổ sung phiên bản Wildtrak 3.0L V6 tại Việt Nam, cùng với lần đầu tiên Ranger Raptor có phiên bản sử dụng động cơ xăng 3.0L V6 EcoBoost. Ranger Wildtrak 3.0L hiện có giá 1,093 tỷ đồng, còn Ranger Raptor 3.0L có giá 1,448 tỷ đồng.

Trong các sự kiện lái thử, hãng xe Mỹ đã mang Everest Platinum+ và các dòng xe Ranger mới đặt vào các bài thử địa hình với độ khó tương đối cao, phần nào chỉ ra lý do dòng xe xăng dầu máy to, chấm lớn - đặc biệt bán tải - vẫn là đặc trưng của thương hiệu.

Loạt SUV, bán tải của Ford được mang vào bài thử địa hình tương đối khắc nghiệt. Ảnh: Phúc Hậu.

Lần lượt từng chiếc Ford Ranger Raptor 3.0L, Ford Ranger Wildtrak 3.0L và Ford Everest Platinum+ được mang ra thử sức trong các bài tăng tốc, slalom, leo cầu cao, qua hố so le và vách nghiêng để kiểm chứng khả năng vận hành, đặc biệt khi cần di chuyển off-road hoặc qua các địa hình khó.

Sự kết hợp giữa hệ thống treo vững chắc, khung gầm chịu lực tốt và các công nghệ an toàn điện tử tiếp tục là thế mạnh của những mẫu xe cỡ lớn của Ford tại thị trường Việt Nam, qua đó duy trì doanh số tốt cho hãng xe Mỹ.

Cái lý của Ford

Khi Mustang Mach-E ra mắt, giá bán gần 2,6 tỷ đồng ngay lập tức được nhận định sẽ trở thành thách thức không nhỏ dành cho mẫu SUV thuần điện đầu tiên của Ford. Hãng xe Mỹ sau đó điều chỉnh giá bán về 1,7 tỷ đồng như hiện tại, đồng thời tăng cường lắp đặt trụ sạc tại đại lý để phục vụ người dùng.

Dẫu vậy, doanh số Mustang Mach-E tại Việt Nam đến lúc này nhìn chung vẫn chưa quá lạc quan. Tính từ thời điểm chính thức trình làng khách Việt, mẫu SUV thuần điện ghi nhận doanh số khiêm tốn 104 xe, trong đó có 22 xe trong giai đoạn quý cuối năm 2025.

Ford Mustang Mach-E là ôtô thuần điện duy nhất của hãng tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Có lý do để tin rằng ôtô thuần điện chỉ là mẫu xe "trình diễn" của Ford trên thị trường ôtô Việt Nam, còn trọng tâm vẫn đặt vào dải xe thuần động cơ đốt trong như Territory, Everest và Ranger.

Hồi tháng 5, giữa lúc toàn thị trường xe Việt rục rịch điện hóa bằng ôtô thuần điện, xe hybrid các loại thì Ford ra mắt bộ đôi bán tải Ranger trang bị động cơ 3.0L, bên cạnh phiên bản Platinum+ của Ford Everest.

Hãng xe Mỹ rõ ràng vẫn muốn tập trung cho những mẫu xe cỡ trung và lớn trang bị động cơ xăng, dầu chấm to. Chiến lược này nhìn chung khá hợp lý nếu xét đến diễn biến thị trường. Tính đến hết tháng 9, Ford Ranger (9.835 xe) và Ford Everest (8.716 xe) tiếp tục dẫn đầu phân khúc của mình, còn Ford Territory (9.019 xe) vẫn đang bám đuổi Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C.

Loạt bán tải, SUV xăng, dầu vẫn là "linh hồn" của thương hiệu Mỹ. Ảnh: Phúc Hậu.

Với việc trình làng những phiên bản mạnh mẽ hơn của các dòng xe bán chạy, tham vọng của Ford dường như khá rõ ràng. Hãng xe Mỹ cho thấy quyết tâm củng cố vị thế hiện tại của Ranger, Everest trước loạt đối thủ cùng phân khúc, thậm chí đề phòng sự "tấn công" của các lựa chọn ôtô điện trong tương lai.