Cách đăng nhập Douyin trên điện thoại Android và iPhone đơn giản.

Douyin là nền tảng video ngắn nổi tiếng tại Trung Quốc, thu hút người dùng nhờ nội dung phong phú và nhiều xu hướng thú vị. Tuy nhiên, việc đăng nhập có thể gây bối rối nếu bạn chưa quen với giao diện tiếng Trung hoặc các phương thức xác minh tài khoản. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu cách đăng nhập Douyin trên điện thoại Android và iPhone với các bước đơn giản, thuận tiện.

Hướng dẫn đăng nhập Douyin trên điện thoại Android

Để trải nghiệm các video ngắn và nội dung hấp dẫn trên Douyin, trước tiên bạn cần cài đặt ứng dụng trên điện thoại Android. Hãy ưu tiên tải ứng dụng từ trang web chính thức hoặc nguồn phân phối được nền tảng cho phép, tránh sử dụng tệp APK không rõ xuất xứ. Sau khi cài đặt hoàn tất, bạn tiến hành đăng nhập theo hướng dẫn dưới đây.

Bước 1: Khởi chạy ứng dụng Douyin trên điện thoại Android để bắt đầu quá trình đăng nhập.

Bước 2: Truy cập vào mục trang cá nhân trên giao diện ứng dụng. Tại đây, bạn tìm tùy chọn đăng nhập tài khoản.

Bước 3: Trong danh sách phương thức đăng nhập, chọn hình thức sử dụng số điện thoại.

Bước 4: Kiểm tra danh sách mã vùng quốc gia. Nếu hệ thống hỗ trợ, hãy chọn mã +84 dành cho số điện thoại Việt Nam.

Bước 5: Nhập số điện thoại bạn đang sử dụng vào ô tương ứng, sau đó yêu cầu hệ thống gửi mã xác minh OTP.

Nhập số điện thoại bạn đang sử dụng vào ô tương ứng.

Bước 6: Nếu Douyin yêu cầu xác minh CAPTCHA hoặc thực hiện thêm bước bảo mật, hãy làm theo hướng dẫn hiển thị trên màn hình.

Bước 7: Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại và tiếp tục xác nhận để hoàn tất đăng nhập.

Nhập mã OTP được gửi đến điện thoại.

Sau khi mã xác minh được chấp nhận, bạn có thể truy cập tài khoản Douyin và sử dụng các tính năng của ứng dụng. Lưu ý rằng phương thức đăng nhập, mã vùng được hỗ trợ và yêu cầu xác minh có thể thay đổi tùy theo phiên bản ứng dụng hoặc khu vực.

Hướng dẫn đăng nhập Douyin trên iPhone

Trường hợp đã cài đặt Douyin trên iPhone, bạn chỉ cần mở ứng dụng và đăng nhập bằng số điện thoại như cách thực hiện trên Android. Nếu không tìm thấy ứng dụng trong App Store của tài khoản hiện tại, bạn có thể cân nhắc thay đổi quốc gia hoặc khu vực của Apple Account để tải về.

Tuy nhiên, trước khi chuyển vùng tài khoản Apple, hãy kiểm tra những điều kiện cần thiết sau:

Sử dụng hết số dư còn lại trong tài khoản.

Hủy hoặc giải quyết các gói đăng ký đang còn hiệu lực.

Chờ hoàn tất những đơn hàng, giao dịch hoặc yêu cầu hoàn tiền đang xử lý.

Chuẩn bị phương thức thanh toán được chấp nhận tại quốc gia hoặc khu vực dự định chuyển sang.

Hướng dẫn đăng nhập Douyin trên iPhone.

Khi Douyin đã được tải xuống và cài đặt hoàn tất, bạn hãy mở ứng dụng, kiểm tra mã vùng được hỗ trợ rồi nhập số điện thoại đang sử dụng. Tiếp theo, nhập mã OTP và hoàn thành CAPTCHA hoặc các bước xác minh bảo mật khác nếu hệ thống yêu cầu để hoàn tất quá trình đăng nhập.

Nhìn chung, cách đăng nhập Douyin trên iPhone khá đơn giản nếu bạn đã cài đặt ứng dụng và chuẩn bị sẵn số điện thoại phù hợp. Hãy thực hiện đúng các bước xác minh, đồng thời kiểm tra kỹ thông tin trước khi đổi vùng Apple Account để hạn chế phát sinh rắc rối.