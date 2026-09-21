Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu bầu cử Hạ viện Nga

Các thành viên của đảng "Nước Nga Thống nhất". (Ảnh: TASS)

Theo kết quả sơ bộ, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) cũng vượt ngưỡng để vào Hạ viện Nga với 13,83% số phiếu, tiếp theo là đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR)-8,77% và đảng Những Con người Mới-7,96%.

Cũng theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu năm nay đạt mức kỷ lục. Người dân Nga đến các điểm bỏ phiếu trong nước và nước ngoài, sử dụng hình thức bỏ phiếu điện tử từ xa, vượt quãng đường dài để tham gia quyết định tương lai đất nước.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chúc mừng Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX.

Theo thông cáo của Văn phòng Tổng thống Kazakhstan, trong điện chúc mừng, Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhận định cuộc bỏ phiếu vừa diễn ra là một sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị-xã hội của Nga. Kết quả bầu cử cho thấy sự ủng hộ rộng rãi đối với đường lối chiến lược của Tổng thống Vladimir Putin nhằm bảo vệ các lợi ích lâu dài của nước Nga.

Theo lịch, Phiên họp đầu tiên của Duma Quốc gia Nga khóa mới được tổ chức vào ngày thứ 30 sau khi bầu cử, tức là ngày 19/10. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Ủy ban Quy chế Duma Quốc gia, Tổng thống Nga có thể ra sắc lệnh triệu tập Duma Quốc gia họp sớm hơn thời hạn này, như đã từng thực hiện trong những năm trước. Theo thông lệ, phiên họp thường diễn ra vào một trong những ngày thuộc nửa đầu tháng 10.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) khóa IX vừa diễn ra trong 3 ngày, từ 18-20/9, bầu ra 450 đại biểu khóa mới. Một nửa trong đó, tức 225 đại biểu, được bầu tại 225 đơn vị bầu cử theo chế độ một đại biểu, được phân chia trên toàn lãnh thổ Nga có tính đến ranh giới các chủ thể liên bang (mỗi đơn vị bầu cử bầu một đại biểu).

Cử tri Nga bỏ phiếu bầu Hạ viện khóa mới. (Ảnh: THANH THỂ)

225 ghế còn lại được phân bổ theo tỷ lệ số phiếu mà các đảng nhận được trên toàn quốc. Toàn bộ lãnh thổ Nga được xem là một đơn vị bầu cử liên bang duy nhất và cử tri bỏ phiếu cho danh sách ứng cử viên của các đảng.

Có 10 đảng được đưa vào danh sách tranh cử theo đơn vị bầu cử liên bang, gồm: đảng Nước Nga Thống nhất, đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF), đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR), đảng Những Con người Mới, đảng Nước Nga Công bằng, đảng Những người hưu trí Nga vì Công bằng Xã hội, đảng Những người Cộng sản Nga, đảng Rodina (Tổ quốc), đảng Xanh và đảng Dân chủ Trực tiếp.

Song song bầu cử Duma Quốc gia, Nga cũng tổ chức bầu cử cơ quan lập pháp tại 39 khu vực, cùng bầu các chức vụ lãnh đạo cao nhất của các chủ thể liên bang. Cuộc bầu cử với quy mô từ cấp liên bang tới địa phương được xem là một trong những sự kiện chính trị quan trọng nhất của Nga năm 2026.