Không chỉ gây chú ý bởi những màn hóa thân trong 100 Ngày Lừa Dối, dàn diễn viên còn khiến khán giả bất ngờ khi quá trình chuẩn bị vai diễn được hé lộ. Đằng sau những câu thoại tưởng chừng tự nhiên là nhiều tháng học ngoại ngữ, thậm chí có người phải sang Nhật để luyện tập.

Đóng phim Hàn nhưng phải học cả tiếng Nhật, tiếng Anh lẫn tiếng Trung

Đóng phim bằng tiếng mẹ đẻ đã không dễ, huống hồ phải diễn bằng một ngôn ngữ khác, vừa nhớ lời thoại vừa giữ được cảm xúc nhân vật. Đó chính là thử thách mà dàn sao 100 Ngày Lừa Dối phải đối mặt.

Lấy bối cảnh thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên, bộ phim xoay quanh Lee Ga Kyung (Kim Yoo Jung), một nữ móc túi trở thành điệp viên, và Sato Hideo/Kim Tae Woong (Park Jin Young), một phiên dịch viên làm việc trong bộ máy chính quyền thuộc địa.

Kim Yoo Jung và Park Jin Young phải luyện lời thoại tiếng Nhật trong nhiều tháng. Ảnh: tvN.

Theo CBS No Cut News, đạo diễn Yoo In Sik tiết lộ các diễn viên đã bắt đầu luyện ngoại ngữ ngay từ khi được chọn vai. Đoàn phim bố trí giáo viên tiếng Nhật, Anh và Trung hướng dẫn riêng, đồng thời kiểm tra cách phát âm ngay tại trường quay. Có người duy trì việc luyện tập hơn một năm.

Với Kim Yoo Jung, thử thách kéo dài khoảng 5 tháng trước khi ghi hình. Nữ diễn viên học ngữ pháp, hội thoại và luyện lời thoại tiếng Nhật, có ngày tham gia hai buổi học. Ngay cả khi ra nước ngoài làm việc, cô vẫn tranh thủ học trực tuyến.

Đáng nói, mục tiêu không phải lúc nào cũng là nói ngoại ngữ thật hoàn hảo. Nhân vật của Kim Yoo Jung tiếp thu tiếng Anh qua quan sát và nghe người khác nói. Vì vậy, nữ diễn viên phải thể hiện cách sử dụng ngôn ngữ có phần vụng về, đúng với xuất thân nhân vật.

Park Jin Young cũng có cách chuẩn bị riêng. Nam diễn viên chép lời thoại tiếng Nhật vào những cuốn sổ phác thảo lớn, vừa luyện động tác vừa đọc thành tiếng để ghi nhớ. Anh còn phải phân biệt sắc thái tiếng Anh theo yêu cầu của vai diễn.

Có người sang Nhật hai tháng, luyện thoại 7 tiếng mỗi ngày

Nếu Kim Yoo Jung và Park Jin Young dành nhiều tháng học ngoại ngữ, Jin Seon Kyu lại chọn cách chuẩn bị đặc biệt hơn.

Theo Hankyung, nam diễn viên gần như bắt đầu từ con số không với tiếng Nhật. Anh sang Kyoto sinh sống khoảng hai tháng, dành tới 7 tiếng mỗi ngày để học hội thoại và luyện kịch bản.

Jin Seon Kyu từng sang Nhật hai tháng để luyện ngoại ngữ, có ngày dành 7 tiếng cho việc học. Ảnh: tvN.

Chưa dừng lại ở đó, ê-kíp còn bố trí người hướng dẫn riêng nhằm tránh việc giọng địa phương ảnh hưởng đến cách nói của nhân vật. Jin Seon Kyu cũng phải học cách người Nhật sử dụng tiếng Triều Tiên trong bối cảnh phim.

Trong khi ấy, Kim Hyun Joo tập trung vào thanh điệu tiếng Trung và cách người Trung Quốc phát âm tiếng Hàn. Lee Moo Saeng nghiên cứu cách một nhân vật có nền tảng nói tiếng Anh sử dụng tiếng Nhật, đồng thời tham khảo lối nói và cử chỉ của con người trong thập niên 1930.

Điều thú vị là theo đội ngũ hướng dẫn ngoại ngữ, các diễn viên đã chuẩn bị trước lượng lời thoại của 12 tập phim ngay từ trước khi bắt đầu quay.

Những nỗ lực ấy cho thấy diễn xuất bằng ngoại ngữ không đơn thuần là học thuộc vài câu thoại. Diễn viên còn phải hiểu nhân vật đã học ngôn ngữ ấy bằng cách nào, nói với ai và sử dụng nó trong hoàn cảnh nào.

Với 100 Ngày Lừa Dối, những câu thoại bằng tiếng Nhật, Anh hay Trung không chỉ phục vụ bối cảnh lịch sử. Chúng còn trở thành một phần của diễn xuất, nơi sự chuẩn bị âm thầm phía sau máy quay góp phần tạo nên sức thuyết phục trên màn ảnh.