Đảng nước Nga thống nhất áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện

Trung tâm Nghiên cứu ý kiến công luận toàn Nga cho biết cuộc bầu cử cũng ghi nhận thêm 4 đảng khác vượt qua rào cản 5% để giành ghế trong Duma Quốc gia khóa mới, bao gồm: Đảng Cộng sản Liên bang Nga (KPRF) 14,2%, đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) 10,7%, đảng Những người Mới 9,7% và đảng Nước Nga Công bằng - Vì Sự thật" 6,6%.

Theo dữ liệu từ hãng tin RIA Novosti tính đến 18:50 (giờ Moskva) ngày 20/9, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc đã đạt 56,57%. Con số này chính thức vượt qua tỷ lệ tham gia của nhiều kỳ bầu cử trước đó - năm 2021 là 51,72%, năm 2016 là 47,88%, năm 2003 là 55,75% và năm 1993 là 54,81%.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra trong 3 ngày, bắt đầu từ ngày 18/9 và kết thúc vào lúc 20 giờ ngày 20/9 (giờ địa phương) trên hầu hết các điểm bỏ phiếu. Hệ thống bỏ phiếu điện tử từ xa (DEG) cũng được triển khai song song tại 33 khu vực của Nga.