Toan tính mới của Chủ tịch Tập đoàn TNT Nguyễn Gia Long

Nối tiếp cú bắt tay với Infrakey DC Parks (Mỹ) hồi tháng 9/2026 nghiên cứu đầu tư siêu trung tâm dữ liệu, Công ty CP Tập đoàn TNT (mã CK: TNT) tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ khi ký kết hợp tác chiến lược với Dacta Global Group (Singapore) ngày 25/11 tại TP.HCM, nhắm tới mục tiêu thương mại hóa các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI).

Trọng tâm của thương vụ là đưa các giải pháp quản trị doanh nghiệp nền tảng SAP tích hợp AI tiếp cận nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, đồng thời mở rộng ứng dụng chuyển đổi số sang y tế, giáo dục, nông nghiệp, du lịch và khu vực công.

Điểm tựa của cái bắt tay này nằm ở bài toán hạ tầng, toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ cung cấp mô hình AI (MaaS) sẽ vận hành trực tiếp trên hạ tầng trung tâm dữ liệu AI do TNT Group tham gia đầu tư tại Việt Nam.

Dacta Global nắm giữ lõi công nghệ, bản quyền phần mềm và đội ngũ chuyên gia triển khai. TNT đảm nhiệm thu xếp vốn, hạ tầng, hành lang pháp lý và mở đường thị trường nội địa – hoàn thiện mảnh ghép từ hạ tầng vật lý đến ứng dụng phần mềm trong chiến lược chuyển dịch sang mảng công nghệ của doanh nghiệp này.

Chủ tịch TNT Group Nguyễn Gia Long (phải) và ông Ravikiran Thummalapenta, nhà sáng lập kiêm thành viên Ban điều hành Infrakey DC Parks tại lễ ký MOU. Ảnh: TNT

Trước đó, chỉ một tuần sau khi thông qua kế hoạch lập công ty con về trung tâm dữ liệu, hội đồng quản trị TNT thông báo thay đổi phương án thành lập Công ty CP Data Center và AI Đà Nẵng (Danadata).

Theo phương án ngày 4/11, Danadata có vốn điều lệ 450 tỷ đồng, TNT dự kiến góp 233 tỷ đồng, nắm 51,8% và trở thành công ty mẹ. Phương án mới nâng vốn điều lệ lên 600 tỷ đồng, phần góp của TNT không đổi nhưng tỷ lệ sở hữu giảm còn 38,8%.

Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Long nâng vốn góp lên 307 tỷ đồng, tương ứng 51,2%; ông Lưu Quang Minh, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TNT, góp 60 tỷ đồng, nắm 10% và đại diện phần vốn của TNT tại Danadata. Sau khi hoàn tất thủ tục, Danadata dự kiến trở thành công ty liên kết của TNT.

Việc tăng vốn theo giải thích của ban lãnh đạo công ty, nhằm đáp ứng tổng mức đầu tư dự kiến của dự án. Tuy nhiên, thay đổi này không đơn thuần là điều chỉnh quy mô vốn: TNT từ cổ đông dự kiến chi phối trở thành cổ đông thiểu số còn quyền kiểm soát thông thường chuyển sang cá nhân chủ tịch HĐQT, tùy điều lệ và các thỏa thuận cổ đông.

Tỷ lệ sở hữu giảm đồng nghĩa TNT có phần quyền lợi theo vốn góp và quyền biểu quyết thấp hơn phương án đầu, dù số tiền cam kết vẫn là 233 tỷ đồng, khiến TNT ít khả năng quyết định các vấn đề về chiến lược, huy động vốn và phân phối lợi nhuận, cũng như yêu cầu minh bạch cơ chế bảo vệ quyền lợi cổ đông.

Cơ cấu sở hữu dự kiến của Danadata. Nguồn: TNT Group

Những câu hỏi này càng đáng chú ý khi TNT theo đuổi kế hoạch trung tâm dữ liệu tổng công suất tối đa 1.000MW. Theo biên bản ghi nhớ ký với Infrakey DC Parks LLC tháng 9/2026, vốn đầu tư hạ tầng có thể lên tới 10 tỷ USD khi phát triển đầy đủ, vượt xa vốn điều lệ Danadata và quy mô các dự án bất động sản, xây lắp TNT từng tham gia.

