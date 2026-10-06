Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì cảnh tượng trước mắt

Theo báo Litchi News, vào ngày 2/10, ông Li và gia đình ở Hợp Châu, Quảng Tây, Trung Quốc đang nướng thịt trên nền xi măng thì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa.

Đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy một gia đình đang nướng thịt ngoài trời thì đột nhiên có một tiếng "bùm", sàn bê tông nổ tung, tia lửa bắn tung tóe và mọi người nhanh chóng bỏ chạy.

Sàn bê tông đột nhiên phát nổ. (Ảnh chụp màn hình)

Ông Li cho biết họ đã quên chuẩn bị vỉ nướng và cát. Than chỉ mới cháy được một nửa thì sàn xi măng phát nổ.

Cả gia đình 7 người giật mình bởi tiếng động lớn đột ngột. Một người trong số họ thậm chí còn bị cháy xém tóc nhẹ do tia lửa. May mắn thay, mọi người đều kịp thời né tránh và không ai bị thương nặng hay thiệt mạng.

Ông Li sau đó thừa nhận rằng ông không hề biết rằng sàn xi măng tưởng chừng cứng chắc lại có thể nứt sau khi bị nung nóng bằng than củi trong thời gian dài.

Theo các báo cáo trước đây của báo Khoa học và Công nghệ, ông Trương Anh, giám đốc Ủy ban Công tác Phổ biến Khoa học thuộc Hiệp hội Giảm nhẹ Thảm họa Bắc Kinh, giải thích rằng dưới nhiệt độ cao kéo dài, hơi nước bên trong bê tông sẽ liên tục giãn nở do nhiệt. Bê tông có độ kín khí tương đối cao và hơi nước giãn nở liên tục sẽ chịu áp suất ngày càng tăng. Khi áp suất vượt quá một điểm tới hạn, nó có thể gây ra vụ nổ.

"Đừng đánh giá thấp loại vụ nổ này. Nó giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, đủ để gây hại cho những người ở gần đó", ông Trương Anh nói thêm.

Khi nướng thịt hoặc đốt lửa ngoài trời, mọi người nên giữ vỉ nướng hoặc bếp cách xa bề mặt bê tông một khoảng nhất định. Nếu vỉ nướng không có chân, nên trải một lớp cát lên trên bề mặt bê tông, sau đó đặt vài viên gạch lên trên để đỡ vỉ nướng. Điều này sẽ giúp ngăn chặn hiệu quả sự giãn nở của bê tông do nhiệt.