Đặng Ngọc Anh bước ra khỏi cái bóng Quán quân bằng dự án thính phòng đầu tay

Sau dấu ấn Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 dòng nhạc Thính phòng, Đặng Ngọc Anh không chọn dừng lại ở giải thưởng mà tiếp tục thực hiện dự án âm nhạc đầu tay gồm CD Gửi mùa thu ở lại và MV Sau những ngày yêu xa, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Với một ca sĩ trẻ vẫn đang trong quá trình học tập và hoàn thiện bản thân, việc thực hiện một album vật lý là bước đi không nhỏ. Tuy nhiên, Đặng Ngọc Anh cho rằng giải thưởng chỉ là một dấu mốc, không phải đích đến.

Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024 Đặng Ngọc Anh. (Ảnh: NVCC)

"Ngay từ đầu tôi biết đây là một dự án khá lớn đối với một ca sĩ trẻ, nhưng nếu cứ chờ đến khi cảm thấy 'đủ giỏi' hay 'đủ trưởng thành' mới bắt đầu thì có lẽ sẽ không bao giờ có thời điểm hoàn hảo", nữ ca sĩ chia sẻ.

Thay vì tìm cách vượt qua cái bóng của danh hiệu Quán quân, Ngọc Anh muốn bước ra khỏi đó bằng những sản phẩm mới. Cô cũng quyết định phát hành CD vật lý dù hình thức này được cho là khá liều lĩnh trong thời điểm hiện nay.

"Nhiều người nói làm album vật lý lúc này là liều lĩnh, nhưng một CD cho phép tôi kể câu chuyện dài hơn. Tôi muốn trân trọng những năm tháng đầu tiên này, để sau này khi nhìn lại có thể cầm đĩa nhạc trên tay và tự hào nói: Đây là những gì mình đã làm khi mới bắt đầu", cô nói.

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 tác phẩm được lựa chọn kỹ lưỡng, gồm Nhớ về Hà Nội (Hoàng Hiệp), Hà Nội đêm mùa đông (Hoàng Phúc Thắng), Cảm xúc tháng mười (Nguyễn Thành - Tạ Hữu Yên), Khi thành phố lên đèn (Thái Cơ), Hướng về Hà Nội (Hoàng Dương), Bài ca Hà Nội (Vũ Thanh), Hoàn Kiếm (Giáng Sol - Nguyễn Vĩnh Tiến) và Sau những ngày yêu xa (Trần Mạnh Hùng - Hà Quang Minh).

Điểm nhấn của dự án là MV Sau những ngày yêu xa. Đây là ca khúc giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác phần nhạc, bao gồm cả phần đệm, trên lời thơ Hà Quang Minh. Tác phẩm được viết riêng theo đặt hàng của Đặng Ngọc Anh và TS. Nguyễn Khánh Ly, kể câu chuyện tình yêu lãng mạn, tinh tế của thế hệ Hà Nội thời đại mới trên nền âm nhạc giao hưởng sang trọng.

Thay vì quay cảnh thực truyền thống, MV được thực hiện bằng công nghệ không gian 3D kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI), tạo diện mạo hiện đại cho sản phẩm.

Đặng Ngọc Anh sở hữu chất giọng soprano bay, thể lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt. (Ảnh: NVCC)

Đánh giá về học trò, TS. Nguyễn Khánh Ly cho rằng Ngọc Anh sở hữu chất giọng soprano bay, thể lực và kỹ thuật thanh nhạc tốt, tư duy âm nhạc nhạy bén cùng tinh thần kỷ luật, cầu thị cao. Cô định hướng nữ ca sĩ giữ chuẩn mực hàn lâm nhưng kết hợp linh hoạt với tư duy hòa âm đương đại để thính phòng có thể tiếp cận tự nhiên hơn với khán giả trẻ.

Với Ngọc Anh, theo đuổi thính phòng đồng nghĩa với việc lựa chọn một hành trình không dễ dàng. Tuy nhiên, cô không muốn từ bỏ con đường đã chọn để tìm một hướng đi thuận lợi hơn.

"Thính phòng không nhất thiết phải xa cách với khán giả trẻ. Thay vì bỏ con đường đã chọn để tìm một con đường dễ hơn, tôi muốn tìm cách đưa âm nhạc của mình đến gần khán giả hơn. Càng khó, mình càng cảm thấy trưởng thành từng ngày", cô bày tỏ.

Sau danh hiệu Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024, mục tiêu của Đặng Ngọc Anh là xây dựng con đường nghệ thuật lâu dài, để khán giả nhớ đến cô không chỉ bởi một giải thưởng mà còn bởi sự bền bỉ với dòng nhạc Thính phòng.

Quỳnh Chi(T/h)