Theo số liệu nghiên cứu của CBRE và Cushman & Wakefield, công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành tại Việt Nam mới ở mức hơn 100MW. Con số này tới năm 2030 đạt gần 600MW theo dự báo của Viettel IDC và đạt khoảng 950MW theo Savills. Dù phương pháp tính khác nhau, các con số cho thấy tham vọng 1.000MW có quy mô đặc biệt lớn so với thị trường.

Để hình thành trung tâm dữ liệu, nhà đầu tư không chỉ cần vốn mà phải đáp ứng đồng thời các điều kiện về đất đai, điện, xây dựng, kỹ thuật và khách hàng. Trong đó, địa điểm phải phù hợp quy hoạch, có quyền sử dụng đất hợp pháp và hoàn tất thủ tục đầu tư tương ứng. Ngoài ra, dự án còn có thể phải trải qua thẩm định thiết kế, cấp phép xây dựng, thủ tục môi trường, phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu theo quy định.

Luật Viễn thông 2023 và Nghị định 163/2024/NĐ-CP quy định các yêu cầu chuyên ngành đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu, gồm đăng ký cung cấp dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin và an ninh mạng. Từ ngày 1/2/2026, Thông tư 42/2025/TT-BKHCN bổ sung các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế, xây dựng và vận hành.

Ngoài ra, trung tâm dữ liệu cần nguồn cấp liên tục, ổn định, có dự phòng và khả năng mở rộng. Theo Thông tư 05/2025/TT-BCT, đấu nối hệ thống điện phải được xem xét trên cơ sở khả năng mang tải đường dây, trạm điện, chất lượng điện năng, bảo vệ và điều độ. Nếu hạ tầng hiện hữu không đáp ứng, nhà đầu tư có thể phải tính thêm chi phí, thời gian xây dựng trạm biến áp, đường dây hoặc nâng cấp lưới điện.

Dấu hỏi về nguồn lực

Đà Nẵng hiện đang thúc đẩy chủ trương thu hút trung tâm dữ liệu, nhưng chính sách ưu tiên không bảo đảm sẵn hạ tầng cho dự án quy mô lớn. Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2025 xác định phát triển trung tâm dữ liệu, AI và điện toán hiệu năng cao, đồng thời đặt nhiệm vụ thúc đẩy nguồn điện sạch, đường dây và trạm biến áp giai đoạn 2025–2030 để phục vụ dự án công nghệ cao.

Chỉ tính riêng hai trung tâm dữ liệu xây dựng tại khu công nghệ cao năm 2025 có tổng phụ tải khoảng 28,5MW, tương đương công suất phát điện tối đa của nhà máy thủy điện Sông Bung 6. Một trung tâm khác của Viettel dự kiến triển khai năm 2026 cần hơn 14MW.

Trong khi đó, giai đoạn đầu kế hoạch của TNT – Infrakey DC Parks đã hướng tới 200MW, tối đa lên tới 1.000MW. Công suất công bố và phụ tải thực tế không hoàn toàn tương đương, nhưng chênh lệch này cho thấy yêu cầu rất lớn về khả năng cấp điện cho dự án một khi được cấp phép.

Ở góc độ quy mô nguốn vốn, để đáp ứng tổng mức đầu tư hạ tầng lên tới 10 tỷ USD, kế hoạch sẽ phụ thuộc rất lớn vào khả năng thu xếp vốn, đối tác kỹ thuật và khách hàng thuê dài hạn.

Theo biên bản ghi nhớ, TNT chủ yếu tìm kiếm địa điểm, làm việc với chính quyền và hỗ trợ thủ tục, hạ tầng; Infrakey DC Parks dẫn dắt phương án phát triển, kỹ thuật, nghiên cứu khả thi và tài chính. Phân công này tương đối phù hợp với kinh nghiệm bất động sản của TNT, song chưa cho thấy doanh nghiệp sẽ trực tiếp sở hữu, vận hành hay hưởng lợi ở mức nào từ dự án. Biên bản ghi nhớ chưa phải quyết định đầu tư; cũng chưa có xác nhận Danadata là pháp nhân triển khai kế hoạch 10 tỷ USD.

