Đằng sau giá bán gần 1,1 tỷ đồng của Hyundai Tucson Hybrid

Sau khi ra mắt khách Việt một thời gian khá dài, Hyundai Tucson Hybrid cuối cùng đã được chốt giá bán 1,089 tỷ đồng. Mức giá này nhỉnh hơn dự đoán ban đầu, đồng thời trội hẳn so với khoảng giá 769-989 triệu đồng ở các phiên bản động cơ đốt trong thuần.

Hyundai Tucson Hybrid có gì?

Về mặt ngoại hình, không dễ phân biệt Hyundai Tucson Hybrid với các phiên bản sử dụng động cơ xăng/dầu đã bán tại thị trường Việt Nam.

Nằm tại phần đầu xe Tucson Hybrid vẫn là cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn, được phát triển theo kỹ thuật thiết kế Parametric Dynamics, tạo hiệu ứng đa diện như những viên ngọc khi tương tác với ánh sáng. Dọc thân Tucson Hybrid vẫn có các đường gân, kết hợp bề mặt hình khối và hốc bánh góc cạnh.

Ở khu vực đuôi xe, logo Hybrid đặt ở góc dưới bên phải cửa hậu là chi tiết giúp nhận biết phiên bản lai xăng-điện của mẫu SUV cỡ C. Phần còn lại của đuôi xe Tucson Hybrid cũng không khác biệt so với các phiên bản động cơ đốt trong thuần.

Hyundai Tucson Hybrid sở hữu ngoại hình tương đồng các phiên bản động cơ đốt trong thuần. Ảnh: Phúc Hậu.

Khoang lái của xe trang bị cụm màn hình đôi thiết kế cong, kích thước 12,3 inch mỗi màn. Hệ thống âm thanh Bose 8 loa, điều hoà 2 vùng tự động, ghế da cao cấp chỉnh điện tích hợp sưởi và làm mát, dải đèn Ambient Lighting... là những trang bị bên trong khoang lái.

Bên dưới nắp ca-pô Hyundai Tucson Hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng SmartStream 1.6L Turbo với motor điện và hệ thống pin Li-ion Polymer dung lượng 1,49 kWh. Xe sở hữu công suất đầu ra tối đa 235 mã lực, mô-men xoắn cực đại 367 Nm đạt được từ vòng tua 1.500 vòng/phút.

Hyundai Tucson Hybrid sử dụng thiết lập Hybrid song song. Ảnh: TC Motor.

Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, được bổ sung chế độ phanh tái sinh, chế độ lái Baby Mode bên cạnh các chế độ cơ bản như Eco và Smart. Ở phiên bản Hybrid, Hyundai Tucson vẫn có gói công nghệ an toàn Hyundai SmartSense.

Hyundai cho biết Tucson Hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 4,6 lít/100 km trong điều kiện đường hỗn hợp. Dựa trên dữ liệu do Hyundai công bố, mức tiêu thụ nhiên liệu này trên bản Hybrid đang thấp hơn khoảng 37% so với trung bình các phiên bản động cơ đốt trong thuần.

Giá bán gần 1,1 tỷ đồng có "làm khó" Tucson Hybrid?

Hyundai Tucson Hybrid được hãng xe Hàn Quốc trưng bày, tổ chức lái thử cùng với Hyundai Palisade thế hệ mới. Trong khi "đàn anh" đã được hãng công bố giá bán chính thức từ giữa tháng 10, biến thể lai xăng-điện của Hyundai Tucson phải đến gần đây mới được "chốt" mức giá 1,089 tỷ đồng.

Giữa 2 lần "chốt giá" nói trên, thị trường xe Việt đã kịp chào đón khá nhiều mẫu xe hybrid mới thuộc các phân khúc khác nhau, bao gồm cả đối thủ trực tiếp BYD Sealion 5 (739-789 triệu đồng).

Sự "chậm trễ" của Hyundai dường như đến từ động thái cân nhắc, đánh giá thị trường cũng như khả năng cạnh tranh của Tucson Hybrid trong bối cảnh phân khúc xe hybrid đô thị tại Việt Nam ngày càng trở nên chật chội.

Hyundai Tucson Hybrid có giá bán hợp lý, nhưng không quá hấp dẫn so với nhóm xe hybrid của Nhật Bản và Hàn Quốc. Ảnh: TC Motor.

Ở giá bán 1,089 tỷ đồng, Hyundai Tucson Hybrid sẽ phải cạnh tranh Honda CR-V e:HEV (1,17-1,25 tỷ đồng), Kia Sportage Hybrid (từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng) cùng loạt ôtô Trung Quốc gồm Geely EX5 EM-i (789-969 triệu đồng), Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng), BYD Sealion 6 (799-899 triệu đồng) và BYD Sealion 5 như đã đề cập phía trên.

Ngoài ra, Subaru Forester được đồn đoán sẽ sớm có thêm phiên bản hybrid trong thời gian ngắn sắp tới. Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến ra mắt cuối năm nay cũng có thể đi kèm một phiên bản lai xăng-điện.

