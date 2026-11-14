Đang mặc thử áo để livestream bán hàng, cô gái bất ngờ gặp tai nạn kinh hoàng ngay trước camera

Vụ tai nạn xảy ra ngày 6/11 tại một cửa hàng thời trang ở thành phố Manaus, Brazil. Thời điểm đó, chủ cửa hàng Dailane Augusta da Silva Babawas cùng nữ nhân viên tên Giovanna đang livestream giới thiệu các sản phẩm để quảng bá chương trình khuyến mãi Black Friday.

Trong đoạn video được chia sẻ, Giovanna đang mặc thử chiếc áo sơ mi kẻ sọc, đứng trước camera giới thiệu trang phục. Chủ cửa hàng cũng trò chuyện với người xem, thông báo sẽ tiếp tục giới thiệu những mẫu quần áo khác.

Khoảnh khắc ô tô lao xuyên cửa kính cửa hàng thời trang ở Brazil khi hai phụ nữ đang livestream. Nguồn: Newsflash

Tuy nhiên, chỉ vài giây sau, một chiếc Jeep Renegade màu đen bất ngờ lao thẳng vào cửa hàng, đâm xuyên cửa kính mặt tiền. Cú va chạm mạnh khiến vách ngăn phía sau hai người phụ nữ đổ sập, đồ đạc bên trong bị hư hỏng và hình ảnh buổi livestream đột ngột tối đen.

Camera an ninh bên ngoài cửa hàng ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc. Theo hình ảnh từ video, chiếc ô tô ban đầu di chuyển với tốc độ không quá nhanh, có vẻ như đang chuẩn bị dừng tại vị trí phía trước cửa hàng.

Tuy nhiên, phương tiện bất ngờ tăng tốc, lao qua mặt tiền và đâm thẳng vào khu vực hai người phụ nữ đang livestream. Vụ tai nạn khiến chủ cửa hàng Dailane và nhân viên Giovanna bị thương. Cả hai sau đó được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo thông tin từ cảnh sát địa phương được truyền thông dẫn lại, nữ tài xế khai rằng cô đã ngủ gật khi đang lái xe, dẫn đến mất kiểm soát phương tiện. Danh tính người điều khiển ô tô chưa được công bố.

Cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Sau sự việc, chủ cửa hàng đăng thông báo trên mạng xã hội để trấn an người thân, bạn bè và khách hàng. Cô cho biết mình cùng các nhân viên đều ổn và may mắn thoát khỏi tình huống nguy hiểm.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chiếc ô tô lao vào cửa hàng nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi tình huống xảy ra quá bất ngờ, ngay giữa một buổi phát trực tiếp bán hàng.