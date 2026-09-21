Đảng Nước Nga Thống nhất dẫn đầu bầu cử Duma Quốc gia Nga

Chú thích: Người dân đi bỏ phiếu trong ngày cuối của cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga. Ảnh: Reuters

Theo kết quả sơ bộ, Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) đứng thứ hai với 14%, tiếp đến là Đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) với 8,73%, đảng Nhân dân Mới với 7,97% và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật với 5,03%.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia khóa IX diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20-9, với sự tham gia của 10 đảng. CEC dự kiến công bố kết quả sơ bộ vào 11h ngày 21-9 (giờ Mátxcơva), trong khi kết quả chính thức dự kiến được công bố không sớm hơn ngày 25-9, sau khi toàn bộ phiếu được kiểm đếm và các thủ tục theo quy định hoàn tất.

Chủ tịch CEC Ella Pamfilova cho biết tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 56,66%, theo số liệu sơ bộ. Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga thông báo hơn 3,6 triệu người đã bỏ phiếu trực tuyến, với tỷ lệ tham gia hình thức này đạt 90,87%.

Theo bà Pamfilova, cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh có các vụ tấn công mạng, máy bay không người lái (UAV) và những hành động mà phía Nga cho là nhằm gây gián đoạn quá trình bỏ phiếu.

Theo giới chức Nga, quá trình bỏ phiếu nhìn chung diễn ra suôn sẻ. Phát biểu tại CEC ngày 20-9, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Yevgeny Ivanov cho rằng các nỗ lực nhằm gây gián đoạn cuộc bầu cử tại các điểm bỏ phiếu ở nước ngoài đã không đạt mục tiêu.

Theo hãng thông tấn TASS, ông Ivanov cho biết các cơ quan chức năng Nga ghi nhận một số hành động mà Mátxcơva cho là nhằm gây ảnh hưởng đến quá trình bỏ phiếu, trong đó có các cuộc biểu tình quy mô nhỏ và sự cố tạm thời đối với hệ thống mạng. Ông khẳng định việc bỏ phiếu tại các điểm bầu cử ở nước ngoài vẫn diễn ra theo quy định của pháp luật Nga.

Bên cạnh bầu cử Duma Quốc gia, trong đợt bỏ phiếu này, cử tri Nga cũng tham gia bầu cơ quan lập pháp tại 39 chủ thể liên bang và lãnh đạo tại một số khu vực. Tổng cộng khoảng 23.000 vị trí được đưa ra bầu.

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