Nếu phải đặt cạnh nhóm xe hybrid của Trung Quốc, Hyundai Tucson Hybrid nói riêng và các mẫu SUV cỡ C trang bị hệ truyền động hybrid của thương hiệu Nhật, Hàn nói chung sẽ khá khó để cạnh tranh. Còn nếu chỉ xem xét trong nhóm xe Nhật và Hàn, Hyundai Tucson Hybrid đang sở hữu mức giá tương đối phù hợp, dẫu không quá hấp dẫn.

Như thông tin đã đề cập bên trên, thiết lập Hybrid song song trên Hyundai Tucson Hybrid không những kéo giảm mức tiêu thụ nhiên liệu mà còn hướng đến khả năng vận hành trội hơn các phiên bản thuần xăng/dầu.

Công suất đầu ra tối đa của Tucson Hybrid đạt 235 mã lực, trong khi phiên bản Diesel Đặc biệt của mẫu SUV cỡ C có công suất 186 mã lực đã là mức cao nhất trong nhóm các phiên bản thuần động cơ đốt trong.

Hyundai Tucson Hybrid là phiên bản mạnh mẽ nhất của mẫu SUV cỡ C ở thời điểm hiện tại. Ảnh: TC Motor.

Tuy nhiên, việc Tucson Hybrid được chốt giá gần 1,1 tỷ đồng sẽ khiến việc thuyết phục khách Việt "xuống tiền" vẫn sẽ là nhiệm vụ tương đối khó khăn.

Trước khi Tucson Hybrid ra mắt, các phiên bản 1.6 N Line và 2.0 Diesel Đặc biệt của xe từng là lựa chọn đắt nhất, hiện có giá 989 triệu đồng.

Chi thêm 100 triệu đồng, khách Việt sẽ có được một phiên bản Tucson mạnh mẽ hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Tuy nhiên, khoảng chi phí tăng thêm 100 triệu đồng cũng sẽ khiến một bộ phận khách Việt đắn đo khá nhiều trước khi quyết định "chốt".

Hyundai Tucson có cần phiên bản Hybrid?

Sau khi Palisade bước sang thế hệ mới trong diện mạo một dòng xe Hybrid tại Việt Nam, đến lượt Hyundai Tucson được bổ sung phiên bản Hybrid. Trước đó, Hyundai Santa Fe cũng được bổ sung trở lại phiên bản Hybrid, sau khi từng loại bỏ tùy chọn lai xăng-điện ở lần ra mắt thế hệ mới hồi năm 2024.

Có nhiều lý do hợp lý để Hyundai quay lại với chiến lược Hybrid tại Việt Nam. Ưu đãi thuế Tiêu thụ đặc biệt, dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia về mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình (CAFC) hay kế hoạch giảm phát thải giao thông tại các thành phố lớn là những nguyên nhân tiêu biểu mà Tri Thức - Znews từng đề cập trong bài viết trước đây.

Với việc sở hữu cả phiên bản sử dụng động cơ xăng và động cơ dầu, Tucson cũng là một trong những dòng xe mà Hyundai cần quan tâm khi tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn bộ danh mục sản phẩm.

Do đó, sự xuất hiện của Hyundai Tucson Hybrid nằm trong lộ trình giữ ổn định mức CAFC cho danh mục xe của hãng tại Việt Nam, trong trường hợp dự thảo chính thức được thông qua.

Hyundai Tucson Hybrid là sự bổ sung phù hợp cho Hyundai tại thị trường Việt Nam. Ảnh: Phúc Hậu.

Quay trở lại với Hyundai Tucson, báo cáo từ TC Motor cho thấy mẫu SUV cỡ C đang tạm thời là dòng xe bán chạy thứ nhì của hãng tại Việt Nam. Sau 9 tháng, doanh số Hyundai Tucson đạt 6.716 xe, cách không quá xa thành tích bán hàng 6.849 xe của Hyundai Creta trong cùng kỳ.

Xem xét trong phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam, Hyundai Tucson tạm thời là mẫu xe bán chạy thứ ba, xếp sau Mazda CX-5 (11.893 xe) và Ford Territory (9.019 xe).

Loạt số liệu nói trên cho thấy Hyundai Tucson dường như vẫn đang "sống khỏe" mà không cần thêm một tùy chọn Hybrid. Doanh số không quá cao so với mặt bằng chung phân khúc, nhưng Tucson vẫn nằm trong nhóm xe Hyundai bán chạy nhất.

Phiên bản lai xăng-điện giá gần 1,1 tỷ đồng của mẫu SUV cỡ C do vậy nhiều khả năng sẽ không mang theo kỳ vọng doanh số quá lớn. Thay vào đó, Tucson Hybrid có thể chỉ hiện diện như một tùy chọn cao cấp, củng cố chiến lược hybrid của hãng tại Việt Nam, đồng thời là "quân cờ" dự phòng trong trường hợp quy định về CAFC chính thức được triển khai.