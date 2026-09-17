Đang ở quán cafe, người đàn ông lao xuống dòng lũ xiết cứu cụ bà

Video ghi lại khoảnh khắc bà A. bị dòng nước cuốn trôi trên sông, đoạn qua khu vực quán cà phê của gia đình anh Cao. Video: I.T

Gia đình anh Nguyễn Văn Cao (37 tuổi), trú bản Ban, xã Châu Tiến, Nghệ An có quán cà phê nhỏ ven sông Hiếu, gần quốc lộ 48.

Chiều 16/9, khi đang làm việc trong nhà, anh Cao bất ngờ nghe tiếng vợ và khách hô hoán có người rơi xuống sông. "Lúc tôi chạy ra, người phụ nữ bị nước cuốn trôi qua phía sau nhà. Vợ tôi lập tức gọi điện báo công an xã, còn tôi tìm cách chạy theo để cứu người", anh Cao kể.

Anh Cao kịp thời lao xuống sông ứng cứu, đưa bà A. vào bờ an toàn. Ảnh: Đ.H.Q

Nhìn dòng nước chảy xiết, anh Cao nhận thấy nếu bơi đuổi theo từ khu vực quán sẽ khó tiếp cận nạn nhân. Anh lấy xe máy chạy dọc tuyến đường ven sông gần 500 m, tìm vị trí dòng nước có thể đưa người gặp nạn tới.

Đến một khúc sông Hiếu uốn cong, anh bỏ xe trên bờ rồi lao xuống nước. Đoạn sông rộng hơn 30 m, nước dâng cao, chảy mạnh, nhiều dòng xoáy.

Ban đầu, anh Cao không nhìn thấy người phụ nữ nên phải bơi ra giữa sông, vừa chống chọi với dòng nước vừa quan sát. Một lúc sau, anh phát hiện nạn nhân đang chới với, lúc nổi lúc chìm giữa dòng. "Khi tôi tiếp cận được thì bà ấy đã rất yếu, gần như kiệt sức và uống nhiều nước. Tôi giữ lấy người rồi cố gắng bơi đưa bà vào gần bờ", anh Cao nhớ lại.

Đại diện Ban quản lý bản Ban thăm hỏi, động viên anh Cao sau khi cứu người giữa dòng lũ. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Giữa dòng nước mạnh, anh Cao giữ chặt nạn nhân, từng bước đưa cả hai về phía bờ. Khi hai người vào gần mép sông, những người có mặt tại khu vực hỗ trợ kéo nạn nhân lên bờ. Nạn nhân được sơ cứu và chăm sóc, sức khỏe ổn định. Còn anh Cao cũng gần như kiệt sức sau cuộc vật lộn với dòng nước. "Bơi được vào bờ, tôi mệt đứt hơi, phải nằm xuống đất một lúc mới hồi lại", anh nói.

Trước đó, bà N.T.T.A. (72 tuổi, trú tại bản Ban) không may bị trượt chân, rơi xuống sông Hiếu rồi trôi qua khu vực quán cà phê của gia đình anh Cao.

Sáng 17/9, ông Nguyễn Tiến Hùng, Chủ tịch UBND xã Châu Tiến, xác nhận địa phương đã nắm được sự việc và ghi nhận hành động cứu người của anh Cao.

Theo ông Hùng, thời điểm xảy ra sự việc, nước sông Hiếu đang dâng cao, dòng chảy mạnh nên việc xuống sông cứu người rất nguy hiểm. Việc anh Cao phát hiện kịp thời và nhanh chóng ứng cứu đã góp phần giúp nạn nhân thoát khỏi nguy hiểm.

Nói về việc mình làm, anh Cao cho rằng đó chỉ là phản xạ khi nhìn thấy người gặp nạn. "Mình biết bơi, còn khả năng thì phải cố cứu. Tôi không nghĩ đó là việc gì lớn lao. Khi thấy bà ấy an toàn, tôi mới thực sự yên tâm", anh Cao nói.

Sau sự việc, đại diện Ban quản lý bản Ban đến thăm hỏi, động viên và cảm ơn anh Cao. Chính quyền địa phương đang hoàn tất các thủ tục để biểu dương, khen thưởng anh vì hành động cứu người.

Vợ chồng anh Cao có 3 người con, cháu lớn đang học lớp 8, con nhỏ nhất mới 3 tuổi. Quán cà phê nhỏ ven sông Hiếu là nguồn thu nhập chính của gia đình.