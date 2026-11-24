Sau hai trận đấu ở U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam ghi 5 bàn thắng và nhận 6 bàn thua. Hai con số này nói lên nhiều điều về đoàn quân của HLV Cristiano Roland. Điểm tích cực lớn nhất của U17 Việt Nam trên đất Doha, Qatar là tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Những điểm đáng khen

Trước bất kỳ đối thủ nào, mạnh đến mấy, các "Chiến binh sao vàng" cũng kiên cường cháy hết mình với ý chí không bỏ cuộc tới giây cuối cùng. Sức mạnh vô hình nhưng to lớn này giúp U17 Việt Nam dù chưa thắng nhưng đã gây vô vàn khó khăn cho U17 New Zealand và U17 Bỉ. Nhưng bức tranh tích cực của thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ rõ nét hơn nếu mổ xẻ khía cạnh chuyên môn.

5 bàn chỉ trong hai trận trước hai đối thủ mạnh cho thấy khả năng tấn công và sự sắc bén của các cầu thủ tuyến trên. Về sự hiệu quả trong khâu tấn công, trước U17 Việt Nam ở U17 World Cup 2026, các đội U20 ở U20 World Cup 2017 và tuyển nữ tại World Cup nữ 2023 đều không ghi bàn nào.

U17 Việt Nam không chỉ là đội tuyển đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà có thể xé lưới đối thủ ở World Cup 11 người. Ngoài những pha làm bàn hay kiến tạo của các tiền vệ như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Minh Thủy và Trương Nguyễn Duy Khang, các tiền đạo cũng chứng minh được khả năng chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng.

Tiền đạo Sỹ Bách là cầu thủ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở World Cup 11 người. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Ngay phút thứ 4 trận ra quân tối 20/11, tiền đạo cánh phải Lê Sỹ Bách đánh gót điệu nghệ và kỹ thuật, ghi bàn theo cách không tưởng vào lưới U17 Bỉ. Tình huống tỏa sáng của trung phong Lê Trọng Đại Nhân ở phút 58 trận hòa U17 New Zealand 3-3 đêm 23/11 cũng ấn tượng.

Nếu Sỹ Bách thể hiện sự tinh tế thì Đại Nhân cho thấy kỹ năng di chuyển, chọn vị trí, khai thác khoảng trống và sự bình tĩnh. Nhận thấy hàng thủ U17 New Zealand đang nhìn lên phía trên, số 9 lẻn ra sau lưng, đưa tay xin bóng, khống chế vừa tầm rồi thực hiện cú đá không thể cản phá, tung lưới thủ thành Joseph Chalabi.

Nhưng U17 Việt Nam không chỉ có những kép chính biết lên tiếng mà nhân tố vào sân sau cũng để lại dấu ấn. Ví dụ tiêu biểu là Duy Khang, người vào sân thay Nguyễn Văn Dương ở phút 55 trận hòa U17 New Zealand. Cầu thủ có biệt danh "Mắt to" đánh đầu bồi cận thành, ghi bàn thắng "vàng", trực tiếp giúp đoàn quân của HLV Roland giành điểm số đầu tiên tại U17 World Cup 2026 ở phút 90+2.

Kép phụ Duy Khang tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ trên sân 8 Aspire Zone, khiến người hâm mộ Việt Nam bùng nổ cảm xúc. Ảnh: VFF.

Đây không phải bất ngờ bởi U17 Việt Nam từng khiến tất cả trầm trồ với "hỏa lực" mạnh mẽ ở vòng loại U17 châu Á 2026. Cuối năm 2025, thầy trò HLV Roland đá 5 trận và ghi tới 30 bàn, trung bình 6 bàn mỗi trận. Tới U17 World Cup 2026, trước các đối thủ ở đẳng cấp khác hoàn toàn, U17 Việt Nam vẫn duy trì được khả năng tấn công.

Những khán giả xem tuyển U17 dưới thời HLV Roland đều sẽ thấy quen thuộc với khả năng tấn công vũ bão của các học trò. Một trong những yếu tố giúp đội tấn công hay rất có thể đến từ vị trí khác trong ban huấn luyện. Cựu tuyển thủ Việt Nam Hoàng Đình Tùng, người từng 19 năm chơi V.League, là một trong những trợ lý của ông Roland thời gian qua.

Đình Tùng lên U17 Việt Nam trong vai trò trợ lý từ giải U17 Đông Nam Á 2026. Ảnh: FBNV.

Điểm cần cải thiện

Dù vậy, bên cạnh điểm mạnh, khi gặp các đối thủ tầm cỡ thế giới, U17 Việt Nam không tránh khỏi việc bộc lộ nhiều điểm yếu. Điểm yếu dễ thấy nhất qua hai trận vừa xong là khả năng chống bóng bổng. 2/3 bàn thua của các "Chiến binh sao vàng" trước New Zealand tối qua tới từ những cú đánh đầu của đối phương.

Phút 52 trận hòa U17 New Zealand, không ai theo kèm John Woldegiorgis, thủ thành Lý Xuân Hòa chọn sai điểm rơi, chới với đẩy bóng hụt và Nguyễn Ngọc Anh Hào mắc lỗi vị trí khi đối phương đánh đầu tung lưới U17 Việt Nam. Bàn thua thứ ba trận này cũng đến từ bóng bổng. U17 Việt Nam cũng thường phải vào lưới nhặt bóng vì những pha tấn công biên, khi các hậu vệ biên không thể kèm sát và ngăn đội bạn đưa bóng vào.

Trong khi đó, ban huấn luyện U17 Việt Nam có hai cựu trung vệ. Một là HLV trưởng Roland, người từng thi đấu ở Champions League trong màu áo Benfica. Người còn lại là trợ lý Nguyễn Đại Đồng, trung vệ từng 13 năm chơi bóng chuyên nghiệp và từng lên U23 Việt Nam.

Dù thầy là các cựu trung vệ giàu kinh nghiệm, nhưng trò lại có điểm yếu cố hữu về thể hình. Với chiều cao trung bình chỉ 1,75 m, U17 Việt Nam là đội thấp thứ tư ở U17 World Cup 2026. Trung vệ cao nhất U17 Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường chỉ có chiều cao 1,82 m. U17 Việt Nam tới Qatar với chỉ 5/21 cầu thủ cao trên 1,8 m. Đó không hề là thể hình lý tưởng ở lứa U17, và là bất lợi lớn khi bước ra sân chơi thế giới.

Dù rất khó khi không thể cải thiện thể hình, nhưng nếu muốn hạn chế bàn thua, toàn đội cần có khả năng phòng ngự bóng bổng tốt hơn. Dẫu vậy, màn trình diễn của U17 Việt Nam tính tới hiện tại, với những điểm sáng ở mặt trận tấn công và ý chí kiên cường, vẫn rất đáng khích lệ và đáng tự hào.

Xếp hạng bảng G sau lượt trận thứ hai. Đồ họa: FIFA.