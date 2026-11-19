Thương vụ chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng trị giá 81,3 tỷ USD của Anthropic xô đổ kỷ lục của SpaceX. Ảnh: LiveMint

Trong làn sóng công nghệ toàn cầu, hiếm có doanh nghiệp nào chuyển mình từ một phòng thí nghiệm nghiên cứu thuần túy sang một đế chế vốn hóa nghìn tỷ USD với tốc độ chóng mặt như Anthropic.

Theo Reuters, tại phiên chốt giá ngày 18/11 (giờ Mỹ), công ty đứng sau mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) Claude đã ấn định mức giá chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) ở ngưỡng 83 USD mỗi cổ phiếu và nâng khối lượng phát hành lên 980 triệu đơn vị.

Thương vụ này giúp Anthropic huy động thành công 81,3 tỷ USD từ thị trường đại chúng, chính thức vượt qua kỷ lục 75 tỷ USD mà SpaceX của tỷ phú Elon Musk thiết lập hồi tháng 6/2026, theo ghi nhận của Reuters.

Nếu tính thêm khoản chào bán riêng lẻ trị giá 26 tỷ USD dành cho bảy tập đoàn công nghệ và bán dẫn lớn như Google, Microsoft hay Nvidia, tổng quy mô dòng vốn đổ vào thương vụ chạm mức 107,3 tỷ USD.

Theo tính toán dựa trên giá chào bán pha loãng hoàn toàn, định giá của Anthropic đạt khoảng 1.500 tỷ USD trước giờ mở cửa giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 19/11 (giờ địa phương) với mã cổ phiếu ANT.

ượng đặt mua cổ phiếu của Anthropic vẫn cao gấp khoảng 6 lần lượng chào bán. Ảnh: Reuters

Với cộng đồng công nghệ và giới khởi nghiệp tại Việt Nam, cột mốc của Anthropic không chỉ là một bản tin tài chính xa xôi từ nước Mỹ. Khi nhiều doanh nghiệp phần mềm, ngân hàng và đội ngũ lập trình viên trong nước đang phụ thuộc trực tiếp vào giao diện lập trình ứng dụng (API - Application Programming Interface) của Claude để tự động hóa quy trình, sự kiện lên sàn này mở ra một thước đo mới về giá trị thương mại thực sự của các mô hình ngôn ngữ lớn thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc đua thông số kỹ thuật.

Sức nóng của thương vụ càng trở nên đáng chú ý khi đặt trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua những phiên rung lắc mạnh đối với nhóm cổ phiếu công nghệ.

Theo TradingKey, chỉ vài ngày trước thời điểm chốt giá của Anthropic, chỉ số Nasdaq từng giảm gần 2,5% và 6 trong số 7 thương vụ IPO lớn nhất nước Mỹ năm 2026 đều đang giao dịch dưới mức giá chào bán ban đầu.

Tuy nhiên, Bloomberg cho biết lượng đặt mua cổ phiếu của Anthropic vẫn cao gấp khoảng 6 lần lượng chào bán, buộc ban lãnh đạo công ty phải nâng giá vượt khung dự kiến 70-78 USD và tăng thêm gần 19% số lượng cổ phiếu phát hành.

Đằng sau những con số khổng lồ là câu chuyện tài sản tăng vọt của những người đặt nền móng cho công ty.

Theo dữ liệu từ TradingKey, trong tổng số 980 triệu cổ phiếu đưa ra thị trường, có khoảng 23,65 triệu cổ phiếu được bán ra trực tiếp bởi bảy nhà đồng sáng lập Anthropic. Với mức giá 83 USD mỗi cổ phiếu, mỗi nhà sáng lập dự kiến thu về khoảng 280 triệu USD, nâng tổng số tiền mặt nhóm này nhận được ngay tại thời điểm IPO lên xấp xỉ 1,96 tỷ USD.

Dù bán ra một phần cổ phần, nhóm sáng lập vẫn nắm giữ quyền kiểm soát tuyệt đối thông qua loại cổ phiếu đặc biệt mang lại 50,1% quyền biểu quyết trong hầu hết các quyết định trọng yếu.

Nhìn lại hành trình tăng trưởng của Anthropic, tốc độ mở rộng quy mô doanh thu chính là chất xúc tác khiến giới đầu tư phố Wall chấp nhận mức định giá gấp 24 lần so với vòng gọi vốn hồi tháng 3/2025.

Theo hồ sơ nộp lên Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC - Securities and Exchange Commission), doanh thu 9 tháng đầu năm 2026 của Anthropic đạt 33,24 tỷ USD, tăng gấp 13 lần so với mức 2,55 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Phần lớn nguồn thu này đến từ tệp khách hàng doanh nghiệp lớn, khi nhóm đối tác chi tiêu từ 100.000 USD trở lên đóng góp tới 74% tổng doanh thu của công ty.

Dẫu vậy, bữa tiệc nghìn tỷ USD vẫn đi kèm những dấu hỏi lớn về chi phí vận hành mà bất kỳ nhà đầu tư nào cũng phải cân nhắc.

Cũng theo hồ sơ gửi SEC, chi phí hạ tầng và năng lực tính toán của Anthropic trong quý 3/2026 đã tăng 77% so với quý liền trước lên mức 9,9 tỷ USD, vượt xa tốc độ tăng trưởng doanh thu 47% trong cùng giai đoạn. Việc công ty cam kết chi tới 895,4 tỷ USD cho hạ tầng tính toán trong tương lai cho thấy cuộc đua giữ vững ngôi đầu của Claude sẽ tiếp tục tiêu tốn nguồn lực khổng lồ ngay cả sau khi thương vụ IPO lịch sử khép lại.