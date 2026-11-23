Chính thức sau 13 năm, tựa game Grand Theft Auto (GTA) đã có màn trở lại đầy bùng nổ, thu hút hàng triệu người theo dõi trên toàn cầu.

Theo Sensor Tower, tính đến sáng thứ Năm, GTA VI đã bán được khoảng 19,1 triệu bản, bao gồm cả các đơn đặt hàng trước (pre-order), tương đương doanh thu khoảng 1,84 tỷ USD. Trong khi đó, toàn bộ thương hiệu GTA đã bán được hơn 470 triệu bản trên toàn thế giới.

Hiện tại, Take-Two Interactive, công ty sở hữu hãng Rockstar Games phát triển trò chơi, hiện chưa công bố con số lợi nhuận cụ thể từ GTA VI.

“Thật sự quá ấn tượng. Tôi chưa từng thấy điều gì tương tự”, ông Ross Gerber, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành công ty quản lý tài sản Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management, cho biết. Ông nghĩ rằng cho rằng GTA VI không chỉ đơn thuần là một trò chơi điện tử mà còn có tiềm năng mở rộng sang lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đồng thời, ông cũng đặt kỳ vọng vào đà tăng trưởng của cổ phiếu Take-Two trong giai đoạn tiếp theo và khẳng định đã đưa cổ phiếu vào danh mục đầu tư của công ty.

Sức nóng của màn ra mắt lần này không chỉ tạo ra doanh thu từ việc bán trò chơi, mà còn thúc đẩy một nền kinh tế thứ hai xoay quanh mối quan tâm của người hâm mộ đối với nội dung về GTA VI.

Theo Streams Charts, trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi ra mắt, nội dung liên quan đến GTA VI đã thu hút tổng cộng 125,5 triệu giờ xem trên các nền tảng như Twitch, YouTube và Kick.

Theo ước tính của Forbes, IShowSpeed và Cenat lần lượt kiếm được khoảng 30 triệu USD và 8,5 triệu USD mỗi năm từ các hoạt động sáng tạo nội dung số nói chung.

Nhà sáng tạo nội dung Darren “IShowSpeed” Watkins Jr. dẫn đầu trong số các streamer, với 4,47 triệu giờ xem trên YouTube và Twitch. Xếp thứ hai là streamer Kai Cenat, với khoảng 2 triệu giờ xem, theo hệ thống theo dõi dữ liệu Twitch CastAccord.

Không chỉ những nhà sáng tạo nội dung, ngay cả các đơn vị quản lý và khai thác nội dung số cũng đang tìm cách tận dụng nhu cầu tăng vọt đối với các video liên quan đến Grand Theft Auto.

Công ty Clipped & Shipped triển khai chương trình thưởng với tổng giá trị 10.000 USD dành cho những biên tập viên video (video editor) có khả năng thu hút khán giả qua các đoạn video trích từ livestream của Kai Cenat. Những video đáp ứng điều kiện sẽ được phân phối trên nhiều nền tảng, bao gồm YouTube Shorts, TikTok, Instagram và X.

Một chiến dịch khác đưa ra mức thưởng 1 USD cho mỗi 1.000 lượt xem đối với các đoạn video trích từ nội dung phát sóng của streamer KreekCraft. Mỗi video tham gia có thể nhận mức thưởng tối đa 400 USD.

GTA VI cũng giúp những kênh YouTube quy mô nhỏ tiếp cận lượng khán giả lớn hơn rất nhiều so với số người đăng ký theo dõi vốn có. Chẳng hạn, một video YouTube Shorts về GTA VI trên kênh Meda đã đạt 1,5 triệu lượt xem, dù kênh này chỉ có khoảng 1.220 người đăng ký và mới đăng tải 12 video. Tương tự, 4 video Shorts trên kênh Skorpy V thu hút tổng cộng khoảng 5,1 triệu lượt xem, trong khi kênh chỉ có khoảng 12.100 người đăng ký.

Các video có thời lượng dài hơn cũng ghi nhận sức hút đáng kể. Theo công ty phân tích dữ liệu Returbe, kênh Vice City Dispatch đạt khoảng 900.000 lượt xem với một video giới thiệu trước ngày ra mắt và thêm 264.000 lượt xem với video tiếp theo. Đáng chú ý, kênh này chỉ có khoảng 1.140 người đăng ký.

Lượng người xem lớn như vậy có thể chuyển hóa thành hàng nghìn USD doanh thu cho các nhà sáng tạo nội dung. Dựa trên mức doanh thu trung bình trên mỗi 1.000 lượt xem (RPM) đối với YouTube Shorts tại Mỹ do AIR Media-Tech công bố, 1,5 triệu lượt xem tương tác đủ điều kiện có thể mang lại khoảng 490 USD. Với 5,1 triệu lượt xem, con số này có thể đạt khoảng 1.670 USD.

Trong khi đó, hai video của Vice City Dispatch có thể tạo ra khoảng 3.840 USD nếu tính theo mức doanh thu tham chiếu cao hơn dành cho nội dung video dài. Tuy nhiên, thu nhập thực tế của các kênh này hiện chưa được xác minh độc lập.

Đáng chú ý, sức hút đối với nội dung GTA VI, cũng như cơ hội kiếm tiền từ trò chơi này, có thể mới chỉ bắt đầu. Bà Alicia Reese, chuyên gia phân tích tại Wedbush, nói với CNBC rằng các giao dịch mua vật phẩm (hàng merch) và nội dung bên trong trò chơi có thể mang lại cho Take-Two doanh thu định kỳ với biên lợi nhuận cao trong nhiều năm. Theo bà, đây là nguồn thu mà giới đầu tư vẫn chưa đánh giá đầy đủ.

Bà Reese dự đoán phiên bản dành cho máy chơi game console sẽ được tiếp nối bằng phiên bản dành cho máy tính cá nhân (PC), sau đó là chế độ chơi trực tuyến nhiều người (online multiplayer), tương tự lộ trình phát hành của phiên bản trước trong cùng thương hiệu.

Theo thông báo ra mắt của Rockstar Games, GTA VI hiện có mặt trên PlayStation 5 và Xbox Series X, Xbox Series S. Tuy nhiên, công ty chưa đưa ra thời điểm cụ thể cho khả năng phát hành phiên bản PC hay chế độ chơi trực tuyến nhiều người trong tương lai.

Bên cạnh thành công thương mại, GTA VI cũng nhận được 8 đề cử tại The Game Awards, bao gồm các hạng mục Trò chơi của năm, Đạo diễn trò chơi xuất sắc nhất, Cốt truyện, Chỉ đạo nghệ thuật, Nhạc nền và âm nhạc, Thiết kế âm thanh, Trò chơi hành động/phiêu lưu và Diễn xuất xuất sắc.