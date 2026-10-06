Đặng Ngọc Anh mừng Ngày Giải phóng Thủ đô bằng dự án âm nhạc 'Gửi mùa Thu ở lại'

Đặng Ngọc Anh quyết định thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng dàn dựng công phu. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh chính thức ra mắt dự án âm nhạc đầu tay gồm CD “Gửi mùa Thu ở lại” và MV ca khúc “Sau những ngày yêu xa.”

Được sự chỉ đạo nghệ thuật trực tiếp từ Tiến sỹ-ca sỹ Nguyễn Khánh Ly, kết hợp cùng các sáng tác và bản hòa âm của nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng, Dương Trường Giang, Huyền Trung, Mạnh Cường và Tuấn Anh, dự án là món quà dành tặng Hà Nội, đồng thời khẳng định bản lĩnh của một giọng ca 22 tuổi dám dấn thân với dòng nhạc thính phòng hàn lâm.

Trước khi giành giải Nhất dòng Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024, cô đã giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Asia Arts Festival) tại Singapore. Bước ra khỏi cuộc thi với bệ phóng lớn, thay vì chọn giải pháp an toàn là phát hành đĩa đơn số hay theo đuổi nhạc nhẹ thịnh hành, Ngọc Anh quyết định đầu tư thực hiện một album vật lý và MV giao hưởng thính phòng dàn dựng công phu.

Tiến sỹ-ca sỹ Nguyễn Khánh Ly chia sẻ về quá trình đồng hành cùng học trò. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chia sẻ về quyết định này, Đặng Ngọc Anh trải lòng: “Ngay từ đầu tôi biết đây là một dự án khá lớn đối với một ca sỹ trẻ, đặc biệt khi mình vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân. Nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy đủ giỏi hay đủ trưởng thành mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo. Giải thưởng là một dấu mốc chứ không phải đích đến. Thay vì cố gắng vượt qua cái bóng của giải thưởng, tôi chọn cách bước ra khỏi cái bóng đó bằng những sản phẩm mới.”

Album “Gửi mùa Thu ở lại” gồm 8 tác phẩm được chọn lọc kỹ lưỡng: “Nhớ về Hà Nội” (Hoàng Hiệp), “Hà Nội đêm mùa Đông” (Hoàng Phúc Thắng), “Cảm xúc tháng Mười” (Nguyễn Thành-Tạ Hữu Yên), “Khi thành phố lên đèn” (Thái Cơ), “Hướng về Hà Nội” (Hoàng Dương), “Bài ca Hà Nội” (Vũ Thanh), “Hoàn Kiếm” (Giáng Son-Nguyễn Vĩnh Tiến) và “Sau những ngày yêu xa” (Trần Mạnh Hùng-Hà Quang Minh).

Nói về ý nghĩa tên gọi album, Ngọc Anh chia sẻ: “Mùa Thu với Ngọc Anh không chỉ là một mùa trong năm, mà còn gắn với Hà Nội, với những ký ức tuyệt đẹp suốt bao năm lịch sử của Thủ đô và với một giai đoạn trưởng thành của chính mình. ‘Gửi mùa Thu ở lại’ giống như một lời nhắn gửi giữ lại những cảm xúc đẹp của tuổi trẻ, của Hà Nội.”

Dự án âm nhạc của Đặng Ngọc Anh được các nhạc sỹ gạo cội như nhạc sỹ Phạm Ngọc Khôi (phải), nhạc sỹ Đức Trịnh đánh giá cao. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Điểm nhấn của toàn bộ dự án là MV “Sau những ngày yêu xa,” ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc (bao gồm cả phần đệm) trên lời thơ Hà Quang Minh. Tác phẩm vẽ nên câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội thời đại mới hòa bình và phát triển trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng.

Với Đặng Ngọc Anh, khi thực hiện MV, kỷ niệm đáng nhớ nhất là cảm giác phải bước ra khỏi vùng an toàn.

“Trên sân khấu tôi quen tập trung vào giọng hát, nhưng làm MV mọi thứ phải kể bằng hình ảnh, ánh mắt và biểu cảm. Có những cảnh phải quay đi quay lại chỉ vì một ánh mắt chưa đúng thần thái hay chưa khớp với bạn diễn. Trải nghiệm đó giúp tôi hiểu rằng làm một sản phẩm âm nhạc là phải biết kể câu chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau,” nữ ca sỹ chia sẻ.

MV được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tái hiện một Hà Nội hoài niệm, cổ kính.

Nhạc sỹ Trần Mạnh Hùng bày tỏ sự ấn tượng trước giọng hát đẹp, cá tính rõ nét, thẩm mỹ âm nhạc tốt, sự kiên trì vượt qua thử thách cùng bản lĩnh thoát khỏi sự đóng khung thính phòng truyền thống của Ngọc Anh.

Nhạc sỹ Dương Trường Giang, người thực hiện bản phối cho ca khúc “Hướng về Hà Nội” nhận định Ngọc Anh sở hữu chất giọng đẹp tự nhiên, sáng và giàu tình cảm, cùng thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao với từng nốt nhạc. Anh tin tưởng sự kết hợp giữa nền tảng chuyên môn vững chắc và tinh thần dám nghĩ dám làm sẽ là bệ phóng giúp cô tiến rất xa trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp./.