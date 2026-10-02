Đang quét đường, nữ công nhân bất ngờ nhặt được túi vải, mở ra thấy 10 triệu đồng

Ngày 1/10, bà B.T.T là nhân viên Công ty vệ sinh môi trường đô thị Hải Phòng đến Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) trình báo về việc, khoảng 9h50 ngày 1/10 trong quá trình làm nhiệm vụ quét dọn đường phố tại khu vực đường Hồ Sen thuộc địa bàn phường Lê Chân, bà T. có nhặt được 1 túi vải ở đường.

Bà B.T.T đã giao nộp toàn bộ số tiền cho cơ quan Công an để tìm lại chủ sở hữu - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Kiểm tra bên trong túi vải có số tiền 10.000.000 đồng, bà T. đã đến cơ quan công an giao nộp để tìm lại chủ sở hữu.

Công an phường Lê Chân thông báo và đề nghị cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số tiền trên liên hệ Công an phường Lê Chân để được giải quyết theo quy định.

Hành động của bà B.T.T. thể hiện tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức giữ gìn tài sản của người khác, góp phần lan tỏa những việc làm đẹp trong cộng đồng.