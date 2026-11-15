Đằng sau chuỗi thỏa thuận hơn 10% cổ phiếu LPBank: Giá sát sàn, không ghi nhận khối ngoại và tự doanh tham gia

Hơn 10.000 tỷ đồng cổ phiếu LPB sang tay, giá liên tục sát sàn

Trong 9 phiên từ ngày 3–13/11/2026, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) ghi nhận hơn 306 triệu đơn vị được giao dịch thỏa thuận, với tổng giá trị gần 10.286 tỷ đồng.

Lượng cổ phiếu này tương đương khoảng 10,25% số cổ phiếu đang lưu hành của ngân hàng, trong khi giá chuyển nhượng bình quân gia quyền đạt khoảng 33.586 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, giao dịch thỏa thuận chiếm tới 95,3% tổng khối lượng và 95% tổng giá trị giao dịch LPB trong giai đoạn trên. Trong khi đó, khối lượng khớp lệnh chỉ đạt khoảng 15 triệu cổ phiếu, cho thấy phần lớn thanh khoản tập trung vào các giao dịch thỏa thuận.

Hoạt động chuyển nhượng tăng mạnh về cuối kỳ, đặc biệt trong hai phiên 12–13/11. Riêng ngày 12/11, LPB có hơn 88,5 triệu cổ phiếu được thỏa thuận, trị giá gần 2.993 tỷ đồng, cao nhất trong cả giai đoạn. Sang phiên 13/11, gần 74,5 triệu cổ phiếu tiếp tục sang tay, tương ứng hơn 2.533 tỷ đồng.

Chỉ trong hai phiên này, tổng khối lượng thỏa thuận đã vượt 163 triệu cổ phiếu, với giá trị khoảng 5.526,5 tỷ đồng, chiếm 53,2% lượng cổ phiếu chuyển nhượng trong cả 9 phiên.

Hơn 95% khối lượng giao dịch LPB qua thỏa thuận, hai phiên cuối chiếm quá nửa

Bên cạnh quy mô, mức giá thực hiện cũng có những đặc điểm đáng chú ý. Trong cả 9 phiên, giá thỏa thuận bình quân đều thấp hơn giá tham chiếu khoảng 5,8–6,7% và chỉ cao hơn giá sàn từng phiên từ 100 đến 400 đồng/cổ phiếu.

Điển hình, ngày 12/11, giá thỏa thuận bình quân đạt 33.800 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 6,63% so với giá tham chiếu 36.200 đồng/cổ phiếu và chỉ cao hơn giá sàn 100 đồng. Sang phiên 13/11, mức giá bình quân tăng lên 34.000 đồng/cổ phiếu, tiếp tục cao hơn giá sàn đúng 100 đồng. Trong khi đó, LPB đóng cửa tại 36.250 đồng/cổ phiếu.

Giá thỏa thuận LPB thấp hơn tham chiếu tới 6,72%, liên tục bám sát giá sàn

Việc khối lượng chuyển nhượng tập trung vào những phiên cuối, cùng mức giá thực hiện liên tục bám sát giá sàn, phù hợp với khả năng các bên đã thống nhất trước điều kiện giao dịch đối với những lô cổ phiếu lớn. Tuy nhiên, những diễn biến này chưa đủ để xác định các giao dịch có chung bên mua, bên bán hoặc thuộc cùng một thương vụ.

Khối ngoại và tự doanh vắng bóng trong các giao dịch thỏa thuận

Trong chuỗi chuyển nhượng nói trên, nhà đầu tư nước ngoài không phát sinh giao dịch mua hoặc bán thỏa thuận cổ phiếu LPB. Hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán cũng ghi nhận khối lượng mua và bán bằng 0 theo phương thức này.

Sự vắng bóng của cả hai nhóm cho thấy hoạt động chuyển nhượng nhiều khả năng diễn ra giữa các nhà đầu tư trong nước. Trong khi đó, khối ngoại và tự doanh vẫn duy trì giao dịch LPB qua phương thức khớp lệnh.

Cụ thể, trong cùng giai đoạn, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng gần 1,15 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 42,3 tỷ đồng. Ngược lại, tự doanh công ty chứng khoán bán ròng khoảng 333.800 cổ phiếu, trị giá gần 11,3 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng, tự doanh bán ròng LPB nhưng cùng vắng bóng trong giao dịch thỏa thuận

Riêng đối với các công ty chứng khoán, hoạt động tự doanh chỉ phản ánh những giao dịch thực hiện bằng tài khoản của chính công ty, tách biệt với dịch vụ môi giới cho khách hàng. Vì vậy, các công ty chứng khoán vẫn có thể đóng vai trò trung gian trong quá trình chuyển nhượng mà không trực tiếp mua bán bằng tài khoản tự doanh.

Trong khi đó, thông tin giao dịch hiện có chưa phân tách đầy đủ lượng cổ phiếu thỏa thuận giữa cá nhân và tổ chức trong nước. Danh tính bên nhận chuyển nhượng, số lượng nhà đầu tư tham gia và lượng cổ phần từng bên tiếp nhận vẫn là những thông tin còn bỏ ngỏ.

Cơ cấu cổ đông LPBank và khả năng dịch chuyển sở hữu

Chuỗi thỏa thuận đầu tháng 11 làm xuất hiện khả năng thay đổi cơ cấu cổ đông tại LPBank. Tuy nhiên, tỷ lệ 10,25% phản ánh khối lượng giao dịch cộng dồn trong 9 phiên. Nếu cùng một lượng cổ phiếu được chuyển nhượng nhiều lần, lượng cổ phần thực tế dịch chuyển ròng giữa các chủ sở hữu có thể thấp hơn tổng khối lượng giao dịch.

Hoạt động chuyển nhượng có thể gắn với việc các cổ đông hiện hữu cơ cấu lại danh mục, chuyển cổ phần sang những nhà đầu tư muốn gia tăng tỷ lệ nắm giữ. Bên cạnh đó là khả năng xuất hiện nhà đầu tư mới thông qua những lô thỏa thuận quy mô lớn. Các giao dịch cũng có thể thuộc nhiều thương vụ độc lập, với những bên mua và bán khác nhau.

Về cơ cấu sở hữu, đến phiên 13/11, nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 1,43% cổ phần LPBank, trong khi phần lớn cổ phiếu thuộc sở hữu của các nhà đầu tư trong nước.

Theo danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên mà LPBank công bố ngày 27/7, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nắm giữ hơn 195,28 triệu cổ phiếu, tương đương 6,537% vốn điều lệ. Ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 146,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,894%, còn bà Phạm Thu Hương nắm giữ hơn 148,31 triệu cổ phiếu, tương ứng 4,965%.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương là hai cổ đông có liên quan, với tổng lượng cổ phần trực tiếp nắm giữ đạt hơn 294,5 triệu đơn vị, tương đương 9,859% vốn điều lệ ngân hàng.

Các tỷ lệ trên phản ánh cơ cấu sở hữu tại thời điểm công bố trong tháng 7. Đối với chuỗi chuyển nhượng tháng 11, thông tin hiện có chưa xác nhận sự tham gia hoặc thay đổi tỷ lệ nắm giữ của những cổ đông kể trên.

Ba cổ đông LPBank nắm gần 490 triệu cổ phiếu, tương đương 16,396% vốn điều lệ theo công bố tháng 7

Liên quan đến giới hạn sở hữu, Luật Các tổ chức tín dụng quy định một cổ đông cá nhân không được sở hữu vượt quá 5% vốn điều lệ ngân hàng, trong khi giới hạn đối với cổ đông tổ chức là 10%. Tổng tỷ lệ sở hữu của một cổ đông và người có liên quan không được vượt quá 15%, trừ những trường hợp pháp luật quy định riêng hoặc áp dụng quy định chuyển tiếp.

Đối chiếu với cơ cấu LPBank công bố tháng 7, tỷ lệ sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương khi đó lần lượt thấp hơn giới hạn 5% dành cho cổ đông cá nhân khoảng 0,106 và 0,035 điểm phần trăm. Tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp của hai người đạt 9,859%, thấp hơn giới hạn 15% đối với cổ đông và người có liên quan.

Về nghĩa vụ công bố thông tin, Điều 49 Luật Các tổ chức tín dụng yêu cầu cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên cung cấp thông tin về số lượng, tỷ lệ cổ phần của mình và người có liên quan. Khi tỷ lệ sở hữu của cổ đông hoặc tỷ lệ sở hữu cộng gộp với người có liên quan thay đổi từ 1% vốn điều lệ trở lên so với lần cung cấp liền trước, cổ đông phải cập nhật thông tin trong vòng 7 ngày làm việc.

Ngân hàng có trách nhiệm công bố công khai những thông tin thuộc diện quy định trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận. Với phần lớn khối lượng chuyển nhượng tập trung vào hai phiên 12–13/11, những thay đổi về sở hữu thuộc diện phải công bố có thể xuất hiện trong các đợt cập nhật thông tin cổ đông tiếp theo của LPBank.