Nguồn: BCTC quý III/2026 của TNT Group

Tuy vậy, câu hỏi trước mắt là TNT lấy nguồn nào góp đủ 233 tỷ đồng. Báo cáo tài chính quý III/2026 ghi nhận lỗ ròng gần 14 tỷ đồng, trái với mức lãi nhẹ cùng kỳ; doanh thu thuần giảm gần hai phần ba khi mảng cát nhập khẩu quy mô lớn không còn đóng góp như trước.

Cuối tháng 9/2026, tiền mặt chỉ hơn 7 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn hơn 280 tỷ đồng; đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết khoảng 200 tỷ đồng. Phần đáng kể nguồn lực vì vậy nằm ở khoản phải thu và đầu tư thay vì tiền sẵn có.

Với tổng tài sản hơn 770 tỷ đồng, khoản góp 233 tỷ đồng tương đương hơn 30% tài sản và khoảng 34% vốn chủ sở hữu. Đây là cam kết lớn khi doanh thu, lợi nhuận kinh doanh đang chịu áp lực. Nếu Danadata tăng vốn, TNT còn phải lựa chọn góp thêm để giữ tỷ lệ sở hữu hoặc chấp nhận pha loãng.

Đối với cổ đông TNT, giá trị của kế hoạch phụ thuộc vào hai điều kiện: dự án chứng minh được địa điểm, nguồn điện, vốn và khách hàng để đi từ biên bản ghi nhớ tới đầu tư thực tế; đồng thời cơ chế sở hữu, tăng vốn và phân chia lợi ích phải bảo đảm quyền lợi của doanh nghiệp niêm yết. Khi các điều kiện đó chưa rõ, tham vọng trung tâm dữ liệu vẫn sẽ chỉ là một cam kết trên nền tài chính còn nhiều áp lực, chứ chưa phải giá trị đã hình thành cho cổ đông.

Trước đây, cũng tại tại Đà Nẵng, TNT từng tham gia hợp tác đầu tư nhiều dự án lớn. Đáng chú ý là tổ hợp khu du lịch ven biển DAP, DAP1 và DAP2 trên tuyến đường Trường Sa, thuộc khu vực Ngũ Hành Sơn, với tổng diện tích khoảng 39ha và vốn đầu tư được giới thiệu khoảng 5.000 tỷ đồng.

TNT bắt đầu tham gia từ cuối năm 2024, với khoản hợp tác 120 tỷ đồng tại DAP và 80 tỷ đồng tại DAP2. Đến tháng 3/2025, doanh nghiệp tiếp tục góp 100 tỷ đồng vào DAP1, nâng tổng giá trị hợp tác lên 300 tỷ đồng. Tuy nhiên, tháng 4/2026, TNT thanh lý hợp đồng với DAP2 và đến tháng 6 vừa qua tiếp tục chấm dứt hợp tác với DAP, DAP1.

Diễn biến đó cũng đặt ra câu hỏi về khả năng theo đuổi các kế hoạch đầu tư dài hạn của TNT. Với trung tâm dữ liệu, thách thức còn lớn hơn nhiều khi dự án không chỉ phụ thuộc vào thủ tục đất đai, mà còn đòi hỏi nguồn điện quy mô lớn, công nghệ chuyên biệt, nguồn vốn dài hạn và khách hàng thuê ổn định.

Do vậy, điều cổ đông cần theo dõi không chỉ là quy mô vốn đầu tư 10 tỷ USD được nhắc đến trong biên bản ghi nhớ mà là tiến độ hiện thực hóa dự án, nguồn lực TNT thực sự phải bỏ ra và phần lợi ích kinh tế có thể nhận về. Đặc biệt, khi quyền chi phối Danadata thuộc về cá nhân Chủ tịch Nguyễn Gia Long, yêu cầu minh bạch những vấn đề này càng trở nên quan trọng.