Đang lưu thông trên cao tốc, tài xế ngỡ ngàng thấy ô tô phía trước bị... gió lốc 'bốc' lên khỏi mặt đất

Theo các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, luồng gió cực mạnh bất ngờ bùng phát như một trận "lốc xoáy nhỏ", hất văng chiếc ô tô phía trước. Khoảnh khắc chiếc xe chao đảo rồi va chạm trực tiếp với một phương tiện khác khiến các tài xế chứng kiến không khỏi bàng hoàng.

Rất may mắn, cả hai xe chỉ bị va quẹt nhẹ phần thân và không ghi nhận thương vong về người.

'Trước đó, Cục Khí tượng Malaysia (MetMalaysia) đã phát lệnh cảnh báo giông bão cấp độ cao trên diện rộng đối với bang Selangor và khu vực Thung lũng Klang. Sau sự cố, cơ quan chức năng địa phương tiếp tục khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi lưu thông trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đặc biệt chú ý quan sát các hiện tượng gió xoáy bất ngờ trên đường cao tốc.