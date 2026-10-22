Đăng nhiều bài bôi nhọ lãnh đạo tỉnh Sơn La, một phụ nữ bị bắt giam

Ngày 22/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở đối với Đàm Thị Tươi (SN 1965, trú phường Tô Hiệu) để điều tra về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Các quyết định, lệnh trên đã được Viện KSND tỉnh phê chuẩn và cùng ngày đã được Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La thi hành.

Đàm Thị Tươi (áo đỏ) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Sơn La)

Theo thông tin điều tra ban đầu, từ năm 2019 đến nay, bà Tươi sử dụng tài khoản Facebook cá nhân mang tên “Đàm Tươi” để đăng tải, chia sẻ nhiều video, bài viết và hình ảnh. Cơ quan điều tra xác định các nội dung này ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Tỉnh ủy, UBND thành phố Sơn La và một số lãnh đạo tỉnh Sơn La.

Trong số các bài viết, video được đăng tải, nhiều nội dung đề cập đến việc giải quyết vấn đề liên quan đến đất đai, đồng thời đưa ra những cáo buộc đối với chính quyền địa phương và một số cơ quan chức năng của tỉnh.

Hồi tháng 7/2026, một vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Nghệ An. Tháng 7/2026, Công an xã Quỳnh Thắng (Nghệ An) cũng quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với H.Đ.N. (39 tuổi, trú xã Quỳnh Thắng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức trên không gian mạng.

Theo đó, qua công tác rà soát trên không gian mạng, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook “Hoàng Nhân” đăng tải, bình luận nhiều nội dung xuyên tạc, xúc phạm lực lượng chức năng. Tài khoản này cũng thường xuyên tương tác với một số tài khoản, fanpage có nội dung phản động. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản là H.Đ.N.

Các bài viết và video do ông H.Đ.N. chia sẻ có nội dung sai sự thật, xuyên tạc, công kích, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng chức năng, gây tác động tiêu cực đến dư luận và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trên không gian mạng.