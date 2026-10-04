Đang mưa lớn, 'vị khách' dài 5 mét bất ngờ bò vào nhà khiến gia chủ tá hỏa

Sự việc xảy ra tại một khu dân cư ở Bang Saray, Sattahip, tỉnh Chonburi, Thái Lan.

Mất nhiều thời gian mới khống chế được con rắn

Theo đó, giữa lúc khu vực có mưa lớn, người dân bất ngờ phát hiện một con rắn kích thước rất lớn bò vào nhà. Nhận thấy đây là loài rắn nguy hiểm, gia chủ không tự tìm cách bắt mà lập tức gọi lực lượng cứu hộ địa phương đến hỗ trợ.

Khi tới hiện trường, các nhân viên cứu hộ xác định con vật là rắn hổ mang chúa. Nó đang ẩn bên trong ngôi nhà và có kích thước lớn bất thường.

Con rắn dài khoảng 5 mét, thuộc nhóm những cá thể hổ mang chúa có kích thước lớn. Vì vậy, quá trình tiếp cận và khống chế con vật phải được tiến hành hết sức thận trọng.

Lực lượng cứu hộ đã bắt được con rắn - Ảnh:Pattaya Mail

Trước một con rắn độc dài tới khoảng 5 mét, lực lượng cứu hộ không thể xử lý vội vàng. Các nhân viên phải tìm cách khống chế con vật trong điều kiện bảo đảm an toàn cho cả người dân xung quanh.

Sau một thời gian, lực lượng cứu hộ đã bắt được con rắn hổ mang chúa và đưa nó ra khỏi khu dân cư. Sự việc không ghi nhận người dân nào bị con vật tấn công.

Việc rắn xuất hiện gần hoặc bên trong nhà dân có thể xảy ra khi điều kiện môi trường thay đổi. Đặc biệt trong thời điểm mưa lớn hoặc ngập lụt, các loài bò sát có thể di chuyển khỏi nơi trú ẩn và tìm đến những khu vực cao ráo.

Phát hiện rắn độc trong nhà, không nên tự tìm cách bắt

Hổ mang chúa là loài rắn có nọc độc nguy hiểm. Khi cảm thấy bị đe dọa, con vật có thể phản ứng để tự vệ. Vì vậy, khi phát hiện rắn độc hoặc những con rắn có kích thước lớn trong nhà, người dân không nên tự ý tiếp cận, dùng tay hoặc các dụng cụ thô sơ để bắt.

Cách an toàn hơn là giữ khoảng cách, hạn chế khiến con vật bị kích động, đưa trẻ nhỏ và vật nuôi ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời liên hệ lực lượng có chuyên môn để được hỗ trợ.

Trong thời điểm mưa lớn, người dân cũng nên chú ý những khu vực rắn có thể ẩn nấp như gầm tủ, góc tối, kho chứa đồ hoặc những vị trí ít được sử dụng trong nhà.