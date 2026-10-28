Đang ngồi bán rau, người đàn ông bất ngờ nhận tin trúng xổ số 10 tỷ đồng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh người dân đến một sạp rau củ tự lấy hàng mang đi mà không phải trả tiền. Thời điểm đó, sạp hàng không có người trông coi.

Theo thông tin được chia sẻ, chủ sạp vừa trúng giải đặc biệt xổ số trị giá 10 tỷ đồng. Sau khi biết tin trúng số, người này để lại toàn bộ hàng hóa, đi nhận thưởng rồi trở về quê.

Clip thu hút đông đảo người xem. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng chủ sạp, đồng thời "xin vía" may mắn.

Sáng 27/10, trao đổi với Tri thức, ông Lê Thanh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Công ích phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau, xác nhận thông tin ông N.Đ., một người bán rau quê Sóc Trăng, vừa trúng 5 vé số giải đặc biệt với tổng giá trị 10 tỷ đồng, chưa trừ thuế.

Theo thông tin được xác nhận, các vé số trúng thưởng mang dãy số 729510, do Công ty Xổ số Kiến Giang phát hành và mở thưởng ngày 25/10. Người đàn ông này đã đến nhận thưởng ngay sau khi biết tin trúng số.

Điều khiến nhiều người chú ý không chỉ là khoản tiền thưởng lớn, mà còn là cách ông N.Đ. chia sẻ niềm vui với những người xung quanh. Sau khi trúng số, ông quyết định để lại toàn bộ hàng hóa tại sạp rau ở khu vực chợ Tắc Vân để bà con đến lấy miễn phí, sau đó trở về quê ở Sóc Trăng.

“Sau khi biết mình trúng số, ông N.Đ. quá vui mừng và quyết định để lại toàn bộ hàng hóa tại sạp ở khu vực chợ Tắc Vân cho người dân. Sau đó, ông rời Cà Mau để trở về quê ở Sóc Trăng”, ông Lê Thanh Tuấn thông tin.

Theo ông Tuấn, ông N.Đ. đã gắn bó với công việc buôn bán rau, củ, quả tại khu vực chợ Tắc Vân trong nhiều năm. Tuy nhiên, sạp hàng của ông không nằm bên trong chợ mà được đặt ở khu vực xung quanh.

Thông tin người bán rau trúng thưởng 10 tỷ đồng rồi tặng lại hàng hóa cho bà con nhanh chóng thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh người dân tìm đến sạp hàng của ông N.Đ. để nhận rau, củ, quả được chia sẻ rộng rãi.

Tại sạp hàng, đông người dân tập trung, lần lượt chọn lấy những mặt hàng được chủ sạp để lại. Ngoài rau, củ, quả, một số người còn nhận được các vật dụng phục vụ việc buôn bán như cân, rổ và túi đựng hàng.

Theo người dân địa phương, sau khi nhận thưởng, ông Đ. còn mua gạo phát tặng người có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm này cũng thu hút đông người đến nhận.

"Ông Đ. trúng số với tổng giải thưởng lên tới 10 tỷ đồng khiến nhiều người bất ngờ. Đa số tiểu thương đều vui mừng cho ông vì biết ông cũng có hoàn cảnh khó khăn.

Có thông tin ông sẽ về quê xây dựng cuộc sống sau khi trúng số. Hiện chúng tôi chưa rõ ông có trở lại chợ Tắc Vân kinh doanh như trước hay không", đại diện Ban Quản lý chợ Tắc Vân cho biết.