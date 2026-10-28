Đăng một bức ảnh đang dùng bữa cũng 'viral', nữ vận động viên bóng chuyền 20 tuổi này là ai?

Vận động viên được nhắc đến là Meryem Jabaroglu, người hiện đang thi đấu cho câu lạc bộ Bodrum Belediyesi Bodrumspor tại giải bóng chuyền nữ hàng đầu Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các thông tin tại địa phương, Jabaroglu, 20 tuổi, lớn lên ở Ankara. Cha cô đến từ Yozgat (Thổ Nhĩ Kỳ), còn mẹ cô là người gốc Nga. Cô chơi ở vị trí libero (chuyên gia phòng thủ ở hàng sau, có nhiệm vụ chính là đỡ bước 1, cứu bóng và duy trì sự ổn định cho toàn đội) và sở hữu chiều cao 1m63. Trước đây, cô từng thi đấu cho các câu lạc bộ như MKE Ankaragücü và Zeren Spor, đồng thời từng được triệu tập vào đội tuyển U-16 quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ.

Các bản tin gần đây từ hãng thông tấn Demirören (DHA) của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, sự quan tâm dành cho Jabaroglu bắt đầu tăng mạnh sau khi cô đăng tải một bức ảnh trước trận đấu với Karşıyaka vào ngày 3/10. Trong ảnh, cô mặc đồng phục thi đấu của đội; hình ảnh này đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, khiến người dùng, cả ở Thổ Nhĩ Kỳ lẫn nước ngoài chia sẻ rộng rãi và tìm kiếm thông tin về tên tuổi cũng như sự nghiệp của cô. Một số người hâm mộ quốc tế thậm chí còn gửi tin nhắn ngỏ lời cầu hôn cô.

Trong một cuộc phỏng vấn, Javarolu chia sẻ: “Tôi không ngờ bức ảnh lại thu hút nhiều sự chú ý đến vậy. Nội dung trên mạng có thể lan truyền rất nhanh, và nó có thể khơi gợi cả những phản ứng tích cực lẫn tiêu cực”.

Mặc dù sự chú ý gần đây đã giúp cô được biết đến rộng rãi hơn, Zabaroglu cũng đã làm rõ những mục tiêu cá nhân của mình với tư cách là một vận động viên: "Tôi đang nỗ lực hết mình vì thành tích của câu lạc bộ, và ước mơ lớn nhất của tôi là được chọn vào đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ".