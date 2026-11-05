Đang nướng thịt, cả gia đình bỗng gặp cảnh tượng 'đáng sợ' ngoài sân

Theo truyền thông Trung Quốc, sự việc xảy ra tại Hợp Châu, Quảng Tây. Gia đình ông Li lựa chọn một khoảng sân xi măng để tổ chức tiệc nướng ngoài trời. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng chính vị trí tưởng chừng chắc chắn, an toàn này lại trở thành nguyên nhân dẫn đến sự cố nguy hiểm.

Đang nướng thịt trên sân xi măng, cả gia đình tháo chạy vì sự cố bất ngờ. Ảnh cắt từ clip HK01.

Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội ghi lại toàn bộ diễn biến khiến nhiều người chú ý. Ban đầu, các thành viên trong gia đình vẫn đứng quây quần quanh bếp nướng. Khi than củi đang cháy, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên từ phía dưới. Ngay sau đó, những tia lửa bắn mạnh lên từ mặt sân khiến mọi người lập tức tháo chạy khỏi khu vực.

Tia lửa bắn trúng những người đứng gần đó, khiến em trai ông Li bị cháy xém một phần tóc. Rất may, không có ai bị thương nghiêm trọng.

Ảnh cắt từ clip HK01.

Sự việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, đặc biệt là nguyên nhân khiến nền bê tông có thể phát nổ khi tiếp xúc với nhiệt độ cao.

Theo các chuyên gia được truyền thông Trung Quốc dẫn lời, hiện tượng này có liên quan đến lượng nước tồn tại bên trong bê tông. Khi vật liệu bị nung nóng trong thời gian dài, nước bên trong có thể chuyển thành hơi, khiến áp suất tăng lên. Do kết cấu bê tông tương đối đặc và khả năng thoát hơi hạn chế, áp lực tích tụ có thể vượt quá sức chịu đựng của vật liệu, dẫn đến hiện tượng nứt vỡ, thậm chí tạo ra tiếng nổ và làm các mảnh vật liệu bắn ra ngoài.

Từ sự cố trên, chuyên gia khuyến cáo người dân không nên đặt bếp than hoặc vỉ nướng trực tiếp lên nền bê tông, xi măng. Thay vào đó, cần sử dụng bếp có chân đỡ để tạo khoảng cách với mặt đất.