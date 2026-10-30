Đăng sai sự thật tin 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà, chủ tài khoản bị phạt

Ngày 30/10, Công an TP Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông T.K.G. (SN 1989, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông T.K.G.

Trước đó, ngày 27/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Huế phát hiện trang Facebook “Huế tin tức 24h” đăng tải bài viết trong các hội, nhóm trên địa bàn với nội dung: “Nóng nhất lúc này 2 thanh niên cố thủ trên mái nhà #xuhuong - tại phường Dương Nỗ”, kèm đoạn video dài 2 phút 8 giây ghi lại cảnh hai người đàn ông cầm kiếm, chống đối lực lượng chức năng và cố thủ trên tầng 2 một ngôi nhà.

Qua xác minh, cơ quan Công an xác định đoạn video trên thực tế ghi lại vụ việc lực lượng chức năng truy bắt 2 đối tượng tại xã Hà Long, tỉnh Thanh Hóa; không phải xảy ra tại phường Dương Nỗ, TP Huế như nội dung bài viết đăng tải.

Tiến hành xác minh chủ tài khoản và quá trình đăng tải thông tin, Công an TP Huế xác định ông T.K.G. là người đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật nói trên.

Tại cơ quan Công an, ông T.K.G, chủ quản trị trang Facebook “Huế tin tức 24h” đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình, tự nguyện gỡ bỏ bài viết sai sự thật và cam kết không tái phạm.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP đã lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt ông T.K.G số tiền 12,5 triệu đồng quy định tại điểm a khoản 1 Nghị định 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ.