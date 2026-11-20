Bill Gates trên đường phố thủ đô Buenos Aires. Ảnh: El Economista

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, trước khi sang Argentina, tỷ phú người Mỹ đã dừng chân tại Chile để tham quan khu mỏ nổi tiếng Chuquicamata.

Tại Argentina, ông Gates được bắt gặp dạo bước qua khu phố sắc màu La Boca (đường Caminito) và khu vực Quảng trường Plaza de Mayo ở Thủ đô Buenos Aires, trước khi xuất hiện tại cảng Ushuaia - “thành phố tận cùng thế giới” - nơi có eo biển Beagle và sự hiện diện của nhiều siêu du thuyền. Đồng hành cùng ông trong chuyến đi riêng tư này là người bạn đời mới Paula Kalupa (nhà tổ chức sự kiện, góa phụ của cố lãnh đạo Oracle và HP Mark Hurd) cùng con trai 27 tuổi Rory John Gates.

Trở lại "Đất Lửa" sau gần hai thập niên

Sự xuất hiện của Bill Gates tại thủ phủ vùng Đất Lửa (Tierra del Fuego) đánh dấu sự trở lại của ông sau gần 20 năm. Vào tháng 2/2007, ông từng đến Ushuaia để lên tàu thực hiện chuyến thám hiểm Nam Cực.

Thời điểm năm 2007, ông Gates đang là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 56 tỷ USD theo thống kê của Forbes - con số khiêm tốn hơn nhiều so với mức 869 tỷ USD mà Elon Musk nắm giữ vào năm 2026. Dù ở thời điểm nào, mỗi lần xuất hiện của ông tại cực nam châu Mỹ đều thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông.

Dấu ấn đầu tư vào công nghệ sinh học và khoáng sản

Dù chuyến đi tháng 11/2026 không gắn với lịch trình kinh doanh công khai, truyền thông quốc tế vẫn đặc biệt quan tâm đến những mối liên kết tài chính và thiện nguyện của Bill Gates tại Argentina ở hai lĩnh vực mũi nhọn.

Năm 2025, Quỹ Gates đã tham gia vòng gọi vốn Series A của Puna Bio, đánh dấu khoản đầu tư đầu tiên của quỹ này vào một startup Argentina. Có trụ sở tại tỉnh Tucumán, Puna Bio phát triển phân bón sinh học và chất kích thích sinh học từ các vi sinh vật ưa cực trị tìm thấy ở vùng Puna khắc nghiệt. Giải pháp này giúp cây trồng chống chịu tốt hơn trước hạn hán, nhiễm mặn và bức xạ mặt trời cao. Quỹ Gates kỳ vọng công nghệ này sẽ được nhân rộng để hỗ trợ các nông hộ nhỏ tại những khu vực dễ bị tổn thương như châu Phi.

Trong khi đó, thông qua văn phòng quản lý tài sản gia đình Cascade Investment, L.L.C. và các định chế tài chính, ông Gates từng nắm giữ cổ phần gián tiếp liên quan đến các dự án khai khoáng lớn ở miền Nam Argentina. Nổi bật trong số đó là dự án vàng-bạc Manantial Espejo (tỉnh Santa Cruz) và các công ty vận hành liên quan đến mỏ Navidad (tỉnh Chubut) - một trong những mỏ bạc chưa khai thác lớn nhất thế giới. Định hướng này phù hợp với chiến lược toàn cầu của ông thông qua quỹ Breakthrough Energy Ventures nhằm thúc đẩy chuyển dịch năng lượng và đảm bảo nguồn cung khoáng sản thiết yếu cho công nghệ sạch.

Làn sóng tỷ phú công nghệ Mỹ và bối cảnh sau sự cố Microsoft

Chuyến đi của Bill Gates diễn ra trong bối cảnh nhiều nhân vật tầm cỡ của giới công nghệ và tài chính Mỹ đang hướng sự chú ý tới Argentina. Trước đó, trong năm 2026, nhà đồng sáng lập PayPal và Palantir là Peter Thiel cũng đã tới nước này, gặp gỡ Tổng thống Javier Milei vào tháng 4 và mua một biệt thự tại Buenos Aires. Thông qua quỹ Thiel Macro LLC, ông Thiel cũng nâng tỷ trọng đầu tư vào công ty dầu khí Vista Energy (hoạt động tại mỏ Vaca Muerta) thêm 59% trong giai đoạn tháng 6-9, đưa giá trị nắm giữ lên khoảng 123 triệu USD.

Đáng chú ý, chuyến thăm của Bill Gates diễn ra chỉ một tuần sau khi Microsoft hứng chịu sự cố sập mạng toàn cầu nghiêm trọng hôm 12/11. Lỗi phần mềm âm ỉ từ tháng 7 kết hợp với lưu lượng truy cập tăng đột biến đã làm hơn 80% máy chủ cổng mạng ngừng phản hồi, khiến Outlook, Teams và Copilot bị gián đoạn gần 24 giờ trên toàn thế giới.

Cũng ngay trước sự cố này, trong cuộc phỏng vấn với ABC News, ông Gates đã cảnh báo rằng các cuộc tấn công mạng tinh vi được tiếp tay bởi AI sẽ là mối đe dọa cấp bách nhất trong năm tới. Ông đồng thời nhấn mạnh nguy cơ AI mất kiểm soát vẫn là kịch bản của nhiều năm sau, nhưng bày tỏ quan ngại sâu sắc khi quyền kiểm soát và giám sát "công nghệ nguy hiểm nhất lịch sử nhân loại" hiện vẫn gần như nằm hoàn toàn trong tay chính các doanh nghiệp phát triển ra chúng.