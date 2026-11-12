Đang ngủ say, nam sinh 14 tuổi bị rắn độc bò vào giường cắn nhiều vết

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Tp.Quảng Ninh) vừa tiếp nhận cấp cứu nam sinh 14 tuổi, trú tại phường Hoàng Quế bị rắn độc cắn.

Thông tin ban đầu khoảng 30 phút trước khi nhập viện, trong lúc đang ngủ trên giường, bệnh nhân bất ngờ bị rắn nghi là cạp nia tấn công, cắn nhiều nhát vào vùng vai phải.

Sau tai nạn, nam sinh đau nhức vùng vai và được gia đình nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Khi nhập viện, bệnh nhân xuất hiện tình trạng yếu cơ tiến triển, sụp mí mắt, sốt nhẹ, nhức mỏi toàn thân, đau họng và nuốt vướng. Người bệnh nhanh chóng diễn biến nặng, dẫn đến suy hô hấp.

Các bác sĩ đã khẩn trương cấp cứu cho nam sinh, đặt nội khí quản, hỗ trợ thở máy và điều trị tích cực nhằm duy trì chức năng hô hấp, kiểm soát diễn biến bệnh, hạn chế biến chứng. Sau một tuần điều trị, sức khỏe bệnh nhân dần ổn định.

Bệnh nhân được bác sĩ cấp cứu. Ảnh: BVCC.

Theo các bác sĩ, rắn cắn có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, tùy thuộc vào loài rắn, lượng nọc độc và vị trí bị cắn. Nọc độc của một số loài rắn có thể gây tổn thương tại chỗ, rối loạn đông máu, tổn thương cơ quan, đặc biệt là ảnh hưởng đến hệ thần kinh và cơ hô hấp, dẫn đến suy hô hấp, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Để phòng tránh những hậu quả đáng tiếc, người dân cần lưu ý:

- Khi bị rắn cắn, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất, kể cả khi chưa xuất hiện triệu chứng bất thường. Không chờ đợi theo dõi tại nhà hoặc chủ quan vì nghĩ rằng rắn không có độc.

- Giữ bình tĩnh, hạn chế vận động và di chuyển vùng cơ thể bị cắn; tháo bỏ nhẫn, vòng hoặc vật dụng có thể gây chèn ép khi vùng bị cắn sưng nề.

- Không tự ý đắp lá cây, thuốc nam, thuốc lá hoặc các loại thuốc không rõ nguồn gốc lên vết thương.

- Không rạch, chích, nặn hút nọc độc, không garô chặt vị trí bị cắn và không tự ý sử dụng các biện pháp truyền miệng để xử trí.

- Nếu có thể, ghi nhớ đặc điểm của con rắn hoặc chụp ảnh từ khoảng cách an toàn để cung cấp thông tin cho nhân viên y tế; tuyệt đối không tìm cách bắt hoặc giết rắn.

Việc phát hiện sớm, cấp cứu kịp thời và điều trị đúng phương pháp là yếu tố quan trọng giúp hạn chế biến chứng, bảo vệ sức khỏe và tính mạng người bệnh.