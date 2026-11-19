Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuệ.

GD-ĐT đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước

Phát biểu tại buổi gặp mặt các nhà giáo tiêu biểu năm 2026 nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng tri ân, biểu dương và chúc mừng các nhà giáo, nhà quản lý giáo dục cùng toàn thể đội ngũ nhà giáo cả nước - những người gánh vác sự nghiệp trồng người cao cả, thầm lặng đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng chia sẻ, chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng một đất nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Trong hành trình đó, giáo dục và đào tạo phải đi trước một bước để chuẩn bị nguồn nhân lực và nhân tài cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã thể hiện tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước ta; khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai dân tộc; đặt ra yêu cầu tạo đột phá mạnh mẽ, phát triển giáo dục toàn diện, hiện đại, chất lượng, công bằng và hội nhập quốc tế.

Với tinh thần đó, nhân cuộc gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội chia sẻ, trao đổi với các thầy giáo, cô giáo cùng lãnh đạo Bộ GD&ĐT, lãnh đạo các trường một số suy nghĩ và kỳ vọng để cùng chung tay, góp sức thực hiện thắng lợi những mục tiêu đã đặt ra.

Thứ nhất, cùng quyết tâm để đưa giáo dục thực sự trở thành trụ cột phát triển con người, động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước thời gian tới. Chúng ta mong muốn mỗi bài giảng, mỗi hoạt động giáo dục sẽ giúp người học có tư duy độc lập, sáng tạo, biết giải quyết vấn đề, hợp tác, thích ứng với thay đổi và có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, đất nước; đồng thời trang bị cho các học viên, các em học sinh năng lực số, tư duy công nghệ, ngoại ngữ và tinh thần học tập suốt đời.

Thứ hai, luôn coi trọng việc bồi đắp đạo đức, nhân cách, lịch sử, văn hóa và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ; cùng hướng tới đào tạo những con người vừa có tri thức, năng lực, vừa có lòng nhân ái, trung thực, trách nhiệm, biết yêu thương, sẻ chia, có lòng yêu nước, tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thứ ba, kiên trì quan điểm đặt người học ở vị trí trung tâm, nhà trường là nền tảng, thầy cô giáo là động lực; cùng tạo điều kiện để mỗi học sinh phát huy năng lực, sở trường, đồng thời chung tay khắc phục bệnh thành tích, giảm áp lực để việc học thực sự mang lại niềm vui, tri thức và những giá trị tốt đẹp.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi gặp mặt. Ảnh: Đình Tuệ

Thứ tư, cùng chung sức tạo chuyển biến mạnh mẽ trong đổi mới, hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. Từ việc phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp theo hướng hiện đại, thực chất, gắn với yêu cầu phát triển đất nước. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số; đổi mới chương trình, phương pháp giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Tăng cường gắn kết giữa nhà trường, cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp; giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và sản xuất, kinh doanh.

Cho rằng những việc này rất phù hợp với kiến nghị của các thầy giáo, cô giáo tại buổi gặp mặt, Thủ tướng chia sẻ, Chính phủ đang phối hợp với các cơ quan của Quốc hội chỉ đạo và ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật để tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt là liên quan tới trí tuệ nhân tạo, an ninh trường học, gắn kết giữa đào tạo, giữa nhà trường với thị trường lao động; tăng cường cơ sở vật chất cho các trường, các cấp giáo dục, đào tạo, nâng cao năng lực, trình độ, chế độ, chính sách cho đội ngũ giáo viên, đối xử công bằng và bình đẳng giữa các loại hình giáo dục.

Với những nội dung này, Chính phủ và Quốc hội nhất quán thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Một trong những minh chứng rất cụ thể là hiện nay Chính phủ đang trình Quốc hội để xem xét miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, không tính tiền sử dụng đất đối với các cơ sở giáo dục không vì mục tiêu lợi nhuận, kể cả công và tư. Chúng tôi cũng đang báo cáo để trình Quốc hội xem xét thông qua chủ trương miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho các doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào các cơ sở giáo dục. Những việc này thể hiện sự quan tâm và chính sách rất cụ thể của Đảng, Quốc hội đối với sự nghiệp giáo dục, bên cạnh những chủ trương, chính sách lớn đang triển khai.

Thứ năm, tạo điều kiện để người dân mọi vùng miền, mọi lứa tuổi và hoàn cảnh đều có cơ hội tiếp cận giáo dục có chất lượng, nhất là ở địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số. Chủ động hội nhập, tiếp thu tinh hoa giáo dục nhân loại, từng bước khẳng định vị thế và đóng góp tích cực vào nền giáo dục thế giới.

Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với các nhà giáo tiêu biểu.

Tin tưởng vững chắc dù ở cương vị nào, thầy cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền

Thủ tướng nhìn nhận, một người thầy tốt không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn lan tỏa tình cảm, tình yêu thương, sự tận tụy, bồi đắp nhân cách, phẩm chất, giúp học trò có niềm tin vững chắc và khát vọng vươn lên. Nghề dạy học luôn vất vả với những hy sinh lặng thầm, những đóng góp chưa được nhận thấy ngay. Nhưng giá trị cao quý nhất của nghề dạy học nằm ở các thế hệ học trò được trưởng thành, những ước mơ, hoài bão được chắp cánh và những đóng góp, cống hiến cho đất nước trong tương lai.

“Chúng ta luôn luôn tin tưởng một cách vững chắc, dù ở cương vị nào, dù ở ngôi trường nào hay điểm trường còn gian khó, các thầy, các cô luôn giữ trọn ngọn lửa nghề, tâm sáng, chí bền, vượt qua vất vả, lo toan, yêu nghề, say nghề và hạnh phúc với nghề; vun đắp tri thức, bồi dưỡng nhân cách, chắp cánh ước mơ cho các thế hệ tương lai, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

Đảng, Nhà nước và Nhân dân luôn trân trọng, đồng hành và tạo những điều kiện tốt nhất để các thầy, các cô yên tâm công tác, cống hiến, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh rất cao cả của mình”, Thủ tướng khẳng định.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn và tri ân các thế hệ nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục. Đối với những kiến nghị tại cuộc gặp hôm nay, Thủ tướng cho biết sẽ giao cho Bộ GD&ĐT chủ trì cùng phối hợp với các bộ, ngành, các địa phương liên quan để tổng hợp xử lý hoặc là báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý.