Đang quay video phong cảnh biển, người phụ nữ bàng hoàng trước cảnh tượng khó tin

Khoảnh khắc một con cá mập trắng khổng lồ bất ngờ nhảy vọt hoàn toàn khỏi mặt nước tại bờ biển California (Mỹ) khiến những người có mặt không khỏi sửng sốt. Đoạn video ghi lại cảnh tượng hiếm gặp nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, đặc biệt bởi kích thước đáng kinh ngạc của loài săn mồi đứng đầu chuỗi thức ăn dưới biển.

Theo The Sun, đoạn video được ghi lại tại bãi biển Marina State Beach, thuộc vịnh Monterey, California, vào ngày 17/10. Trong khung hình, một người phụ nữ đang quay video phong cảnh biển thì bất ngờ chứng kiến con cá mập lao mạnh khỏi mặt nước, vươn lên không trung trước khi rơi trở lại biển. Cảnh tượng diễn ra nhanh chóng, khiến những người chứng kiến không giấu được sự bất ngờ.

Cơ quan Công viên Tiểu bang California xác nhận con vật xuất hiện trong đoạn video là cá mập trắng. Hình ảnh cho thấy con cá nhảy lên cao vài feet, tạo nên một khoảnh khắc hiếm thấy ngay gần khu vực bờ biển.

May mắn, nhóm du khách theo dõi sự việc từ trên bờ thay vì xuống nước. Đoạn phim sau đó lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều bình luận về kích thước và sức mạnh của loài động vật này.

Một người xem nhận xét: "Đó là một con cá mập rất lớn". Người khác cho biết họ sẽ không muốn mặc đồ bơi rồi lội xuống biển sau khi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Một bình luận hài hước viết: "Thế là hết yếu tố bất ngờ". Trong khi đó, một người dùng mạng xã hội gọi thời điểm này là "mùa cá mập tháng 10", ám chỉ giai đoạn hoạt động đáng chú ý của loài cá mập tại vùng biển California.

Theo tổ chức Shark Stewards, khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11 là mùa cao điểm ghi nhận các cuộc chạm trán với cá mập trắng dọc bờ biển California. Đây cũng là giai đoạn nhiều người tìm đến các bãi biển để nghỉ ngơi, lướt sóng và tham gia những hoạt động ngoài trời.

Dữ liệu được Sở Cá và Động vật hoang dã California công bố cho biết đã có 230 vụ việc liên quan đến cá mập được ghi nhận dọc bờ biển phía tây nước Mỹ kể từ năm 1950. Tuy nhiên, việc nhìn thấy cá mập không đồng nghĩa với việc chúng sẽ tấn công con người.

Đáng chú ý, vụ việc tại Marina State Beach xảy ra chỉ một ngày sau khi một con cá mập khác được phát hiện bơi qua vùng nước nông gần những người lướt sóng ở Los Angeles.

Trong đoạn video được ghi lại hôm 16/10 tại bãi biển El Porto, một người chơi ván chèo đứng trên mặt nước đã chỉ về phía chiếc vây lưng của con vật đang di chuyển qua khu vực nước chỉ sâu đến mắt cá chân. Người ghi lại hình ảnh là Josh Hubilitz, một nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Chia sẻ về trải nghiệm này, Hubilitz cho biết anh chưa từng nhìn thấy cá mập tại El Porto trước đó. Việc phát hiện con vật ở vùng nước nông khiến anh cảm thấy bất an, nhất là khi khu vực này vẫn có người đang tham gia các hoạt động dưới biển.

Một số người xem nhận định con cá trong video có thể là cá mập đuôi dài non, loài thường có kích thước khoảng 0,9–1,5 m khi mới sinh. Tuy nhiên, nhận định này đến từ các bình luận trên mạng xã hội và chưa được xác nhận chính thức trong thông tin được công bố.

Bãi biển Marina State Beach nằm gần khu bảo tồn tự nhiên Marina Dunes, với tầm nhìn hướng ra Khu bảo tồn Biển quốc gia Vịnh Monterey. Đây là vùng biển được bảo vệ, nổi tiếng với hệ sinh thái phong phú và sự đa dạng của các loài sinh vật biển. Địa điểm này cũng thu hút đông đảo du khách đến dã ngoại, ngắm cảnh, chơi thả diều và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Sự xuất hiện liên tiếp của cá mập tại các bãi biển California một lần nữa nhắc nhở du khách về sự hiện diện tự nhiên của các loài động vật biển lớn. Dù những khoảnh khắc cá mập lao khỏi mặt nước có thể gây choáng ngợp, việc tuân thủ cảnh báo tại bãi biển, tránh tiếp cận động vật hoang dã và làm theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ vẫn là những biện pháp quan trọng để bảo đảm an toàn khi vui chơi gần biển.